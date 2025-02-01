  • Новость часаСпецпосланник Келлог сообщил о стратегии США для переговоров по Украине
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Мир узнает о преступлениях ВСУ в Русском Поречном
    Генерал назвал число задействованных в 2022 году в операции под Гостомелем вертолетов
    Экс-глава «Фонбета» Анохин не смог подкупить силовиков из-за жадности посредников
    Эксперт: Первая школьная любовь приносит детям лишь душевные травмы и расстройства
    Опубликован планируемый размер ежемесячных выплат матерям-героиням
    Кандидат в президенты Румынии назвал Зеленского «полудиктатором» и расхитителем средств ЕС
    В России впервые оштрафовали за пропаганду чайлдфри
    Конституционный суд признал право на возмещение расходов на лечение вне ОМС
    В Сухуме Россию попросили открыть авиасообщение с Абхазией до начала летнего сезона
    Мнения
    Антон Беспалов Антон Беспалов Восточная Европа раскалывается на «балтийских» и «дунайских»

    В будущей европейской конфигурации страны «дунайского клуба» могут стать для России основными партнерами по диалогу в ЕС – как 20 лет назад ими была «старая Европа».

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Запад движется к расчеловечиванию двумя путями

    История прошлого века была благосклонна к США и безжалостна к России. На глобальных бедствиях, включая две мировые войны и распад СССР, США только наживались. Но это не значит, что мы только теряли. Мне кажется, этот опыт позволил нам и приобрести нечто важное.

    7 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленскому не нужен мир

    Зачем Трамп обвинил Зеленского в начале конфликта? Видимо, это форма давления на него с целью принудить к переговорам с Россией. Правда, став президентом, он около десяти раз заявил, что Зеленский на них согласен. Однако действия главы майданного режима говорят об обратном.

    4 комментария
    1 февраля 2025, 01:52 • Новости дня

    Полиция подтвердила проекцию Маска с «зигой» на здании Tesla в Германии

    Активисты вывели проекцию Маска с «зигой» на фасад завода Tesla

    Полиция подтвердила проекцию Маска с «зигой» на здании Tesla в Германии
    @ Hendrik Schmidt/ Dpa/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Немецкие полицейские подтвердили, что активисты из «Центра политической красоты» и «Под предводительством осла» проецировали изображение Илона Маска с противоречивым жестом на фасад завода Tesla в Бранденбурге.

    По словам представителя правоохранительных органов, «криминальная полиция в настоящее время предполагает, что проекция действительно имела место», передает ТАСС.

    Напомним, проекцию организовали активисты из объединения «Центр политической красоты» и британской организации «Под предводительством осла». Они опубликовали фотографии в социальных сетях, на которых видно, как на фасаде завода Tesla под Берлином изображен Маск, вскидывающий правую руку. Рядом с изображением светилась надпись «Хайль Тесла».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Илон Маск привлек внимание общественности своим жестом, который расценили как нацистское приветствие на инаугурации Дональда Трампа. После этого испанские министры решили покинуть социальную сеть X, а на Украине жест космического магната назвали провокацией. Маск, в свою очередь, обвинил критиков в использовании «дешевых трюков».

    31 января 2025, 15:20 • Новости дня
    Арбитражный суд в Москве запретил Google продолжать судиться в Калифорнии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Арбитражный суд Москвы запретил Google Ireland Limited продолжать антиисковые разбирательства в Северном окружном суде штата Калифорния (США).

    Арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайство о наложении обеспечительных мер в виде запрета Google Ireland Limited продолжать антиисковые разбирательства в Северном окружном суде штата Калифорния (США), передают «Ведомости».

    С этим заявлением 29 января обратился конкурсный управляющий ООО «Гугл».

    24 января Google Ireland Limited обратилась в калифорнийский суд с просьбой запретить ООО «Гугл» и его представителям участвовать в делах о банкротстве в Москве. Хотя суд в США пока не вынес окончательного решения, он принял временные ограничения против московского арбитража. Российский суд, однако, подтвердил свое право рассматривать банкротные дела российских компаний.

    Юрист Артур Зурабян из юридической фирмы Art de Lex отметил, что российский арбитраж ожидаемо подтвердил свою компетенцию. Он также подчеркнул абсурдность некоторых требований, например, суммы неустоек, которые достигли 1,8 дуодециллиона рублей – суммы, значительно превышающей глобальный ВВП.

