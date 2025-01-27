В Польше призвали бойкотировать Tesla после слов Маска о нацистах

Tекст: Дарья Григоренко

«Ни один нормальный поляк больше не должен покупать Tesla. Нужно ответить на это серьезно и твердо, включая что-то вроде потребительского бойкота», – цитирует Нитраса РИА «Новости».

Нитрас выразил обеспокоенность тем, что подобные заявления могут быть опасными, особенно в Европе, где истории фашизма придают большое значение. «Может быть, господин Маск со своими миллиардами не чувствует угрозы, но любой нормальный человек, живущий в центре Европы, не может равнодушно на это смотреть. Это гидра, которая может возродиться», – добавил польский министр.

Также министр высказал надежду, что высказывания Маска не окажут негативного влияния на результаты партии AFD, поскольку, по его мнению, вмешательство во внутренние дела не приветствуется.

В субботу в своих комментариях Маск, выступая по видеосвязи на предвыборном мероприятии партии «Альтернатива для Германии» (AFD), отметил, что современным немцам не следует чувствовать вину за преступления нацистов. Он подчеркнул, что «дети не должны чувствовать вину за грехи своих родителей, бабушек и дедушек».

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху высказался в защиту Маска, которого обвиняют в нацистском приветствии на инаугурации Трампа, назвав миллиардера большим другом Израиля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Илон Маск привлек внимание общественности своим жестом, который расценили как нацистское приветствие, на инаугурации Дональда Трампа, и в результате этого скандала испанские министры решили покинуть социальную сеть X, а на Украине жест Маска назвали провокацией.