Линия фронта проходит не между Россией и отдельно взятой территорией бывшего СССР. Война идет между мировой всепошлостью, перемалывающей все и вся в глобальное человечество без рода и племени, и империей-ковчегом, принимающим и сохраняющим народы планеты.3 комментария
В Сети появилось видео танца Маска на инаугурации Трампа
Основатель Space Х станцевал на сцене Капитолия после слов Трампа о покорении Марса
Основатель Space Х Илон Маск исполнил танец радости на инаугурации президента США Дональда Трампа, узнав о планах покорения Марса, чем привлек всеобщее внимание.
На церемонии инаугурации Дональда Трампа, которая состоялась 20 января 2025 года в ротонде Капитолия, миллиардер и изобретатель Илон Маск стал центром внимания. Торжественное событие ознаменовалось возвращением Трампа к власти, который дал множество обещаний на свой президентский срок, включая покорение Марса американскими астронавтами.
Услышав о планах нового президента, Маск не смог сдержать свои эмоции. Он исполнил танец радости прямо на церемонии, чем привлек внимание зрителей, следивших за трансляцией.
До этого сообщалось, что во время инаугурации Трампа основатель социальной сети Facebook* (заблокирована в России) Марк Цукерберг сосредоточил взгляд на декольте телеведущей Лорен Санчес.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