    Конкурсный управляющий настаивает, что решения иностранного суда не могут быть принудительно исполнены в России. Принятые в США меры не препятствуют российскому арбитражу рассматривать связанные с Google Ireland Limited дела и требования по субсидиарной ответственности. Управляющий также указал, что американский суд при вынесении запретительных мер превысил свои полномочия.

    Напомним, сумма требований 17 российских телеканалов к Google за блокировку аккаунтов на YouTube достигла 1,81 дуодециллиона рублей.

    Коментарии (0)
    31 января 2025, 10:08 • Новости дня
    Сенатор Чехии призвала «повторить блокаду Ленинграда»

    Сенатор Чехии Немцова предложила «повторить блокаду Ленинграда» для России

    Сенатор Чехии призвала «повторить блокаду Ленинграда»
    @ REUTERS/David W Cerny

    Tекст: Вера Басилая

    Сенатор Чехии Мирослава Немцова предложила ввести более жесткие санкции против России, чтобы «повторить блокаду Ленинграда».

    Сенатор Чехии Мирослава Немцова в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) высказалась за повторение блокады Ленинграда в отношении России. Таким образом она отреагировала на празднование годовщины освобождения города от блокады во время Второй мировой войны, передает «Лента.ру».

    Немцова отметила, что в тот момент, когда мир чтит память жертв Холокоста и наблюдает за событиями на Украине, Россия отмечает годовщину, которую, по ее мнению, не стоит праздновать.

    «Им нужно не праздновать, а снова испытать подобное», – написала Немцова.

    Она считает, что Запад может добиться такого эффекта для России, если введет более жесткие санкции. Эти меры, по мнению сенатора, должны привести к краху российской экономики.

    Позже она удалила свой пост из соцсети.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что блокада Ленинграда стоит в одном ряду с такими чудовищными преступлениями против человечества, как Холокост и лагеря смерти, а также подчеркнул, что подвиг ленинградцев, противостоявших нацистской армии, навсегда останется в памяти и не будет забыт.

    Коментарии (74)
    31 января 2025, 18:56 • Видео
    США признали главную ложь об Украине

    Новый госсекретарь США Марко Рубио развеял «большую ложь об Украине». А именно утверждения, будто Украина сможет победить Россию. «В реальности Украина отброшена на 100 лет назад», – подчеркнул он. Очевидно, администрация Дональда Трампа действительно хочет прекратить военный конфликт. Но возможно ли это на самом деле?

    Коментарии (0)
    31 января 2025, 09:19 • Новости дня
    МИД: Пауза с агреманом посла России в США приближается к тревожной зоне

    Рябков заявил об отсутствии подвижек с агреманом новому послу России в США

    МИД: Пауза с агреманом посла России в США приближается к тревожной зоне
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Замглавы МИД Сергей Рябков сообщил о затягивании процесса получения агремана от США для нового российского посла, подчеркнув, что ситуация приближается к тревожной зоне.

    Рябков выразил обеспокоенность по поводу затягивания процесса получения агремана для нового российского посла в США, передает ТАСС.

    «С агреманом сдвигов нет. Мы находимся в режиме ожидания. Время идет», – отметил Рябков.

    По его словам, отсутствие подвижек в этом вопросе вызывает беспокойство. Российская сторона ожидает от Вашингтона положительного сигнала о согласовании кандидатуры нового посла, чтобы избежать более серьезных дипломатических осложнений.

    Затягивание процесса агремана может неблагоприятно сказаться на двусторонних отношениях, однако российская сторона надеется, что ситуация разрешится в ближайшее время, без перехода в «тревожную зону».

    Напомним, официальный представитель МИД Мария Захарова сообщала, что Россия пока не получила агреман на назначение нового посла в США. В октябре президент Владимир Путин освободил Анатолия Антонова от обязанностей посла России в США, Антонов занимал этот пост с августа 2017 года.

    Коментарии (22)
    31 января 2025, 18:30 • Новости дня
    Генерал назвал число задействованных в 2022 году в операции под Гостомелем вертолетов

    Генерал Сурцуков: В операции по Гостомелем в 2022 году участвовали 200 вертолетов

    Генерал назвал число задействованных в 2022 году в операции под Гостомелем вертолетов
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В операции по высадке российского десанта на аэродром Гостомель в феврале 2022 года принимали участие более 200 вертолетов, заявил экс-начальник управления армейской авиации генерал-лейтенант Анатолий Сурцуков.

    Одновременно с российской стороны в той операции было задействовано более 200 вертолетов, заявил Сурцуков в эфире «Соловьев Live», передает RT.

