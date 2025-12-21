Выяснилось, что среди наших соседей – бывших республик СССР и даже стран Восточной Европы – велик запрос на простые человеческие истории о любви и преданности. Что забота о животных и признательность к ним – универсальна.3 комментария
Власти Туниса задержали российско-белорусский экипаж вертолета Ми-26
В аэропорту Джербы без объяснения причин уже двое суток находятся под задержанием семь россиян и два белоруса из экипажа транспортного вертолета, сообщает Telegram-канал Baza.
Власти Туниса задерживают российско-белорусский экипаж транспортного вертолета Ми-26 в аэропорту Джербы уже более двух суток, передает URA.RU. Об этом сообщил пилот экипажа Сергей Суслов. У семи граждан России и двух граждан Белоруссии были изъяты паспорта без разъяснения официальных причин задержания.
Пилот Суслов рассказал, что сотрудники аэропорта у членов экипажа забрали документы, не предъявив оснований для ограничений свободы.
Экипаж летел в Уганду по коммерческому контракту для одной из авиакомпаний и должен был перегнать вертолет Ми-26.
Как писала газета ВЗГЛЯД, военные Франции задержали несколько моряков с танкера Pushpa. Моряков допрашивали по подозрению в нарушении морского законодательства.