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Состояние Илона Маска впервые в 2025 году упало ниже 400 млрд долларов
Падение акций Tesla уменьшило состояние Илона Маска ниже 400 млрд долларов в 2025 году
Состояние Илона Маска впервые в 2025 году упало ниже 400 млрд долларов из-за значительного снижения цен на акции Tesla, которые опустились на 27% с момента достижения исторического максимума в декабре.
Как сообщает Bloomberg, состояние Маска упало ниже 400 млрд долларов в 2025 году. На это повлияло значительное снижение цен на акции компании Tesla, которые упали на 27% с момента достижения пика в декабре. За последнюю неделю акции Tesla потеряли 11%, что связано с резким падением продаж в нескольких странах, включая Германию и Китай.
По данным агентства, поставки автомобилей Tesla в Германии резко снизились на 59%, а в Китае – на 11,5%.
10 февраля акции Tesla продолжили падать, достигнув цены 350,73 долларов за бумагу. Bloomberg отмечает, что акции и опционы Tesla составляют более 60% состояния Маска, и это заметно отразилось на его общем капитале.
Кроме того, внимание Маска в последние годы сместилось в сторону политики, особенно после инаугурации новго президента, что также могло повлиять на его бизнес. Несмотря на близость к американскому лидеру, ожидания инвесторов по поддержке Tesla не оправдались.
Ранее, согласно журналу Forbes, Маск потерял 3,8 млрд долларов из-за падения акций компаний, связанных с искусственным интеллектом и премиальными брендами.
В декабре 2024 года состояние Маска впервые превысило 400 млрд долларов благодаря росту акций SpaceX и Tesla, а также успехам стартапа xAI. Он стал первым в истории человеком, чье состояние превысило 400 млрд долларов, согласно данным Bloomberg Billionaires Index.
Отметим, что Илон Маск и Джефф Безос стали главными бенефициарами роста состояния миллиардеров после смены администрации США.