    Генерал-лейтенант подчеркнул, что операция проводилась в первый день специальной военной операции, все транспортно-десантные вертолеты вернулись без потерь.

    В 2023 году министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что в 2022 году чуть не попал в плен в Гостомеле под Киевом.

    Коментарии (30)
    31 января 2025, 12:34 • Новости дня
    Военный аналитик дал оценку скоплению бригад ВСУ в Черниговской области

    Аналитик Рожин: ВСУ накапливают силы в Черниговской области для очередной провокации

    Военный аналитик дал оценку скоплению бригад ВСУ в Черниговской области
    @ REUTERS

    Tекст: Анастасия Куликова

    В Черниговской области сосредоточено несколько бригад ВСУ, которые противник может задействовать для провокаций, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин. По его мнению, целью этого резерва станет удар по Брянской области или в стык территории Брянской и Курской областей.

    «По разным оценкам, в Черниговской области может быть сосредоточено до четырех-пяти бригад ВСУ. Это внушительный резерв, которым возможно нанести удар и попытаться решить политические цели Киева», – отметил военный аналитик Борис Рожин. По его словам, в зоне риска оказываются Белоруссия и Брянская область России.

    Впрочем, делает оговорку собеседник, ВСУ вряд ли сейчас намереваются втянуть Минск в конфликт. Более вероятным представляется сценарий провокации, при котором целью украинских сил станет российский регион, уточнил аналитик.

    «Несмотря на заявления о якобы готовности Зеленского к переговорам, Киев будет стремиться затянуть боевые действия. Для этого вынашиваются планы по новому вторжению. Если появится возможность, ВСУ постараются ударить по Брянской области или в стык территории Брянской и Курской областей», – рассуждает Рожин.

    Он объясняет: власти Украины преследуют медийные цели. «Они рассчитывают, что армии удастся захватить какой-нибудь райцентр, закрепиться там и удерживать территорию. Дальше подключатся украинские политики, которые начнут решать свои задачи», – детализировал собеседник.

    Как отметил аналитик, развитие событий по этому сценарию приведет к расширению активного фронта. «Пострадают южные районы Брянской области. Нам необходимо будет перебрасывать туда боевые войска. Все это мы видели уже на примере Курской области», – обрисовал картину спикер.

    Для того, чтобы помешать планам противника, необходимо предпринять ряд мер. Среди них и превентивные – ВС России периодически наносят удары по Черниговской области, эту работу стоит продолжать. Важна и работа разведки.

    «В Генштаб поступает разведывательная информация. Далее военное руководство на это реагирует: перемещает войска, укрепляет границу и готовится к провокациям ВСУ в зависимости от того, насколько велика оценка угрозы. Стоит ожидать, что все необходимые решения будут приняты», – заключил Рожин.

    Ранее стало известно, что ВСУ накапливают силы в Черниговской области. Так, в Городнянском районе местные жители часто наблюдают «свежеокрашенную» военную технику и военнослужащих «в новой форме», сообщил РИА «Новости» координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.

    По его мнению, украинские военные могут готовиться к новой провокации на границе с Россией. Причем такие действия, вероятно, инициированы «с подачи западных кураторов», добавил Лебедев.

    По данным подполья, в Черниговской области возле села Сапонова Гута работает танковый полигон огромных размеров. Там проходят обучение мобилизованные на Украине мужчины, идет комплектация военных подразделений. Обучают украинцев преимущественно офицеры из стран НАТО.

    Городнянский район находится на севере Черниговский области на стыке границ России, Белоруссии и Украины. На фоне скопления украинских сил в этом районе стоит напомнить заявления, звучавшие из Киева, а также действия ВСУ.

    Так, в августе 2024 года противник попытался прорваться в российское приграничье. Тогда военные отбили атаку в Климовском районе Брянской области. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты отмечали, что вылазки украинской ДРГ неслучайны и могут повториться. Подробнее о целях, которые преследует Киев, прощупывая границу в Брянской области, писали в материале.

    Кроме того, в Киеве неоднократно говорили о том, что Украина должна «перенести войну в Белоруссию». «Шансов на успех в такой операции у ВСУ не будет», – говорят эксперты и объясняют, почему.

