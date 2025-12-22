  • Новость часаВ результате теракта в Москве погиб генерал Генштаба Сарваров
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    От британской нищеты и преступности спасаются бегством даже поляки
    Су-57 впервые поднялся в небо с двигателем «изделие 177»
    Макрона назвали предателем Мерца
    Мошенники запустили схему обмана с новогодними корпоративными подарками
    На юге Москвы взорвался автомобиль, пострадал человек
    Ушаков назвал предложения Киева и ЕС неконструктивными
    Стало известно об отзыве почти 30 послов и сотрудников посольств США
    Макрон объявил о строительстве нового авианосца
    Алиев отказался приехать на неформальный саммит СНГ в Петербурге
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Почему потомки Уленшпигеля не дали украсть российские деньги

    Бельгия – один из столпов европейской цивилизации со всеми ее выдающимися и отвратительными особенностями. И она же стала порогом, о который споткнулась самая серьезная попытка Запада совершить открытый грабеж российских средств.

    0 комментариев
    Владимир Касютин Владимир Касютин Собаки и кошки – мягкая сила России

    Выяснилось, что среди наших соседей – бывших республик СССР и даже стран Восточной Европы – велик запрос на простые человеческие истории о любви и преданности. Что забота о животных и признательность к ним – универсальна.

    16 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов На «Прямой линии» главной была «мысль семейная»

    При всей важности СВО Путин уже смотрит дальше, за горизонт украинского конфликта. Можно сказать, что в разговоре на «Итогах года» его больше всего интересовала «мысль семейная». К идее семьи он возвращался на протяжении всех четырех с половиной часов.

    4 комментария
    22 декабря 2025, 09:14 • Новости дня

    В ЯНАО при пожаре пострадали шесть человек

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Возгорание в жилом доме города Тарко-Сале произошло в Ямало-Ненецком автономном округе, там пострадали шесть человек, сообщили в Главном управлении МЧС по региону.

    Пострадали шесть человек, включая троих несовершеннолетних, двоих с помощью санавиации доставили в Новый Уренгой, указали в ведомстве, передает ТАСС.

    До этого сообщалось о двух пострадавших детях. Самостоятельно из здания эвакуировались 38 человек.

    Отмечается, что пожар произошел в двухэтажном деревянном многоквартирном доме.

    Ранее в декабре в Новосибирске ликвидировали крупный пожар, который охватил складское помещение транспортной компании.

    21 декабря 2025, 18:06 • Новости дня
    На сайте Кремля появился официальный перевод термина «подсвинки» на английский
    На сайте Кремля появился официальный перевод термина «подсвинки» на английский
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Фраза президента России Владимира Путина о европейских «подсвинках» в официальной англоязычной стенограмме на сайте Кремля была переведена как «swine underlings».

    Официальный перевод слов президента России Владимира Путина про европейских «подсвинков» на английском языке был опубликован в виде «swine underlings», передает ТАСС. Такой вариант перевода выбран на англоязычной версии сайта Кремля и присутствует сразу в двух ключевых документах.

    Решение о единообразном переводе «подсвинки» как «swine underlings» устранило интригу, как будет дано официальное объяснение термину в международных публикациях Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иностранные журналисты столкнулись с трудностями перевода слова «подсвинки» на дипломатической арене.

    На расширенном заседании коллегии Минобороны Путин заявил, что «европейские подсвинки» рассчитывали получить выгоду от ожидаемого ими развала России. В ходе прямой линии и пресс-конференции Путин уточнил, что под этим выражением «имел в виду в целом группу лиц, неопределенную группу лиц, как говорят юристы».

    Комментарии (18)
    21 декабря 2025, 17:47 • Новости дня
    Минобороны рассказало о новой танковой тактике для прорыва обороны ВСУ
    Минобороны рассказало о новой танковой тактике для прорыва обороны ВСУ
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Военные в Донецкой народной республике внедрили тактику атаки танков парами совместно с беспилотниками для прорыва позиций противника, сообщили в Минобороны РФ.

    Танкисты группировки «Восток» применяют новую тактику при прорыве обороны ВСУ в поселке Сладком в ДНР, сообщает пресс-служба Минобороны в своем Telegram-канале. В основе тактики – внезапные атаки танковой парой, последующий быстрый отход для перезарядки и смена позиции. По словам танкистов, такой маневр лишает противника возможности прицельного ответного удара и позволяет запутать ВСУ относительно направления следующей атаки.

