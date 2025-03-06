Ненавистники Маска в США начали сжигать зарядные станции Tesla

Tекст: Мария Иванова

Как сообщает Sky News, в Массачусетсе на фоне нарастающего недовольства Илоном Маском были подожжены зарядные станции Tesla.

Инцидент произошел возле The Point Shopping Center неподалеку от Бостона: полиция и пожарные застали семь станций полностью охваченными пламенем и густым черным дымом. Власти считают, что поджог был преднамеренным. Никто не пострадал.

Протестующие выступают против близких связей Илона Маска с Дональдом Трампом и его поддержки правых политиков по всему миру. Маск, нынешний глава департамента правительственной эффективности (DOGE), недавно уволил тысячи государственных служащих, что также вызвало волну недовольства.

С момента, когда Маск сделал жест, напоминающий нацистское приветствие, на инаугурации Трампа, его компании подвергаются атаке. Продажи Tesla упали, автомобили подвергаются вандализму, а в Колорадо женщина была задержана за попытку поджога автосалона Tesla.

В Европе Маск также подвергается критике за поддержку праворадикальных политиков. Он призывал сторонников одной из немецких партий преодолевать «вину прошлого» и защищал арестованного активиста Томми Робинсона, назвав британского премьер-министра Британии Кира Стармера «злым тираном».

Как писала газета ВЗГЛЯД, состояние Илона Маска впервые упало ниже 400 млрд долларов в 2025 году из-за снижения цен на акции Tesla на 27% с момента их исторического максимума в декабре.

Немецкие полицейские подтвердили, что активисты из «Центра политической красоты» и «Под предводительством осла» проецировали изображение Маска с противоречивым жестом на завод Tesla в Бранденбурге.

Министр спорта и туризма Польши Славомир Нитрас заявил о необходимости бойкота автомобилей Tesla после высказываний Маска о чувствительности немцев к исторической вине.