    Коментарии (26)
    31 января 2025, 14:10 • Новости дня
    В Международном общественном трибунале осудили зверства ВСУ в Русском Поречном

    Член ОП Григорьев пообещал вынести на международный уровень данные о зверствах ВСУ в Русском Поречном

    В Международном общественном трибунале осудили зверства ВСУ в Русском Поречном
    @ REUTERS

    Tекст: Олег Исайченко

    Международный общественный трибунал будет поднимать на всех уровнях вопрос о зверствах ВСУ в селе Русское Поречное. Правда, нет сомнений в том, что Запад снова предпочтет замолчать эти преступления, сказал газете ВЗГЛЯД член ОП РФ Максим Григорьев. Ранее СК раскрыл личности убийц 22 мирных жителей в Русском Поречном.

    «Мы намерены включить информацию об этих зверствах в наши обзоры, книги, доклады, чтобы доносить ее до широкой общественности, в том числе на международном уровне. Убийство беззащитных – это стандартная практика ВСУ, еще начиная с 2014 года в Донбассе. Раньше это делалось менее масштабно, чем сейчас», – рассказал Максим Григорьев, участник СВО и председатель Международного общественного трибунала, член ОП РФ.

    «Вместе с тем мы далеки от того, чтобы ожидать возмущения и осуждения Киева от США или Европы. Например, на прошлой неделе по нашей инициативе постпредство России при ООН под руководством Василия Небензи блестяще провело неформальную встречу членов Совбеза по «формуле Аррии» об убийствах ВСУ жителей Селидово в ДНР. И какова была реакция США? Невнятное чтение по бумажке каких-то обвинений в адрес России и полное игнорирование самой сути обсуждения», – посетовал он.

    «Однако массив собранных российским следствием и нами доказательств станет общеизвестен. Как это было, например, с массовым расстрелом американскими военными мирных жителей деревни Сонгми во Вьетнаме в 1968 году. Или с преступлениями чилийского диктатора Аугусто Пиночета. История показывает, что преступления невозможно скрывать», – подчеркнул собеседник.

    Ранее СК России сообщил, что бойцы 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ убивали и насиловали мирных жителей села Русское Поречное в Курской области. Старший солдат Евгений Фабрисенко – командир 11-й роты с позывным «Кум» – уже задержан и признал вину. Его однополчане с позывными «Мотыль», «Проводник» и «Художник» в розыске.

    Осенью прошлого года они убили 11 мужчин и троих женщин, а также изнасиловали восьмерых женщин, которых затем тоже убили. 22 тела они положили в подвалы частных домов. По словам Фабрисенко, местные жители оказывали сопротивление украинским боевикам.

    «Никак иначе, кроме как геноцидом и преступлением против человечества, назвать это невозможно! От этих кадров, которые предоставили наши Вооруженные силы, кровь стынет в жилах», – написал в своем Telegram-канале врио главы региона Александр Хинштейн.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему ВСУ активизировали боевые действия в Курской области.

    Коментарии (25)
    31 января 2025, 09:50 • Новости дня
    Пленный ВСУ рассказал о сопротивлении жителей села Русское Поречное

    Пленный ВСУ рассказал о сопротивлении украинским боевикам жителями села Русское Поречное

    Tекст: Александра Юдина

    Украинский солдат Евгений Фабрисенко на допросе СК России сообщил, что мужчины в селе Русское Поречное в Курской области оказывали физическое сопротивление украинским боевикам, убившим более 20 человек.

    По его словам, в одном из сараев под сеном прятались шесть пожилых людей, которых вывели, связали и спустили в подвал. Один из пожилых мужчин оказал сопротивление, пытаясь вырваться, передает РИА «Новости».

    Фабрисенко также упомянул, что в другом помещении того же сарая они обнаружили еще двух девушек и мужчину. Мужчина также оказал сопротивление, напав на Фабрисенко с кирпичом.

    Позже, в октябре, боевики заметили на огороде двух женщин и двоих мужчин. Один из мужчин набросился на солдата ВСУ и ударил его в грудь. В результате тот мужчина был застрелен боевиками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет России объявил о задержании бойца 92-й бригады ВСУ, который признался в убийствах 22 человек в Курской области.

    Коментарии (27)
    31 января 2025, 07:19 • Новости дня
    Боевик ВСУ признался в убийстве 22 мирных жителей Русского Поречного

    Tекст: Александра Юдина

    Следственный комитет задержал бойца 92-й бригады ВСУ за преступления против мирных жителей Курской области, он признался в убийствах 22 человек, сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко.

    По ее словам, задержан боевик 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, причастный к убийству 22 мирных жителей в селе Русское Поречное Курской области, передает ТАСС.

    Петренко заявила, что задержанный дал признательные показания, указав на соучастие своих сослуживцев.