    Особенность новой схемы – тесная работа с беспилотниками: операторы БПЛА корректируют огонь танков, указывают новые цели и своевременно предупреждают о появлении угроз. Такой подход, по мнению военных, позволяет минимизировать риски и сохранять высокий темп наступления.

    В пресс-службе Министерства обороны подчеркивают, что «маневр парами, связка с БПЛА, инженерные доработки и дисциплина смены позиций минимизируют риски и сохраняют темп. Танки не теряют роли ударного средства, а наоборот, адаптируются и усиливают влияние на ход штурма».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» освободили населенный пункт Высокое в Сумской области. Группировка «Центр» освободила Светлое в Донецкой народной республике.

    Комментарии (9)
    21 декабря 2025, 15:30 • Видео
    «Характер алкоголика». Мир узнал тайны Трампа

    В США гремит скандал, спровоцированный интервью главы аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс. Ведущий политтехнолог Дональда Трампа нашла у шефа черты характера алкоголика, а у Илона Маска – внешность вампира. Кроме того, она рассказала о бардаке, творящемся на вершинах власти. Теперь эта власть пытается ее защитить.

    Комментарии (0)
    21 декабря 2025, 12:45 • Новости дня
    Эксперт объяснил заявление главы нацразведки США о лжи по поводу планов России

    Политолог Ткаченко: Заявление Габбард говорит о координации между Москвой и Вашингтоном

    Эксперт объяснил заявление главы нацразведки США о лжи по поводу планов России
    @ Kent Nishimura/REUTERS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    За публикациями в СМИ о якобы планах России захватить Украину и европейскую часть бывшего СССР стоят Берлин и Лондон. Они намерены помешать Москве и Вашингтону сформировать атмосферу взаимопонимания в европейском регионе, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее глава нацразведки США Тулси Габбард обвинила во лжи публикации о якобы планах России захватить всю территорию Украины и напасть на Европу.

    «Судя по всему, обвинение Reuters со стороны главы нацразведки США Тулси Габбард – это эхо саммита в Анкоридже. Публикации о якобы планах России захватить Украину и европейскую часть бывшего СССР мешают усилиям Москвы и Вашингтон перевернуть прежнюю страницу конфликтов и попыткам искать баланс интересов», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Вероятно, по итогам встречи на Аляске президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились выстраивать стратегию взаимоотношений таким образом, чтобы не навредить друг другу. Образно говоря, Москва и Вашингтон решили «расходиться бортами» по основным трекам, и при этом конкурировать там, где возможно играть по правилам, устраивающим обе стороны», – продолжил собеседник.

    «России и США необходимо разобрать предыдущие кризисы, выравнивать атмосферу доверия и сделать так, чтобы на обоюдное сближение не оказывали негативного влияния третьи стороны. Очевидно, что публикации, подобные той, что сделало Reuters, как раз работают против планов Москвы и Вашингтона о формировании атмосферы взаимопонимания на европейском театре», – детализировал аналитик.

    «Примечательно, что заявление Габбард было сделано почти синхронно с похожими сообщениями Службы внешней разведки России о деструктивной роли Европы в современной международной архитектуре безопасности. Это говорит о некоторой координации между Москвой и Вашингтоном. Это пока еще не диалог, но взаимные монологи с очень обнадеживающим фоном», – подчеркнул политолог.

    «Европа исторически играла против России, а в последнее время стала активно работать и против США. Очевидно, в авангарде этого движения стоят Британия и Германия. В 2022 году на тот момент глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила о невозможности вести с Москвой политический диалог до окончания СВО. В этой ситуации Reuters – это наконечник пера, которым водят Берлин и Лондон», – указал аналитик.

    «Триггером же для соответствующих публикаций и ответных заявлений Габбард стали, очевидно, движения в рамках украинского сюжета. Главным образом здесь нужно упомянуть новый миллиардный кредит Украине, согласованный в Брюсселе, военную помощь, украино-европейские планы по усилению ВСУ и предоставление новых пакетов вооружений», – пояснил спикер.

    «К тому же, для Белого дома очевидны намерения Европы дождаться выборов в Конгресс в следующем году и получать еще большую поддержку внутри США от проатлантической оппозиции. Поэтому нацразведка, а также Госдеп и ряд других ведомств, поддерживающих линию Трампа, активизировались в борьбе с мифами относительно якобы агрессивных планов России в Европе», – уточнил эксперт.

