Если абстрагироваться от эмоций и слезть с эмоциональных качелей (в рамках которых Трамп может быть либо нашим другом, либо нашим врагом), то сразу же выясняется, что американский президент сделал лишь то, что от него ожидалось, – начал переговорный процесс в своем стиле.18 комментариев
Нетаньяху поддержал Маска после обвинений в нацистском приветствии
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху высказался в защиту Илона Маска, которого обвиняют в нацистском приветствии на инаугурации Трампа, назвав миллиардера большим другом Израиля.
Нетаньяху поддержал Маска после обвинений в адрес миллиардера в соцсетях и СМИ, передает ТАСС.
«Илон Маск оклеветан», – отметил он.
Нетаньяху подчеркнул, что Маск является «большим другом Израиля».
Также премьер-министр отметил, что миллиардер посетил Израиль после резни, устроенной террористами ХАМАС 7 октября 2023 года. Это событие он назвал «самым страшным злодеянием против еврейского народа со времен Холокоста».
Нетаньяху добавил, что Маск неоднократно поддерживал право Израиля на самооборону от террористов и режимов, стремящихся уничтожить еврейское государство.
Премьер-министр выразил благодарность Маску за его позицию в этот сложный для страны период.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Илон Маск привлек внимание общественности своим жестом, который расценили как нацистское приветствие на инаугурации Дональда Трампа, и в результате этого скандала испанские министры решили покинуть социальную сеть X, а на Украине жест Маска назвали провокацией.