    Старший солдат ВСУ Евгений Фабрисенко, а также трое его сослуживцев с позывными «Мотыль», «Проводник» и «Художник», подозреваются в совершении ряда тяжких преступлений, включая террористический акт и насильственные действия сексуального характера.

    Среди жертв были 11 мужчин и три женщины, которые были убиты Фабрисенко и его соучастниками. Восемь женщин подверглись изнасилованиям и насильственным действиям сексуального характера, после чего были лишены жизни. Тела всех 22 убитых были перенесены в подвальные помещения частных домов в селе.

    Ранее в Курской области в поселке Русское Поречное российские военные обнаружили останки семерых мирных жителей в подвалах двух домов, один из погибших имел гематомы на ногах.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник ранее сообщил, что минимум 5399 мирных жителей стали жертвами преступлений Украины в 2024 году, из них 809 человек были убиты.

    Коментарии (21)
    31 января 2025, 14:35 • Новости дня
    Столкнувшимся с пассажирским самолетом вертолетом в Вашингтоне управляла женщина-пилот

    ABC News: Опытная женщина-пилот управляла столкнувшимся с пассажирским самолетом вертолетом Black Hawk в Вашингтоне

    Столкнувшимся с пассажирским самолетом вертолетом в Вашингтоне управляла женщина-пилот
    @ Petty Officer 1st Class Brandon/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Вертолетом Black Hawk, который столкнулся с пассажирским самолетом авиакомпании American Airlines в небе над Вашингтоном, управляла опытная женщина-пилот с более чем 500 часами летного времени, сообщает ABC News.

    Женщина-пилот, управлявшая вертолетом Black Hawk, который потерпел крушение после столкновения с пассажирским самолетом в Вашингтоне, имела значительный летный опыт, сообщает ТАСС. Она провела в воздухе более 500 часов.

    На борту также находились пилот-инструктор и командир экипажа. Отставной офицер сухопутных войск Джонатан Козиол отметил, что у пилота-инструктора полетный опыт превышал 1000 часов, а у командира экипажа – несколько сотен часов.

    Все трое членов экипажа погибли в результате катастрофы. По информации Reuters, Пентагон временно приостановил вылеты подразделения, к которому принадлежал вертолет, на двое суток. Газета The New York Times сообщила, что вертолет оказался в небе вблизи аэропорта имени Рональда Рейгана, поскольку пилоты должны тренироваться в местах, где планируются их полеты. Экипаж часто использовался для перевозки представителей федеральной власти.

    Во время слушаний в Конгрессе кандидат на пост министра Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл заявил о необходимости обсуждать подходящее время для тренировочных полетов военных вертолетов. Он подчеркнул, что такие полеты не должны проходить вблизи больших аэропортов, таких как аэропорт имени Рейгана.

    Катастрофа произошла вечером 29 января, когда пассажирский самолет American Airlines и вертолет столкнулись над рекой Потомак. На борту самолета, направлявшегося из штата Канзас, находились 60 пассажиров и четверо члена экипажа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Вашингтоне продолжаются работы по извлечению обломков самолета American Airlines, столкнувшегося с армейским вертолетом, в результате чего погибли 67 человек, среди которых пассажиры и члены экипажей. Три жертвы авиакатастрофы имели российские паспорта, сообщила спикер МИД Мария Захарова.

    Между тем эксперты давно предупреждали о перегруженности воздушного пространства в Вашингтоне.

    Коментарии (23)
    31 января 2025, 13:30 • Новости дня
    В Госдуме объяснили, как бизнесу избежать повторения ситуации с «Домодедово»

    Депутат Госдумы: России нужно купировать риски владения иностранцами стратегическими активами

    В Госдуме объяснили, как бизнесу избежать повторения ситуации с «Домодедово»
    @ Александр Авилов/Агентство «Москва»

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    России нужно купировать все возможные риски при владении иностранцами крупными российскими активами, чтобы они не переросли в угрозу национальной экономической безопасности, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Станислав Наумов. Ранее суд в Московской области арестовал имущество группы «Домодедово».

    «Очевидно, что в условиях военно-политического противостояния, которое мы сейчас наблюдаем, пребывание за рубежом владельцев тех или иных российских стратегических активов воспринимается довольно остро. Поэтому для успешной работы в России бизнесу надо подтверждать, что он не подвержен иностранному влиянию», – пояснил Станислав Наумов, зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике.