    Ранее директор национальной разведки США Тулси Габбард на своей странице в соцсети X назвала пропагандистской и лживой статью Reuters о якобы планах России захватить всю территорию Украины и европейскую часть бывшего СССР. «Вы охотно продвигаете эту ложную информацию в интересах поджигателей войны, которые хотят подорвать усилия Трампа по прекращению этого кровавого конфликта, унесшего жизни более миллиона человек с обеих сторон», – обратилась она к агентству.

    «Вы продвигаете ложные нарративы, чтобы заблокировать мирные усилия Трампа и разжечь истерию и страх среди населения. Вы намерены заставить общественность поддержать эскалацию боевых действий. Этого хотят НАТО и ЕС, чтобы в итоге втянуть вооруженные силы США непосредственно в войну с Россией», – продолжила она.

    «Правда заключается в том, что разведывательное сообщество США проинформировало политиков, включая члена Постоянного специального комитета Палаты представителей по разведке от Демократической партии, которого цитирует Reuters, о том, что, по нашей оценке, Москва стремится избежать более масштабной войны с НАТО. Также, как показали последние несколько лет, боевые действия России свидетельствуют о том, что в настоящее время она не обладает возможностью завоевать и оккупировать всю Украину, не говоря уже о Европе», – резюмировала Габбард.

    Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев поблагодарил Габбард за «разоблачение военной машины глубинного государства, стремящуюся разжечь третью мировую войну, подпитывая антироссийскую паранойю по всей Великобритании и ЕС».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин в программе «Итоги года» обратился к генсеку НАТО Марку Рютте по поводу заявлений о якобы готовности России напасть на Европу. Путин предложил Рютте ознакомиться со стратегией нацбезопасности США. Глава государства также назвал чушью заявления о намерении России совершить нападение на Европу.

    Комментарии (4)
    21 декабря 2025, 11:46 • Новости дня
    Песков рассказал о реакции Путина на подарок от пекарни «Машенька»

    Песков: Путин был очень польщен подарком из пекарни «Машенька»

    Песков рассказал о реакции Путина на подарок от пекарни «Машенька»
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин остался очень доволен подарком из пекарни «Машенька», сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, Путин был польщен корзинкой с выпечкой и в знак благодарности отправил собственный подарок в ответ, передает РИА «Новости».

    Он уточнил, что президент выразил признательность за такой жест. Песков признался, что не попробовал пирожки из присланной корзинки.

    Накануне владелец пекарни «Машенька» Денис Максимов рассказал, что получил в подарок от президента России Владимира Путина серебряный складень с иконами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в эфире «Итогов года» предприниматель Максимов рассказал Путину о развитии своего семейного бизнеса и попросил прокомментировать налоговые изменения.

    Президент ответил на вопросы Максима и заметил интересное название пекарни, попросив прислать выпечку на пробу. Путин получил корзину с выпечкой от владельца пекарни «Машенька» из Люберец, попробовал с чаем пирожки и отправил в ответ подарки к Новому году. В ответ пекарня «Машенька» из Люберец получила в подарок от Путина корзину с вареньем, шоколадом и сладостями.

    Комментарии (16)
    21 декабря 2025, 15:35 • Новости дня
    Власти Туниса задержали российско-белорусский экипаж вертолета Ми-26
    Власти Туниса задержали российско-белорусский экипаж вертолета Ми-26
    @ Bbhedia (CC BY-SA 3.0)

    Tекст: Ольга Иванова

    В аэропорту Джербы без объяснения причин уже двое суток находятся под задержанием семь россиян и два белоруса из экипажа транспортного вертолета, сообщает Telegram-канал Baza.

    Власти Туниса задерживают российско-белорусский экипаж транспортного вертолета Ми-26 в аэропорту Джербы уже более двух суток, передает URA.RU. Об этом сообщил пилот экипажа Сергей Суслов. У семи граждан России и двух граждан Белоруссии были изъяты паспорта без разъяснения официальных причин задержания.

    Пилот Суслов рассказал, что сотрудники аэропорта у членов экипажа забрали документы, не предъявив оснований для ограничений свободы.

    Экипаж летел в Уганду по коммерческому контракту для одной из авиакомпаний и должен был перегнать вертолет Ми-26.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные Франции задержали несколько моряков с танкера Pushpa. Моряков допрашивали по подозрению в нарушении морского законодательства.

