Нетаньяху поддержал Маска после обвинений в нацистском приветствии

Tекст: Александра Юдина

Нетаньяху поддержал Маска после обвинений в адрес миллиардера в соцсетях и СМИ, передает ТАСС.

«Илон Маск оклеветан», – отметил он.

Нетаньяху подчеркнул, что Маск является «большим другом Израиля».

Также премьер-министр отметил, что миллиардер посетил Израиль после резни, устроенной террористами ХАМАС 7 октября 2023 года. Это событие он назвал «самым страшным злодеянием против еврейского народа со времен Холокоста».

Нетаньяху добавил, что Маск неоднократно поддерживал право Израиля на самооборону от террористов и режимов, стремящихся уничтожить еврейское государство.

Премьер-министр выразил благодарность Маску за его позицию в этот сложный для страны период.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Илон Маск привлек внимание общественности своим жестом, который расценили как нацистское приветствие на инаугурации Дональда Трампа, и в результате этого скандала испанские министры решили покинуть социальную сеть X, а на Украине жест Маска назвали провокацией.