    «На этом фоне я бы посоветовал собственникам активов, мажоритарным и миноритарным, обратиться в Госдуму за дополнительными разъяснениями об изменениях в законодательстве, начиная с 2022 года. Если нужно, мы соберем круглый стол с крупным бизнесом с участием профильных экспертов, представителей исполнительной власти», – отметил парламентарий.

    «Также депутатам совместно с коллегами из Российского союза промышленников и предпринимателей нужно снова поднять вопрос о регламенте работы крупного бизнеса при наличии у собственников иностранного ВНЖ. Совершенно точно надо купировать все возможные риски в этой сфере, чтобы они не переросли в угрозу национальной экономической безопасности», – подчеркнул собеседник.

    «Впрочем, напомню, что федеральный закон об иностранных инвестициях в стратегические предприятия был принят еще в 2008 году. Разбирательство с «Домодедово» – это сигнал государства, чтобы бизнес привел свои дела в соответствие с этим ФЗ и обновлениями законодательства, проведенными за последние три года. Не надо пренебрегать процедурами уведомления госорганов о своих международных планах и проектах», – напомнил он.

    «Но это не следует трактовать, как экономическую самоизоляцию нашей предпринимательской отрасли. Если для бизнес-модели требуется иностранный ВНЖ владельца или какой-то определенный статус, то пусть он оформляет и контролирует все так, чтобы в России не возникало сомнений в части его намерений. Поскольку, как видим, случаются казусы, когда крупные российские предприниматели начинают выглядеть с точки зрения законодательства, как иностранные граждане», – резюмировал политик.

    Ранее Арбитражный суд Московской области по иску Генпрокуратуры арестовал имущество ГК «Домодедово», а также акции и доли в юрлицах, принадлежащие бенефициарам – резидентам иностранных государств Дмитрию Каменщику (Турция, ОАЭ) и Валерию Когану (Израиль). Также суд арестовал ценные бумаги органов управления «Домодедово».

    Помимо этого, в иске Генпрокуратура просила признать недействительными сделки, совершенные с 2016 года, по переводу ГК «Домодедово» под иностранное влияние, и взыскать в доход государства 100% ООО «ДМЕ холдинг», контролирующий активы аэропорта, сообщает ТАСС.

    Коментарии (17)
    31 января 2025, 19:10 • Новости дня
    Олимпийский чемпион Тихонов назвал себя нищим с пенсией в 140 тыс. рублей
    Олимпийский чемпион Тихонов назвал себя нищим с пенсией в 140 тыс. рублей
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил о своем бедственном положении, несмотря на получение трех пенсий на общую сумму 140 тыс. рублей.

    В интервью «Спорт-Экспрессу» Тихонов отметил, что, несмотря на наличие трех пенсий, его финансовое положение оставляет желать лучшего, передает РИА «Новости».

    Тихонов ежемесячно получает 26 тыс. рублей от Челябинской области, 62 тыс. рублей как подполковник в отставке и 52 тыс. рублей за олимпийские успехи.

    «Я был богатым человеком, создал крупнейшее агрохозяйство в России, плюс мясное и рыбное производство, выпечка хлеба. На выставке в Париже мне вручили золотую медаль как лучшему фермеру Европы. Потом все разворовали, раздели подчистую. Я нищий», – заявил он.

    Тихонову 78 лет, и за свою спортивную карьеру он 11 раз становился чемпионом мира и четырежды выигрывал золото на Олимпийских играх. В 1968 году он также завоевал серебряную медаль в индивидуальной гонке.

    Ранее бывшая вокалистка группы «Мираж» Наталья Гулькина заявила, что получает скромную пенсию, она пояснила, что продолжает работать в 60 лет, так как на пенсию не получается прожить. Советская исполнительница Татьяна Анциферова рассказывала, что живет на пенсию в 23 тыс. рублей.

    Коментарии (36)
    31 января 2025, 05:48 • Новости дня
    Трамп пригрозил странам БРИКС стопроцентными пошлинами

    Трамп пригрозил ввести стопроцентные пошлины из-за валютных планов стран БРИКС

    Трамп пригрозил странам БРИКС стопроцентными пошлинами
    @ WILL OLIVER/EPA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп пообещал обложить страны БРИКС стопроцентными пошлинами, если они создадут новую валюту, заменяющую доллар.

    Президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести стопроцентные пошлины на импорт товаров из стран БРИКС, если они попытаются создать новую валюту или заменить доллар США в мировой торговле, передает ТАСС.