    Комментарии (10)
    21 декабря 2025, 14:40 • Новости дня
    Швеция досмотрела подавший сигнал бедствия российский контейнеровоз
    Швеция досмотрела подавший сигнал бедствия российский контейнеровоз
    @ Wolfgang Simlinger/Imago Images/REUTERS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Шведские власти поднялись на борт российского контейнеровоза Adler, который остановился у берегов города Хеганес из-за неисправности в машинном отделении, сообщили СМИ.

    Как пишет телеканал SVT со ссылкой на шведскую таможню, инцидент произошел в ночь на воскресенье, когда судно подало сигнал бедствия и было вынуждено встать на якорь, передает РИА «Новости».

    По данным SVT, досмотр контейнеровоза провели одновременно несколько служб: помимо таможни, на борту работали представители береговой охраны, полиции безопасности и оперативного полицейского управления. Осмотр проводился из-за того, что судно принадлежит российской компании M Leasing LLC, которую ЕС и США включили в свои санкционные списки.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о провокациях Европы против судоходства на Балтике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военно-морские силы Швеции провели проверку на шедшем из России торговом судне под панамским флагом у берегов Блекинге.

    Комментарии (0)
    21 декабря 2025, 14:30 • Новости дня
    Эксперт спрогнозировал реакцию Китая на захват США танкера из Венесуэлы

    Политолог Кашин: У Китая есть дипломатический и военный ответы на захват США танкера Centuries

    Эксперт спрогнозировал реакцию Китая на захват США танкера из Венесуэлы
    @ Henry Chirinos/EPA/TASS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    На захват США танкера Centuries, шедшего из Венесуэлы в Китай, Пекин может ответить усилением военно-морского присутствия в Карибском бассейне и на Ближнем Востоке. Это ухудшит и без того напряженную ситуацию в этих регионах, сказал газете ВЗГЛЯД Василий Кашин.

    «Это очень важный прецедент, который демонстрирует уязвимость морских поставок стратегических ресурсов в современных условиях. Судно – по разным источникам – принадлежит Греции или гонконгской компании. К тому же, следовало оно под флагом Панамы, который широко используется многими перевозчиками мира», – отметил Василий Кашин, директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ.

    «Ни один из указанных участников не включен в американские санкционные списки, а сами США не находятся в состоянии вооруженного конфликта с Панамой. Кроме того, нет никаких рестрикций, касающихся судоходства в этом районе. То есть, американская сторона перехватила танкер, по сути, без видимых оснований. Очевидно, США могут сделать то же самое с любым другим судном в любой части Мирового океана», –  продолжил спикер.

    «Китай не оставит произошедшее без реакции. Думаю, Пекин попытается уладить ситуацию с Вашингтоном в ходе неафишируемых дискуссий. Не факт, что китайская сторона незамедлительно пойдет на эскалацию, но ей будет необходимо обозначить некоторые красные линии для Белого дома. К тому же, Китай запустит переоценку подходов к защите своих интересов», – спрогнозировал политолог.

    «Если же переговоры с США не принесут результата, китайской стороне придется создать весомое военно-морское присутствие в Карибском регионе. И у него есть такие возможности. Собственно, это ровно тот сценарий развития событий, в предвидении которого Китай реализовывал масштабную оборонную программу строительства флота», – напомнил он.

    «Корабли Народно-освободительной армии Китая уже посещали Латинскую Америку и Карибский бассейн, осуществляли заходы в порты, проводили учения. У них уже есть установившаяся практика дальних океанских походов и специально построенный для таких сценариев флот больших универсальных кораблей снабжения с водоизмещением по 50 тыс. тонн и более», – отметил аналитик.

    «Именно защита морских поставок стратегических ресурсов в первую очередь сподвигла Пекин на создание мощного военного флота, а не абстрактные экстерриториальные амбиции. Потому можно ожидать также отправки дополнительного китайского флота в Персидский залив и Индийский океан, откуда Китай по-прежнему получает большую часть импортной нефти», – уверен спикер.

    «Кроме того, Китай зависим от импорта ряда других стратегически важных сырьевых товаров, таких как железная руда, сжиженный природный газ, некоторых видов продовольственной продукции, например, сои. Поэтому, он, судя по всему, готовится защищать все эти маршруты и суда военным способом. Происходящее ухудшит и без того напряженную ситуацию в Карибском бассейне и на Ближнем Востоке», – резюмировал собеседник.

    В субботу американские войска задержали у берегов Венесуэлы в международных водах танкер Centuries, перевозивший нефть для крупного нефтетрейдера из Китая. Это было сделано в рамках блокады нефтяных месторождений страны, сообщило министерство внутренней безопасности США.

