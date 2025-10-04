Протестующие подожгли машину полиции на акции в Риме

Tекст: Антон Антонов

Группа радикалов попыталась прорваться в центр города, столкнувшись с кордоном полиции рядом с базиликой Санта-Мария-Маджоре, передает РИА «Новости» со ссылкой на Messaggero.

Силовики применили водометы и дубинки против протестующих. Как сообщает телеканал Rainews24, с места происшествия увезли как минимум одного раненого.

Радикалы устроили баррикаду из мусорных баков, забрасывали полицию петардами и бутылками. Полиция в ответ использовала слезоточивый газ и водометы. В ходе беспорядков был поврежден фасад супермаркета и подожжена полицейская машина. Правоохранители задержали 11 участников протестов и установили личности около 200 человек.

Всего в шествии и митинге участвовали около 250 тыс. человек по оценкам полиции, в то время как организаторы говорили о 1 млн манифестантов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре рабочие в крупнейшем порту Генуи заблокировали подъездные пути в знак протеста против военной операции Израиля в секторе Газа и в поддержку Палестины. В Италии тренерская ассоциация призвала футбольные организации лишить сборную Израиля права участия в международных соревнованиях на фоне конфликта в Газе.