    «Мы собираемся потребовать от этих, как кажется, враждебных стран дать обязательство, что они не будут создавать новую валюту БРИКС или поддерживать любую другую валюту, чтобы заменить могущественный доллар США,» – написал Трамп в Truth Social.

    Трамп добавил, что если страны БРИКС попробуют отказаться от доллара, они должны «распрощаться с возможностью продавать товары американской экономике». Он подчеркнул, что «нет никаких шансов» на замену доллара в международной торговле.

    Ранее президент США уже заявлял о планах по введению пошлин в 100% против стран БРИКС. После этого индийский министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар подчеркнул, что Индия не поддерживает дедолларизацию. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что БРИКС не посягает на доллар, а лишь реагирует на политику США. Заместитель главы Национального экономического совета Индонезии Мари Элка Пангесту назвала дедолларизацию неизбежным процессом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил о планах ввести с 1 февраля пошлины 25% на импорт из Канады и Мексики, с возможностью дальнейшего их увеличения в будущем. Стоимость фьючерса на золото с поставкой в апреле 2024 года достигла исторического максимума, превысив 2 850 долларов за тройскую унцию на бирже Comex, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи. Мировые цены на нефть в четверг продемонстрировали отрицательную динамику после выхода данных о росте запасов в США.

    Коментарии (26)
    31 января 2025, 11:22 • Новости дня
    СМИ: Украинскую армию охватил кризис массового дезертирства

    The Guardian: Украинская армия столкнулась с массовым дезертирством и нехваткой личного состава

    СМИ: Украинскую армию охватил кризис массового дезертирства
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские вооруженные силы переживают серьезные проблемы с массовым дезертирством солдат, что усугубляет и без того сложную оперативную обстановку на фронте, пишет The Guardian.

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся в состоянии кризиса дезертирства, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Guardian. Издание отмечает, что тысячи украинских солдат покидают свои подразделения. Официальные лица не раскрывают точные цифры, но подтверждают, что речь идет о значительном числе дезертиров.

    Причиной этой ситуации называют отсутствие необходимого отдыха для солдат на фронте в течение продолжительного времени. Украинское руководство заявляет о сложной оперативно-стратегической обстановке в зоне боевых действий. Недостаток личного состава украинская армия безуспешно пытается восполнить через усиление мобилизации.

    Кризис усугубляется массовым характером дезертирства, что создает дополнительные трудности для ВСУ. Киев, в свою очередь, старается переложить ответственность за неудачи на западных партнеров, обвиняя их в задержках и недостаточности поставок вооружения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный солдат Норик Окопов из 110-й бригады ВСУ обратился с призывом организовать мятеж против командования, осудив их отношение к солдатам, также сообщалось об отправке украинских дезертиров на фронт из Черкасс, а украинский военнослужащий Задорожный рассказал о побеге своего знакомого в Польшу за три тысячи долларов из-за тяжелых условий службы и отсутствия отпуска.

    Коментарии (8)
    31 января 2025, 21:56 • Новости дня
    В Одессе взрывом повреждена гостиница с иностранными наемниками и инструкторами НАТО
    В Одессе взрывом повреждена гостиница с иностранными наемниками и инструкторами НАТО
    @ AP Photo/Petros Giannakouris/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В пятницу вечером в Одессе произошли два взрыва, об одном из них заявил мэр города Геннадий Труханов. Взрывом повреждена гостиница, где проживали иностранные наемники и инструктора НАТО.

    Труханов в социальных сетях сообщил, что звук взрыва разнесся по городу, передает ТАСС.

    О втором взрыве написали местные СМИ, о пострадавших и разрушениях не сообщается. К этой минуте воздушная тревога действует в Николаевской и Одесской областях. Украинские СМИ сообщают, в результате одного взрыва повреждена гостиница «Бристоль» в Одессе, где размещались иностранные наемники и инструктора НАТО.

    До этого в пятницу взрыв произошел в торговом порту Белгород-Днестровский Одесской области, оказались повреждены склады с зарубежной техникой и боекомплектами.

    Коментарии (3)
    31 января 2025, 19:56 • Новости дня
    Экс-глава «Фонбета» Анохин не смог подкупить силовиков из-за жадности посредников
    Экс-глава «Фонбета» Анохин не смог подкупить силовиков из-за жадности посредников
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший директор букмекерской компании «Фонбет» Сергей Анохин, заподозренный в хищениях, пытался дать взятку сотрудникам ФСБ, однако его план провалился из-за жадности посредников, оставивших себе значительную часть денег.

