Линия фронта проходит не между Россией и отдельно взятой территорией бывшего СССР. Война идет между мировой всепошлостью, перемалывающей все и вся в глобальное человечество без рода и племени, и империей-ковчегом, принимающим и сохраняющим народы планеты.3 комментария
Маск приветствовал сторонников Трампа скандальным жестом
Американские СМИ сообщили о нацистском приветствии Маска на инаугурации Трампа
Илон Маск во время своей речи на церемонии инаугурации Дональда Трампа исполнил жест, который сравнили с римским салютом.
Миллиардер Илон Маск во время своей речи на инаугурации Трампа. Он ударил себя правой рукой в грудь и выбросил ее вверх, произнеся: «Спасибо, что сделали это возможным! Мое сердце поднимается к вам».
«The Gardian» назвало этот жест «фашистским приветствием на инаугурации». «The Mirror» описало его как «спорный жест, который породил сравнения с нацистской Германией». В свою очередь, «Independent» назвала данный жест «странным».
Израильский «The Jerusalem Post» сообщил, что Маск повторил похожие жесты три раза во время прямой трансляции. Это вызвало бурные обсуждения и критику в социальных сетях, породив множество интерпретаций.
Ранее в Сети появилось видео танца Маска на инаугурации Трампа после его слов о покорении Марса.