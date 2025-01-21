Испанские министры покинули соцсеть X из-за жеста Маска на инаугурации Трампа

Три испанских министра отказались от соцсети X после жеста Илона Маска на инаугурации Трампа

Tекст: Елизавета Шишкова

Диас первой заявила о своем уходе. Она подчеркнула, что ее решение связано с тем, что соцсеть стала «пропагандистской машиной» после жеста Маска, передает RT.

Министр культуры Испании Эрнест Уртасун и министр по делам молодежи и детей Сира Рего также объявили о своем уходе из соцсети, сообщает РИА «Новости».

Уртасун отметил, что соцсеть превратилась в «рупор ультраправой олигархии» и что он больше не будет использовать свой аккаунт. Рего заявила, что жест Маска выражает его намерения, и добавила, что покидает X из-за существования альтернатив абсолютной власти технологического феодализма.

Напомним, Маск во время своей речи на церемонии инаугурации Дональда Трампа исполнил жест, который сравнили с римским салютом, а также исполнил танец радости, узнав о планах покорения Марса.