    Как пишет «Коммерсант», по версии ГСУ СКР по Московской области, Анохин решил передать взятку сотрудникам ФСБ, которые обнаружили злоупотребления в связи с хищением выделенных на развитие спорта бюджетных денег. Он обналичил 60 млн руб., а деньги решил передать через посредников. 

    Среди них были полковник Сергей Бивол и подполковник Артем Подопросветов, говорится в материале. Однако, по данным «Коммерсанта», из всей суммы только 10 млн руб. дошли до полковника Бивола, а остальные забрали другие посредники. Но эти 10 миллионов Бивол решил оставить себе.

    Ранее бывший генеральный директор букмекерской конторы «Фонбет» Сергей Анохин заявил, что признает вину по делу о взятке, а затем его поместили под стражу по решению Тверского суда Москвы.

    Также в Московской области задержаны три человека, подозреваемых в посредничестве при передаче взятки от Анохина, среди которых полицейский, адвокат и бывший сотрудник полиции. Замглавы УВД по Восточному округу Москвы арестован по делу экс-главы «Фонбета».

    Коментарии (6)
    Главное
    ПВО сбила восемь дронов ВСУ над Белгородской областью
    Украина начала импорт газа из-за низких запасов в хранилищах
    США ввели пошлины на товары из Канады, Китая и Мексики
    Мигрантов предложили наказывать за плохое знание русского их детьми
    На Украине уволили мэра, певшего пьяным русские песни в день скорби по военным ВСУ
    В Таллине подожгли украинский ресторан Slava Ukraina
    Олимпийский чемпион Тихонов назвал себя нищим с пенсией в 140 тыс. рублей

    На ком банки зарабатывают сверхприбыли

    Пока население и бизнес страдают от дорогих кредитов, прибыли банков бьют рекорды второй год подряд. В позапрошлом году они заработали рекордные 3,3 трлн рублей, в прошлом году – 3,8 трлн рублей даже без учета прибыли от дочерних банков. На ком удается зарабатывать эти триллионы и какие риски ждут в 2025 году банковский сектор, от стабильной работы которого зависит вся экономика страны. Подробности

    Перейти в раздел

    Новые власти Сирии дипломатично попросили деньги у Москвы

    Власти Сирии предложили России выплатить компенсации «для восстановления доверия». В экспертном сообществе отмечают, что руководство республики начало торг со всеми ведущими акторами на Ближнем Востоке. Но сможет ли Москва «перекупить» дружбу с Дамаском у Евросоюза и Турции? И стоит ли вообще рассматривать подобный вариант сохранения российского влияния в Сирии? Подробности

    Перейти в раздел

    Из каких лоскутов была создана Украина

    Кому принадлежали территории, которые недавно входили и все еще входят в состав современного украинского государства? Исторические права на украинские земли вскоре станут предметом дискуссии профессионалов, заявил глава СВР и Российского исторического общества Сергей Нарышкин. И действительно, стоит вспомнить, из каких лоскутов собрано то, чем сегодня все еще управляет киевский режим. Подробности

    Перейти в раздел

    Почему румыны терпят поражение в Африке

    Армия Демократической Республики Конго продолжает бежать от наступающей группировки армии соседней Руанды и группировки М23 народности тутси. В крахе обороны в ДР Конго винят инструкторов из румынской частной военной компании (ЧВК), которые должны были тренировать и поддерживать конголезскую армию. Однако румынские наемники тоже терпят поражение и сдаются. Почему они оказались столь неэффективными? Подробности

    Перейти в раздел

    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США признали главную ложь об Украине

      Новый госсекретарь США Марко Рубио развеял «большую ложь об Украине». А именно утверждения, будто Украина сможет победить Россию. «В реальности Украина отброшена на 100 лет назад», – подчеркнул он. Очевидно, администрация Дональда Трампа действительно хочет прекратить военный конфликт. Но возможно ли это на самом деле?

    • Франция угрожает США войной

      В Париже обещали военную помощь Дании, на территорию которой покушается президент США Дональд Трамп. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Гренландию необходимо защитить как «территорию ЕС», хотя Гренландия не является территорией ЕС. Деградация европейской дипломатии продолжается.

    • Украинцы дозрели до переговоров

      Количество украинцев, которые согласны на уступки России и хотят переговоров с Москвой, удваивалось каждый год и наконец-то стало абсолютным большинством. На этом фоне Владимир Зеленский пытается выкручиваться и придумал себе новое оправдание.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............