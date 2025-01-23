Проекция с сомнительным жестом Маска появилась на заводе Tesla

Неизвестные вывели изображение Маска с сомнительным жестом на заводе Tesla под Берлином

Tекст: Дмитрий Зубарев

Неизвестные вывели на фасад завода компании Tesla в Германии проекцию, изображающую Илона Маска с жестом, напоминающим нацистское приветствие, передает РИА «Новости». Этот эпизод относится к выступлению Маска на инаугурации Дональда Трампа.

Рядом с изображением светилась надпись «Хайль Тесла», что вызывает дополнительное неоднозначное восприятие.

Фотография с этим изображением была опубликована на странице объединения художников-акционистов «Центр политической красоты» (Zentrum furr Politische Schonheit). На снимке было указано место действия: «Гигафабрика Tesla, Берлин – прямо сейчас».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Илон Маск привлек внимание общественности своим жестом, который расценили как нацистское приветствие на инаугурации Дональда Трампа, и в результате этого скандала испанские министры решили покинуть социальную сеть X, а на Украине жест Маска назвали провокацией.