    Reuters со ссылкой на британскую компанию Vanguard, специализирующуюся на управлении морскими рисками, сообщило, что судно, следовавшее под панамским флагом, было перехвачено к востоку от Барбадоса в Карибском море. Танкер не входит в санкционный список США.

    «Мы будем продолжать преследовать незаконное перемещение санкционированной нефти, используемой для финансирования наркотерроризма в регионе. Мы вас найдем и остановим», – заявила Кристи Ноэм, министр внутренней безопасности США. Ведомство сообщило, что любое судно, перевозящее венесуэльскую нефть, может попасть под блокаду США. Сейчас идет работа над расширением списка судов, находящихся под санкциями.

    Анна Келли, заместитель пресс-секретаря Белого дома, заявила, что танкер перевозил нефть, находившуюся под санкциями. «Это было судно под ложным флагом, действовавшее в составе теневого флота Венесуэлы для контрабанды украденной нефти и финансирования наркотеррористического режима Мадуро», – сказала она.

    Правительство Венесуэлы назвало инцидент «серьезным актом международного пиратства». Каракас «осуждает захват частного судна, перевозившего нефть, а также насильственное похищение его экипажа, совершенные военнослужащими США в международных водах», – говорится в заявлении. Каракас заявил, что о произошедшем будет сообщено Совету безопасности ООН, а также другим организациям и правительствам.

    Белый дом усилил давление на Каракас, обвинив его в захвате нефти и заявив, что США потеряли свои инвестиции. «Они забрали все наши энергоносители. Мы хотим их вернуть», – сказал американский лидер Дональд Трамп. Он распорядился о «полной и всеобъемлющей» блокаде всех находящихся под санкциями нефтяных танкеров, входящих и выходящих из Венесуэлы. Газета ВЗГЛЯД рассуждала, к чему приведет эскалация между США и Венесуэлой.

    Комментарии (6)
    21 декабря 2025, 12:16 • Новости дня
    Заключенный Саакашвили в день рождения пожаловался на облысение
    Заключенный Саакашвили в день рождения пожаловался на облысение
    @ AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Гражданин Украины, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, отбывающий многолетнее заключение в Руставской тюрьме, в воскресенье, в свой 58-й день рождения, пожаловался на облысение, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В социальных сетях он написал, что «пыль от расположенного неподалеку цементного завода привела к выпадению волос».

    Также Саакашвили сообщил, что «содержится на последнем этаже в самом конце коридора в самой отдаленной камере, куда практически не поступают солнечные лучи, и приходится дольше всего дожидаться пищи и магазинных заказов».

    «Наверное это сделано и потому, что если кто-то решит меня освободить, ему будет сложно до меня добираться», – написал экс-президент Грузии.

    Экс-президент пишет, что на прогулку его выводят ежедневно, но «в такой вольер, в котором в самом плохом зоопарке содержат львов и тигров».

    Саакашвили отбывает наказание в 12 с половиной лет за коррупцию, растраты госбюджета в личных целях, организацию избиения оппозиционного депутата. Против него ведется еще несколько дел, в том числе за призывы к государственному перевороту.

    Саакашвили был арестован в октябре 2021 года после нелегального возвращения с Украины в контейнере с молочными продуктами на пароме. Его поместили в Руставскую тюрьму, где он объявил голодовку. В мае 2022 года его перевели в тбилисскую клинику «Вивамеди», однако в середине ноября этого года, согласно заключению лечащего врача, бывшего президента, который называет себя «политзаключенным», вернули в тюрьму. После этого Саакашвили обратился к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с просьбой включить его в список гражданских пленных и обменять.

    На этой неделе из заключения был освобожден соратник Саакашвили, оппозиционный политик Зураб Джапаридзе, который провел в заключении семь месяцев после отказа явиться на заседание временной следственной комиссии парламента, которая рассматривала преступления прошлых властей. Джапаридзе сказал, что «единственное, чего ему не хватало под стражей, это секса».

    Комментарии (12)
    21 декабря 2025, 12:19 • Новости дня
    Мошенники запустили схему обмана с новогодними корпоративными подарками
    Мошенники запустили схему обмана с новогодними корпоративными подарками
    @ Александр Алпаткин/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Мошенники начали использовать новую схему обмана россиян под предлогом доставки корпоративных подарков перед наступающим Новым годом.

