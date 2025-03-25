ФБР сформировало рабочую группу для расследования нападений на Tesla

Bloomberg: ФБР и ATF сформировали группу для координации расследований атак на Tesla

Tекст: Вера Басилая

Федеральное бюро расследований (ФБР) и Бюро по алкоголю, табаку, огнестрельному оружию и взрывчатым веществам (ATF) сформировали совместную рабочую группу для координации расследований растущего числа случаев вандализма и поджогов в шоурумах и на зарядных станциях Tesla, сообщает Bloomberg.

Эти инциденты происходят на фоне усиливающейся критики в адрес главы компании Илона Маска и его участия в администрации бывшего президента США Дональда Трампа.

Директор ФБР Каш Патель в понедельник заявил в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России), что агентство усиливает меры для борьбы с этой проблемой.

«Те, кто несет ответственность, будут преследоваться, пойманы и привлечены к ответственности», – написал Патель.

Несмотря на это заявление, ФБР не уточнило, чем новая рабочая группа будет отличаться от текущих усилий по поддержке местных органов правопорядка.

По данным New York Post, в рабочую группу войдут десять человек из обоих агентств, однако ФБР не подтвердило эту информацию. В пятницу ФБР сообщило, что с января инциденты, связанные с вандализмом, произошли уже как минимум в девяти штатах.

Ранее американский предприниматель Илон Маск назвал акты вандализма против Tesla террористическими действиями.

До этого в дилерском центре Tesla в Остине были обнаружены и обезврежены несколько взрывных устройств.

В США в штате Массачусетс неизвестные подожгли зарядные станции Tesla, протестуя против Илона Маска.

Президент США Дональд Трамп пообещал остановить нападения на магазины Tesla, назвав их организаторов «плохими парнями».