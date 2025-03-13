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Экоактивисты облили краской робота Tesla в Лондоне
Daily Mail: полиция Лондона задержала двух экозащитников после акции в салоне Tesla
В Лондоне двое экоактивистов облили краской робота Optimus в салоне Tesla, после чего были задержаны полицией, пишет Daily Mail.
Отмечается, что женщина в возрасте 74 лет и мужчина 63 лет, провели акцию протеста в салоне компании Tesla на западе Лондона, передает РИА «Новости».
Они облили краской робота Optimus, который находился в этом салоне.
Перед тем как полиция прибыла на место, активисты развернули плакат с лозунгом против добычи нефти. Они также выразили критику в адрес Илона Маска, владельца Tesla, и бывшего президента США Дональда Трампа, обвиняя их в воздействии на будущее человечества.
Напомним, в США в штате Массачусетс неизвестные подожгли зарядные станции Tesla, протестуя против Илона Маска. Трамп назвал внутренним терроризмом нападения на магазины Tesla.