    Злоумышленники рассылают сотрудникам компаний СМС-сообщения якобы от службы доставки, с уведомлением о корпоративном подарке от одного из клиентов. В сообщении говорится, что курьер не смог дозвониться до получателя, и предлагается связаться напрямую по указанному номеру, передает РИА «Новости».

    После установления контакта мошенники могут запросить у жертвы персональные данные, предложить оплатить несуществующие сборы или перенаправить на фишинговый сайт, имитирующий сайт отправителя. Эти действия направлены на хищение личной информации и денежных средств. Киберпреступники создают иллюзию бизнес-коммуникации, используя открытые источники и сайты компаний, чтобы собрать данные о клиентах и контрагентах.

    Ранее сообщалось, что мошенники используют различные схемы в коммуникации с россиянами разного возраста, подстраивая стиль общения и поводы для контакта под жертву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МВД рассказало, как можно вывести жертву из-под влияния мошенников.

    Комментарии (3)
    21 декабря 2025, 11:23 • Новости дня
    Ушаков: Поправки Европы и Украины в мирный план мешают урегулированию
    Ушаков: Поправки Европы и Украины в мирный план мешают урегулированию
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Помощник президента России Юрий Ушаков подчеркнул, что новые предложения Европы и Киева в мирный план создают препятствия для установления долгосрочного соглашения.

    Положения, которые Европа и Украина предлагают внести в мирный план, мешают достижению долгосрочного мира, передает РИА «Новости».

    Помощник президента России Юрий Ушаков заявил: «Я более чем уверен, что те положения, которые внесли и пытаются вносить европейцы вместе с украинцами, они точно нарушают документы и нарушают возможности достичь долгосрочного мира». По его словам, эти условия не способствуют прекращению конфликта и не ведут к стабильному урегулированию.

    Параллельно Ушаков прокомментировал возможность организации трехсторонней встречи между США, Россией и Украиной. По его словам, вопрос такой встречи сейчас серьезно не обсуждается. «Пока никто серьезно об этой инициативе не говорил, и она не находится в проработке», – отметил представитель Кремля.

    Кроме того, Ушаков сообщил, что пока не ознакомлен с какими-либо официальными документами, которые бы передали США по вопросам мирного урегулирования. Он пояснил, что соответствующая информация поступала только через прессу, но сам он никаких официальных бумаг не видел и не получал для рассмотрения.

    Также помощник президента России сообщил подробности о зарубежной командировке главы РФПИ Кирилла Дмитриева. По его словам, Дмитриев находится в Майами, где проводит деловые встречи с рядом коллег. В частности, в день прибытия в США он сразу направился на переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Ушаков подчеркнул, что визит Дмитриева связан исключительно с рабочими вопросами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпредставитель президента России и глава РФПИ Кирилл Дмитриев прибыл в гольф-клуб в Майами для участия в переговорах по украинскому урегулированию со Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

    Переговоры в Майами проходят конструктивно, по словам Дмитриева.

    Комментарии (7)
    21 декабря 2025, 22:51 • Новости дня
    Дмитриев одной фразой оценил итог переговоров по Украине в Майами

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпредставитель президента России и генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев после переговоров по Украине в Майами одной фразой охарактеризовал их итоги в ответ на вопросы журналистов.

    Представители СМИ обратились к Дмитриеву с вопросом, не смогли ли помешать переговорам разжигатели войны?

    «Не смогли, не смогли. Всё хорошо», – ответил спецпредставитель президента России.

    Напомним, на выходных, 20 и 21 декабря, в Майами состоялись переговоры по ситуации на Украине между представителями России и США.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Politico 18 декабря сообщила о грядущих переговорах США и России в Майами на выходных. Дмитриев 20 декабря прибыл в гольф-клуб в Майами на переговоры по Украине. Песков заявил, что Дмитриев проведет переговоры в Майами для выяснения деталей контактов Вашингтона с украинцами и европейцами по вопросу украинского урегулирования.

    Комментарии (0)
    22 декабря 2025, 08:20 • Новости дня
    Су-57 впервые поднялся в небо с двигателем «изделие 177»
    Су-57 впервые поднялся в небо с двигателем «изделие 177»
    @ ALI HAIDER/EPA/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Истребитель Су-57 впервые совершил полет с новейшим двигателем пятого поколения, тяга которого на форсаже достигает 16 000 кгс, сообщили в Ростехе.

    Истребитель Су-57 впервые совершил полет с новым двигателем пятого поколения «изделие 177», сообщается в Telegram-канале Ростеха.

