Если абстрагироваться от эмоций и слезть с эмоциональных качелей (в рамках которых Трамп может быть либо нашим другом, либо нашим врагом), то сразу же выясняется, что американский президент сделал лишь то, что от него ожидалось, – начал переговорный процесс в своем стиле.0 комментариев
Проекция с сомнительным жестом Маска появилась на заводе Tesla
Неизвестные вывели изображение Маска с сомнительным жестом на заводе Tesla под Берлином
На фасаде завода Tesla в Германии неизвестные показали проекцию Маска с жестом, напоминающим нацистское приветствие, который он демонстрировал на инаугурации Трампа.
Неизвестные вывели на фасад завода компании Tesla в Германии проекцию, изображающую Илона Маска с жестом, напоминающим нацистское приветствие, передает РИА «Новости». Этот эпизод относится к выступлению Маска на инаугурации Дональда Трампа.
Рядом с изображением светилась надпись «Хайль Тесла», что вызывает дополнительное неоднозначное восприятие.
Фотография с этим изображением была опубликована на странице объединения художников-акционистов «Центр политической красоты» (Zentrum furr Politische Schonheit). На снимке было указано место действия: «Гигафабрика Tesla, Берлин – прямо сейчас».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Илон Маск привлек внимание общественности своим жестом, который расценили как нацистское приветствие на инаугурации Дональда Трампа, и в результате этого скандала испанские министры решили покинуть социальную сеть X, а на Украине жест Маска назвали провокацией.