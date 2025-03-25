Если кто-то через 80 лет говорит о «финляндизации» Украины и так сильно ратует за «украинизацию» Финляндии, нам тоже имеет смысл вспомнить, что Гельсингфорс, он же Хельсинки – по сути, русский имперский город.8 комментариев
В Техасе нашли взрывные устройства на территории дилера Tesla
Полиция Техаса обнаружила и обезвредила взрывные устройства в дилерском центре Tesla
В дилерском центре Tesla в Остине, штат Техас, были обнаружены и обезврежены несколько взрывных устройств, сообщила полиция.
Департамент полиции Остина в Техасе сообщил о обнаружении нескольких взрывных устройств в дилерском центре Tesla, передает ABC News. Устройства были найдены 24 марта, после чего саперы подтвердили их взрывной характер и обезвредили их. Никто не пострадал, полиция ведет расследование.
ФБР США заявило о создании целевой группы для борьбы с инцидентами против Tesla. В заявлении организации подчеркивается, что акты насилия и вандализма, такие как нападения на Tesla, будут преследоваться по всей строгости закона.
По данным источника в правоохранительных органах, ведомство получило сообщения о 48 случаях нападения на дилерские центры, автомобили и зарядные станции Tesla. Замглавы ФБР Дэн Бонджино сообщил, что бюро проводит расследование актов вандализма в отношении компании.
Президент США Дональд Трамп заявил, что злоумышленники являются террористами и выразил мнение, что за ними стоят его политические оппоненты.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в США в штате Массачусетс неизвестные подожгли зарядные станции Tesla, протестуя против Илона Маска. Президент США Дональд Трамп пообещал остановить нападения на магазины Tesla, назвав их организаторов «плохими парнями». В Лондоне двое экоактивистов облили краской робота Optimus в салоне Tesla, после чего были задержаны полицией.