    В организации сообщили, что «специалисты Объединенной авиастроительной корпорации и Объединенной двигателестроительной корпорации приступили к летным испытаниям двигателя «изделие 177» в составе авиационного комплекса пятого поколения Су-57. Вылет прошел штатно в соответствии с условиями полетного задания».

    В Ростехе уточнили, что новый двигатель был специально создан для применения в истребителях пятого поколения. Основные характеристики «изделия 177» включают тягу на форсаже 16 000 кгс, сниженный расход топлива на всех режимах работы и повышенные ресурсные показатели.

    Госкорпорация также сообщила о реализации программы расширения производственных мощностей. Этот шаг позволит увеличить объемы поставок Су-57 для российских войск и предложить экспортную версию самолета зарубежным заказчикам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Military Watch Magazine (MWM) сообщала, что пятая генерация российских истребителей Су-57 получила новые противорадиолокационные ракеты Х-58УШКЭ с дальностью поражения до 250 км и скоростью 3,6 Маха.

    Комментарии (5)
    21 декабря 2025, 19:59 • Новости дня
    Посольство сообщило о скором выезде экипажа Ми-26 из Туниса

    Tекст: Ольга Иванова

    Семеро россиян и двое белорусов, входящие в экипаж вертолета Ми-26, скоро покинут Тунис после задержки из-за отсутствия разрешения на вылет, сообщили в посольстве РФ в стране.

    Экипаж вертолета Ми-26, в который входят семь граждан России и двое белорусов, скоро сможет покинуть Тунис, сообщает РИА «Новости». Они застряли в аэропорту Джерба из-за отсутствия разрешения на перелет к следующему пункту назначения.

    В посольстве России в Тунисе пояснили, что в миссию поступило официальное письмо от киргизской компании – владельца вертолета с просьбой помочь в решении сложившейся ситуации. Представители дипмиссии уточнили: «Проблема заключалась в отсутствии у воздушного судна разрешения на перелет в следующий пункт маршрута, которое так и не было получено на данный момент. В результате с властями Туниса достигнута договоренность, что экипаж покинет страну в ближайшее время».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Туниса задержали в аэропорту Джербы без объяснения причин семь россиян и двух белорусов из экипажа транспортного вертолета.

    Комментарии (3)
    21 декабря 2025, 21:03 • Новости дня
    Ушаков назвал предложения Киева и ЕС неконструктивными
    Ушаков назвал предложения Киева и ЕС неконструктивными
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия намерена выработать дальнейшую позицию по переговорам с США на Украине после возвращения спецпредставителя Кирилла Дмитриева из Майами и его доклада президенту, считает помощник президента России Юрий Ушаков.

    Предложения Киева и Евросоюза, сделанные в ходе обсуждения плана США по урегулированию ситуации на Украине, оказались неконструктивными, заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передает РИА «Новости». «Ну да, то, что было предложено, мне кажется, это достаточно неконструктивно», – отметил Ушаков в разговоре с журналистом телеканала «Россия 1» Павлом Зарубиным.

    Помощник российского президента подчеркнул, что Россия внимательно рассмотрит предложения от Вашингтона, которые спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев привезет из США. «Он привезет какие-то сигналы, которые американцы получили от европейцев и от украинцев. И мы это все здесь обсудим, посмотрим, что может быть принято, что нельзя категорически принять», – подчеркнул Ушаков.

    Дмитриев находится в Майами, где в субботу встретился со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером в гольф-клубе. По данным Ушакова, Дмитриев частично информирует Москву о деталях переговоров уже в ходе их проведения.

    В Кремле ожидают возвращения Дмитриева в понедельник. Как отметил Ушаков, по итогам поездки спецпредставитель первым делом доложит результаты переговоров президенту Владимиру Путину. После этого Россия определит свою дальнейшую позицию в контактах с США по украинскому урегулированию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев начал второй день консультаций по вопросам урегулирования ситуации на Украине с представителями США в Майами. Дмитрий Песков заявил, что Кирилл Дмитриев проведет переговоры в Майами для выяснения деталей контактов Вашингтона с украинцами и европейцами по вопросу украинского урегулирования.

    Комментарии (2)
    21 декабря 2025, 10:42 • Новости дня
    Экс-советник Трампа Флинн заявил о поддержке ЦРУ войны между Россией и НАТО
    Экс-советник Трампа Флинн заявил о поддержке ЦРУ войны между Россией и НАТО
    @ CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Центральное разведывательное управление США поддерживает идею возможной войны между Россией и НАТО, заявил бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн.

