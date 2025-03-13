Экоактивисты облили краской робота Tesla в Лондоне

Daily Mail: полиция Лондона задержала двух экозащитников после акции в салоне Tesla

Tекст: Александра Юдина

Отмечается, что женщина в возрасте 74 лет и мужчина 63 лет, провели акцию протеста в салоне компании Tesla на западе Лондона, передает РИА «Новости».

Они облили краской робота Optimus, который находился в этом салоне.

Перед тем как полиция прибыла на место, активисты развернули плакат с лозунгом против добычи нефти. Они также выразили критику в адрес Илона Маска, владельца Tesla, и бывшего президента США Дональда Трампа, обвиняя их в воздействии на будущее человечества.

Напомним, в США в штате Массачусетс неизвестные подожгли зарядные станции Tesla, протестуя против Илона Маска. Трамп назвал внутренним терроризмом нападения на магазины Tesla.