    Флинн написал в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирована в России): «ЕС, он же НАТО (за исключением США), отчаянно хочет войны с Россией... Наше ЦРУ в сговоре с MI6 и другими в разведывательном сообществе ЕС. Эти и иные поджигатели войны в нашей собственной администрации хотят бесконечной чертовой войны», передает РИА «Новости».

    Бывший советник напомнил, что военные кампании США в Афганистане и Ираке длились 20 лет и обошлись стране в триллионы долларов, а также обернулись значительной потерей престижа. Флинн обратился к Трампу, призвав его вмешаться в ситуацию в Восточной Европе, чтобы изменить курс Вашингтона.

    По его словам, американское общество больше не готово поддерживать политику расходов на «мелкого диктатора», который арестовывает оппозиционеров, в том числе в своей парламентской Раде и СМИ.

    Ранее директор Национальной разведки США Тулси Габбард сообщила, что представители так называемого глубинного государства (deep state, «дипстейт») пытаются втянуть военных США в прямой конфликт с Россией, чего хотят также ЕС и НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава морского командования альянса Майк Атли заявил, что военные силы НАТО пока не обладают достаточной устойчивостью для длительного вооруженного конфликта.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о подготовке России к нападению на НАТО полнейшей глупостью. Президент России Владимир Путин заявил, что у Москвы нет намерений начинать военный конфликт с европейскими государствами, но страна готова к любому развитию событий.

    Комментарии (0)
    Главное
    После атак БПЛА возникли пожары на причалах в краснодарской Волне
    Уиткофф и Умеров опубликовали одинаковые посты по переговорам в Майами
    Генсек НАТО Рютте заявил о готовности стран ЕС направить войска на Украину
    Орбан: Антироссийские санкции сокрушили Европу
    В Россию поступил первый сыр из Китая
    В Подмосковье на прогулке по озеру погиб бизнесмен Аверин
    В РАН сообщили о включении «схемы Долиной» в словарь неологизмов

    С чем экономика России справилась в этом году

    Президент России Владимир Путин подвел экономические итоги страны за 2025 год. Он указал, где правительству удалось добиться успехов, а на какие показатели стоит обратить особое внимание. Что касается снижения темпов роста экономики, то, по его словам, власти пошли на это сознательно ради сохранения качества экономики. Почему? Подробности

    Перейти в раздел

    Вместе с мировым большинством Россия формирует новый миропорядок

    «Это были саммиты с геополитически важными результатами и решениями». Такими словами политологи подводят итоги внешнеполитических встреч и визитов российского лидера в уходящем году – и объясняют, как и почему Европа, пытавшаяся изолировать Россию, сама оказалась в мировой изоляции. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия отрезает Украину от Дуная

    Россия вывела из строя ключевой автомобильный мост на трассе Одесса – Рени через Днестр в селе Маяки. Ранее удары наносились по железнодорожному мосту через Днестровский лиман в районе Затоки. Теперь доставка на Украину военных грузов НАТО и топлива из Румынии значительно усложняется. Как говорят эксперты, эти удары серьезно скажутся на устойчивости сил противника на южном фланге. Подробности

    Перейти в раздел

    От британской нищеты и преступности спасаются бегством даже поляки

    В Британии завершается легендарная эпоха «польских сантехников». Переселенцы из Польши, когда-то активно приезжавшие в Англию, теперь все больше возвращаются обратно на родину. С чем связан этот процесс и почему дальше, судя по всему, для Британии все будет только еще хуже? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • «Характер алкоголика». Мир узнал тайны Трампа

      В США гремит скандал, спровоцированный интервью главы аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс. Ведущий политтехнолог Дональда Трампа нашла у шефа черты характера алкоголика, а у Илона Маска – внешность вампира. Кроме того, она рассказала о бардаке, творящемся на вершинах власти. Теперь эта власть пытается ее защитить.

    • Зеленский пожелал Трампу смерти

      Владимир Зеленский выразил надежду, что позиция некоторых стран по членству Украины в НАТО в будущем изменится в связи со смертью. Прежде всего он имеет в виду Дональда Трампа. Эти слова в который уже раз выдают психологическую тактику главы киевского режима.

    • Кто помешал Урсуле ограбить Россию

      План главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и канцлера Германии Фридриха Мерца по изъятию активов России для финансирования Украины полностью провалился. Кто помешал?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации