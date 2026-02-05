  • Новость часаГлава МИД Швейцарии и генсек ОБСЕ прибыли в Москву
    Запад ставит Ереван перед выбором смены ориентации
    Тысячи молдавских детей лишаются возможности получить гражданство
    Крупнейшие отельные сети России отключили продажи через «Яндекс Путешествия»
    Вожатые в элитном детском лагере заставляли подростков инсценировать Холокост
    Лавров рассказал о «тайных» контактах европейских лидеров с Россией
    Мишустин назвал главного партнера России в Латинской Америке
    Куба обновила план перехода к военному положению
    Россия поддержала Бразилию как кандидата в постоянные члены Совбеза ООН
    Судья из Тамбова вынесла десять приговоров, находясь на пляже в Сочи
    Анна Долгарева Анна Долгарева Без престижа профессии учителя нельзя рассчитывать на величие

    Военные выступают в школах перед детьми – это нужно и правильно, и это огромный плюс, который мы получили от СВО. Но в той же школе ученик может оскорбить учителя, высмеяв его маленькую зарплату, – и ему ничего не будет.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Единство народов – не лозунг, а локомотив развития

    Этнический состав России фантастически разнообразен и одновременно очень прост: около 81% составляют русские. В политологии уровень 80% является той стандартной отсечкой, выше которой страна считается и действует как мононациональная. Однако Россия, как обычно, пошла своим путем.

    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Триллион как новая единица исторического времени

    Новый год мы встретили с непривычным ощущением: слово «триллион» перестало звучать как гипербола и стало повседневной единицей разговора о реальности. 2025-й раз за разом приносил «впервые триллион» (а иногда и «впервые несколько триллионов») то в технологиях, то в торговле, то в потреблении. Именно так ощущается смена эпохи.

    5 февраля 2026, 22:31 • Новости дня

    Ракета «Союз-2.1б» стартовала с Плесецка с военными спутниками

    Космические войска успешно запустили ракету «Союз-2.1б» с военными спутниками

    Tекст: Вера Басилая

    В Архангельской области произведен запуск ракеты «Союз-2.1б» с космическими аппаратами для нужд Министерства обороны России.

    Запуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» был успешно проведен с космодрома Плесецк, сообщило Минобороны в Max.

    Старт произошел 5 февраля в 21 час 59 минут по московскому времени. В ходе миссии космические аппараты были выведены для выполнения задач в интересах Министерства обороны России.

    В декабре Космические войска запустили ракету «Союз-2.1а» с установленным на ней космическим аппаратом.

    Позже ракета «Союз-2.1б» с 52 спутниками стартовала с космодрома Восточный.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

    5 февраля 2026, 07:14 • Новости дня
    Коротченко спрогнозировал появление БЖРК «Баргузин» после отмены СНВ-3
    Коротченко спрогнозировал появление БЖРК «Баргузин» после отмены СНВ-3
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия после истечения срока действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3) должна принять решение о постановке на вооружение боевого железнодорожного ракетного комплекса (БЖРК) «Баргузин», который внешне не отличим от обычного железнодорожного состава и обеспечит гарантированный ответный ядерный удар, заявил военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

    По его словам, Россия должна рассмотреть развертывание боевого железнодорожного ракетного комплекса (БЖРК) «Баргузин» после истечения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), сообщает ТАСС. Коротченко подчеркнул, что такой шаг обеспечит гарантированный ответный ядерный удар, поскольку БЖРК внешне не отличается от обычного состава и его невозможно обнаружить средствами спутниковой разведки.

    Коротченко отметил: «Если США выходят из договора, то нам предстоит принять решение о развертывании серийного производства и постановке на боевое дежурство в структуре Ракетных войск стратегического назначения БЖРК «Баргузин». Находясь в позиционном районе от Москвы до Владивостока и внешне неотличимый от обычных рефрижераторных составов, эти ядерные поезда в любой момент и в любой точке маршрута имеют возможность осуществить ракетно-ядерный удар по потенциальному агрессору. Причем вскрыть их текущее местоположение средствами спутниковой разведки противника невозможно».

    Аналитик также добавил, что ракета для «Баргузина» на 90% унифицирована с уже производимыми твердотопливными МБР «Ярс» и БРПЛ «Булава», что позволит ускорить принятие комплекса на вооружение и снизить издержки. Он подчеркнул, что для стратегического баланса с США, Великобританией и Францией, России необходимо иметь минимум пять таких комплексов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России решило довести долю современных ракетных комплексов в составе РВСН до 81%.

    В российском оборонном ведомстве называли сроки создания нового «ракетного поезда».

    СМИ сообщали о приостановке работ над проектом «ракетного поезда» «Баргузин».

    5 февраля 2026, 07:50 • Новости дня
    Новый тяжелый дрон «Провод» поступил в российские войска
    Новый тяжелый дрон «Провод» поступил в российские войска
    @ Кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новый российский тяжелый ударный FPV-дрон на оптоволокне «Провод» начал массового поступать в войска, сообщил главный конструктор БПЛА семейства «Овод» Андрей Иванов.

    Российские войска начали получать новый тяжелый ударный FPV-дрон на оптоволокне «Провод», сообщает РИА «Новости». Главный конструктор БПЛА семейства «Овод» Андрей Иванов рассказал, что это самый массовый из отгружаемых сейчас дронов. Он уточнил: «Это наиболее массовый отгружаемый на данный момент дрон… Сейчас идут отгрузки в том числе на склады министерства обороны, и уже министерство обороны распределяет между подразделениями».

    По словам инженера, расчеты войск, которые уже получили новые комплексы беспилотников, дали положительные отзывы. Иванов отметил, что компания получает множество видеоматериалов с успешными примерами применения дрона и продолжает массовые поставки.

    «Провод» относится к тяжелым FPV-дронам и оснащен оптоволоконным каналом связи, что отличает его от аналогов. Такие технологии дают надежный контроль даже в условиях борьбы с радиоэлектронными средствами противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия добилась технологического перелома в боевом применении беспилотников.

    Дрон «Бумеранг» установил рекорд по дальности поражения цели – 57 км.

    Вооруженные силы России начали использовать новый тяжелый дрон «Воган».

    5 февраля 2026, 14:50 • Видео
    Россия и США пресекли маневр Зеленского

    Попытка Владимира Зеленского нажаловаться президенту США на президента России провалилась. Дональд Трамп подтвердил, что Владимир Путин сдержал свое слово насчет так называемого энергетического перемирия. Просто Киеву пресекли попытку маневра, поэтому Зеленский и бесится. В чем была суть маневра?

    5 февраля 2026, 00:30 • Новости дня
    Зеленский в эфире французского ТВ назвал цифры потерь ВСУ
    Зеленский в эфире французского ТВ назвал цифры потерь ВСУ
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского Владимир Зеленский заявил, что на поле боя погибло около 55 тыс. украинских солдат с начала российской спецоперации в феврале 2022 года, заявил о в программе «20 часов» на канале France 2.

    В конце интервью Зеленского спросили о количестве жертв на украинской стороне фронта. После того, как с февраля 2025 года погибло более 46 тыс. украинских военнослужащих и 380 тыс. получили ранения, глава киевского режима довел число погибших до 55 тыс., пишет Le Monde.

    «На Украине, официально, на поле боя число погибших солдат, будь то кадровые или мобилизованные, составляет 55 тыс.», – сказал он, добавив, что «ещё велик процент людей, которых на Украине считают пропавшими без вести».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минобороны России заявило, что потери ВСУ только за январь 2026 года в зоне спецоперации превысили 38,5 тыс. убитыми и ранеными. Полтавская область стала лидером по числу погибших в рядах ВСУ.

    5 февраля 2026, 19:52 • Новости дня
    Умер бывший главком ВМФ России Куроедов
    Умер бывший главком ВМФ России Куроедов
    @ Сергей Субботин/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    На 82-м году жизни ушел из жизни бывший главнокомандующий ВМФ России Владимир Куроедов, который долгое время боролся с тяжелым заболеванием.

    Бывший главнокомандующий ВМФ России Владимир Куроедов скончался на 82-м году жизни после продолжительной болезни, передает РИА «Новости».

    Куроедов занимал пост главнокомандующего Военно-морским флотом России с 1997 по 2005 годы. В 2000 году ему было присвоено звание адмирала флота.

    Куроедов родился 5 сентября 1944 года в Приморском крае. Окончил штурманский факультет Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени Макарова, Военно-морскую академию имени Маршала Советского Союза Гречко, Военную академию Генерального штаба Вооружённых Сил имени Ворошилова.

    7 ноября 1997 года назначен Главнокомандующим ВМФ Россия. 21 февраля 2000 года получил звание адмирала флота. После гибели подводной лодки «Курск» в 2000-м году подал в отставку, но прослужил на должности до 2005 года. В отставке возглавлял «Клуб адмиралов и генералов ВМФ».

    5 февраля 2026, 19:46 • Новости дня
    В Китае создано микроволновое оружие для уничтожения спутников с грузовика
    В Китае создано микроволновое оружие для уничтожения спутников с грузовика
    @ Northwest Institute of Nuclear Technology

    Tекст: Валерия Городецкая

    Китайские ученые создали первую в мире компактную микроволновую установку мощностью 20 гигаватт, пишет South China Morning Post (SCMP). Она предназначена для уничтожения спутников и может размещаться на обычно грузовике.

    Разработка получила название TPG1000Cs, устройство расположено в Институте ядерных технологий Северо-Западного Китая в Сиане, провинция Шэньси, сообщает SCMP.

    Устройство способно работать непрерывно до 60 секунд, что существенно превышает возможности существующих мировых аналогов, которые функционируют не более трех секунд. Длина установки составляет четыре метра, а вес – пять тонн, благодаря чему ее можно размещать на грузовиках, военной технике, кораблях, самолетах или даже на спутниках.

    По оценкам китайских специалистов, наземное микроволновое оружие мощностью свыше одного гигаватта способно нарушать работу или выводить из строя спутники Starlink, находящиеся на низкой околоземной орбите.

    Ранее ученые Китая создали кристалл для сверхмощного лазерного оружия.

    5 февраля 2026, 01:15 • Новости дня
    Военный эксперт назвал точки концентрации нацбатальона «Азов» в зоне СВО

    Tекст: Катерина Туманова

    Командование Вооруженными силами Украины (ВСУ) собрало боевиков нацбатальона «Азов» (признанного террористической организацией и запрещенного в России) на нескольких точках фронта в зоне СВО, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Если мы говорим за «Азов» и другие националистические подразделения, то они, в основном, задействованы сейчас в Харьковской области и на оккупированной части Донецкой Народной Республики», – сказал он ТАСС.

    Марочко уточнил, что незначительные подразделения националистов зафиксированы в Сумской и Запорожской областях.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, экс-боевика «Азова» во Львове соседи избили собственными костылями. Боевики «Азова» во главе с темнокожим командиром сдались в плен под Димитровым. WSJ: Молодых контрактников ВСУ отправили на фронт в «гущу наступления России».


    5 февраля 2026, 17:22 • Новости дня
    Axios: На переговорах в Абу-Даби Россия и США обсудили продление ДСНВ
    Axios: На переговорах в Абу-Даби Россия и США обсудили продление ДСНВ
    @ Пресс-служба МИД ОАЭ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Делегации России и США провели обсуждение условий возможного продления ограничений по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) на шесть месяцев на полях переговоров по Украине, пишет Axios.

    Источники Axios отметили, что обсуждение велось в течение последних 24 часов, передает ТАСС. Не уточняется, была ли достигнута финальная договоренность по данному вопросу.

    Тем не менее собеседники издания считают, что стороны приблизились к соглашению. Окончательное решение должен утвердить каждый из лидеров двух стран.

    В четверг завершились двухдневные консультации по вопросу урегулирования ситуации на Украине, участники начали покидать место встреч в Абу-Даби.

    Накануне МИД России заявил, что стороны больше не связаны какими-либо обязательствами по ДСНВ и свободны в дальнейшем выборе шагов.

    5 февраля 2026, 05:45 • Новости дня
    Марочко сообщил об эвакуации населения и предприятий города Запорожья

    Tекст: Катерина Туманова

    Находящийся под контролем Киева город Запорожье начали эвакуировать на фоне продвижения ВС России к городу, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «В Запорожье уже эвакуированы многие предприятия частных предпринимателей, закрылись многие торговые центры. По сути наблюдается отток населения также с данного населенного пункта», – рассказал он ТАСС.

    По словам Марочко, группировка ВСУ в Запорожье «под плотным огневым воздействием» российских сил.

    Ранее, 2 февраля эксперт сообщал, что российские бойцы начали наступать на Запорожье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине остановили поезда между Днепропетровском и Запорожьем. Российские военные уничтожили девять роботов ВСУ под Купянском. Минобороны сообщило об освобождении Степановки в ДНР и Староукраинки в Запорожской области.


    5 февраля 2026, 19:14 • Новости дня
    Силы ПВО за пять часов сбили 40 украинских БПЛА
    Силы ПВО за пять часов сбили 40 украинских БПЛА
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате работы российских средств ПВО за короткий промежуток времени были уничтожены десятки беспилотников в нескольких приграничных регионах.

    Системы противовоздушной обороны России сбили 40 украинских беспилотников с 13:00 до 18:00 по московскому времени, передает РИА «Новости». В сообщении Минобороны говорится: «5 февраля с 13:00 до 18:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 24 – над территорией Белгородской области, восемь БПЛА – над территорией Ростовской области, пять – над территорией Брянской области и три – над территорией Курской области».

    Удары БПЛА по российским регионам происходят регулярно, и средства ПВО фиксируют и уничтожают большинство летательных аппаратов до достижения ими целей.

    Минобороны подчеркивает, что благодаря слаженной работе расчетов ПВО удалось избежать разрушений и жертв среди мирного населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средства противовоздушной обороны уничтожили 29 украинских беспилотников самолетного типа над пятью регионами России, включая Ростовскую и Белгородскую области.

    За одну ночь дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 95 украинских беспилотников самолетного типа.

    Профессионализм и бдительность российских военнослужащих позволили защитить мирных жителей Запорожской области, критически важную инфраструктуру и промышленные объекты от массированной атаки дронов ВСУ.

    5 февраля 2026, 08:19 • Новости дня
    Рыбопромысловые суда России полностью перешли на спутники «Гонец»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские рыбопромысловые суда полностью перешли на спутниковую систему «Гонец» для передачи данных о местоположении, заменив британские решения.

    Все суда рыбопромыслового флота России оснащены российскими спутниковыми системами «Гонец», сообщает ТАСС.

    На данный момент «Гонцами» оборудованы 900 судов – это 100% судов, участвующих в промысле сейчас. Еще 135 судов получат оборудование во втором полугодии 2026 года.

    С 1 января 2026 года станции «Гонец» стали основными техническими средствами контроля на российских рыбопромысловых судах. Александр Михайлов, глава Центра системы мониторинга рыболовства и связи, отметил: «Позиции передаются в штатном режиме за редким исключением, когда судно попадает в зону действия сильных внешних помех, что может иметь место в районе портов по независящим от системы «Гонец» причинам. О таких случаях нам известно, все обращения капитанов и судовладельцев оперативно отрабатываются».

    Использование британских спутниковых станций «Инмарсат» на таких судах в России прекращено в соответствии с приказом Минсельхоза. Теперь отраслевые предприятия для передачи данных о местоположении судна применяют российские системы «Гонец», «Ямал» и «Экспресс». Новый порядок оснащения распространяется на суда валовой вместимостью более 80 тонн и мощностью двигателя более 55 кВт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, рыбопромысловый флот России с 2026 года перешел на использование отечественных спутников.

    Ростех разработал специальные спутниковые трекеры для работы в Арктике.

    В России впервые использовали спутник для управления дроном.

    5 февраля 2026, 05:33 • Новости дня
    Глава РАН Красников объяснил причины аномалий кометы 3I/ATLAS

    Tекст: Катерина Туманова

    Поведение межзвездной кометы 3I/ATLAS стало предметом обсуждения из-за того, что объект не подвергался воздействию солнечного ветра, в отличие от обычных комет, сообщил президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников.

    «Сейчас было много шума, были смелые заявления относительно кометы 3I/ATLAS. Кометы нашей солнечной системы – у них понятные орбиты, потому что они уже не первый раз вращаются вокруг Солнца, у них уже давно поверхность «вылизана» солнечным ветром. А комета 3I/ATLAS была не из нашей солнечной системы и потому не подвергалась сильному воздействию нашего Солнца», – рассказал он РИА «Новости».

    По словам главы РАН, именно этим объяснялись аномалии в поведении кометы – изменения скорости вращения и цвета. С научной точки зрения все эти явления объяснимы, несмотря на ажиотаж, вызванный слухами о якобы инопланетном происхождении объекта.

    Красников добавил, что подобные сенсации не имеют под собой оснований, так как учёным хорошо известны орбита и характеристики кометы, которая сейчас уходит к Юпитеру и вскоре покинет солнечную систему.

    НАСА ранее сообщило, что телескоп «Хаббл» зафиксировал комету 21 июля 2025 года на расстоянии 450 млн км от Земли. Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков отверг версии о неестественном происхождении объекта.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, комета 3I/ATLAS 19 декабря 2025 года прошла на расстоянии 268 млн 918 тыс. км от Земли. Яркость кометы 3I/ATLAS, которую приняли за корабль инопланетян, со временем уменьшилась примерно на треть. Между тем анализ радиосигналов от кометы 3I/ATLAS подтвердил ее естественное происхождение. Учёный объяснил отсутствие хвоста у кометы 3I/ATLAS.

    5 февраля 2026, 08:49 • Новости дня
    Глава РАН Красников сообщил о развитии «роев» БПЛА в России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские ученые делают упор на создание «роев» беспилотников, рассказал президент Российской академии наук (РАН) академик Геннадий Красников.

    По его словам, российские ученые сосредоточили усилия на разработке «роев» беспилотных летательных аппаратов, передает РИА «Новости».

    «Сегодня с точки зрения беспилотников упор делается на «рои» БПЛА. Конечно, здесь уже фундаментальная задача стоит, потому что обычно оператор может управлять одним, максимум двумя беспилотниками, а роем, конечно, уже ни один оператор не сможет управлять», – отметил Красников.

    Он подчеркнул, что будущее именно за этим направлением, поскольку традиционные методы управления не подходят для большого числа аппаратов. Российские ученые работают над созданием математических алгоритмов: они позволят беспилотникам взаимодействовать друг с другом автономно и решать сложные задачи без постоянного участия человека.

    Красников пояснил, что такие алгоритмы обеспечивают безопасность полетов – дроны самостоятельно избегают столкновений, соблюдают необходимую дистанцию между собой и эффективно выполняют поставленные задачи. По его словам, аналогичные разработки ведутся и в других странах, и это становится общемировым трендом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, добровольцы на спецоперации на Украине создали «рой дронов» для нанесения ударов по позициям ВСУ.

    В РАН разработали уникальные алгоритмы для беспилотных летательных аппаратов.

    В Курской области сформировали отряд БПЛА для испытаний систем связи, радиоэлектронной борьбы и робототехники.

    5 февраля 2026, 12:41 • Новости дня
    Ростех обещал показать на выставке в Эр-Рияде снаряд для борьбы с дронами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ростех впервые представит на международной выставке по обороне и безопасности World Defense Show 2026 в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде новейший снаряд для дистанционного поражения беспилотников, сообщили в госкорпорации.

    Ростех впервые представит новейший снаряд для борьбы с беспилотниками на международной выставке World Defense Show 2026 в Эр-Рияде, передает ТАСС.

    Разработка представляет собой 30-миллиметровый патрон с шрапнельным снарядом и дистанционно-управляемым взрывателем. Презентация пройдет в рамках единой российской экспозиции «Рособоронэкспорта».

    Снаряд предназначен для стрельбы из малокалиберных артиллерийских систем, включая автоматическую пушку 2А42. Подобные орудия используются на боевых машинах десанта, БМП-2, БПМТ, а также на вертолетах Ми-28НМ и Ка-52М.

    Бекхан Оздоев, индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха, отметил: «Боеприпас разработан для того, чтобы повысить вероятность поражения малогабаритных дронов и барражирующих боеприпасов. Прицельный комплекс рассчитывает наиболее выгодную точку подрыва в зависимости от траектории полета цели, что позволяет достать дрон шрапнелью».

    По словам представителей корпорации, автоматический ввод времени детонации производится по оптической линии, что существенно увеличит эффективность 30-миллиметровых пушек при ведении огня по беспилотникам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты в России разработали специальные патроны против дронов «Многоточие».

    Концерн «Ростех» начал поставлять в войска новые комплексы «Зубр» для защиты от дронов.

    Антидроновые патроны IGLA 100 поступили на вооружение российских военных.

    5 февраля 2026, 12:34 • Новости дня
    В ИКИ заявили о равной значимости Луны и Арктики для России

    Научный руководитель ИКИ РАН Зеленый заявил о равной значимости Луны и Арктики

    Tекст: Мария Иванова

    В течение ближайших семи-восьми лет Луна может стать для России не менее значимой областью соперничества и освоения, чем Арктика, учитывая перспективу использования лунных ресурсов, заявил научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН Лев Зеленый.

    Стратегическое лидерство России на Луне имеет такое же значение для страны, как и первенство в Арктическом регионе, заявил научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый на форуме «Робототехника, интеллект машин и механизмов».

    По его словам, в ближайшие семь-восемь лет станет ясно, что доступ к лунным ресурсам окажет решающее влияние на мировой паритет, передает ТАСС.

    Зеленый подчеркнул, что особый интерес к Луне обусловлен наличием редкоземельных металлов, таких как железо и алюминий. При этом он отметил: «Для человека Луна – это радиация, отсутствие магнитного поля, малая гравитация и громадные перепады температур. Конечно, здесь будущее за роботами». Зеленый добавил, что именно автоматизированные технологии позволят развивать лунные программы в условиях высоких рисков для человека.

    В мае 2025 года «Роскосмос» и Китайская национальная космическая администрация подписали меморандум о строительстве электростанции для Международной научной станции на Луне. В «Роскосмосе» подчеркнули, что станция станет площадкой для фундаментальных космических исследований и отработки технологий длительной беспилотной эксплуатации, с перспективой дальнейшего присутствия человека на Луне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе Россия объявила о планах запустить автоматическую станцию «Луна-30» с двумя луноходами в 2036 году.

    В конце прошлого года «Роскосмос» выбрал участок для строительства будущей лунной базы. Первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что лунная станция с ядерной энергетической установкой откроет России новые возможности для исследования космоса.

    5 февраля 2026, 08:55 • Новости дня
    Ученые предупредили о начале магнитной бури на Земле

    На Земле начались магнитные бури, зафиксированы северные сияния

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне высокой солнечной активности на планете зафиксированы магнитные бури, сопровождающиеся мощными северными сияниями над Канадой и США.

    Магнитная буря началась на Земле, передает Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Сейчас ученые характеризуют её как слабую (уровень G1), однако в течение суток возможно усиление до средней или даже сильной (уровни G2-G3). Эксперты отмечают, что бури такого масштаба фиксируются впервые за несколько месяцев.

    «Причина текущих возмущений – это общая реакция магнитосферы Земли на чрезвычайно высокую солнечную активность, наблюдающуюся с начала месяца», – сообщили в лаборатории. Основной спусковой механизм – прохождение края облака плазмы, выброшенного во время вспышки X8.1 на Солнце 2 февраля, которая стала крупнейшей за последние полтора года.

    В данный момент в ночной зоне западного полушария наблюдаются сильные полярные сияния максимальной интенсивности, особенно над Канадой и северными регионами США. Яркое свечение вызвало повышенный интерес у жителей этих территорий. Ожидается, что через примерно 10 часов ситуация на территории России станет более понятной, когда линия раздела дня и ночи дойдет до Европейской части страны.

    Напомним, накануне ученые предупредили о приближении к Земле слабых магнитных бурь.

    На Солнце 3 февраля зафиксировали вспышку наивысшего класса. Тогда активная область на Солнце за сутки поставила рекорд по числу вспышек.

    Штабные учения НАТО в Литве завершились быстрой победой России
    Лавров заявил о подготовке Германии к войне
    Умер бывший главком ВМФ России Куроедов
    «Рейтинг недружественных правительств»: Страны ЕС снизили враждебность к России
    Захарова ответила на обвинения в адрес России в хакерских атаках на Олимпиаду
    Москвичи назвали свои заветные мечты
    В Китае создано микроволновое оружие для уничтожения спутников с грузовика

    ПД-8 укрепил авиационный суверенитет России

    Россия стала еще на шаг ближе к своей уникальной цели в гражданской авиации – начать летать на полностью отечественных лайнерах. На этот раз ОДК успешно провела самые жесткие и длинные 150-часовые испытания двигателя ПД-8 для самолетов «Суперджет-100». Получится ли закончить испытания в срок? Подробности

    Почему Эстония занялась пиратством на Балтике

    «Прибалтийские тигры» выводят государственное пиратство на новый уровень» – так в экспертном сообществе комментируют задержание Эстонией контейнеровоза Baltic Spirit. Эстонские власти посчитали, что судно, шедшее из Эквадора в Санкт-Петербург, могло перевозить контрабанду. Аналитики не исключают, что Таллин может сфальсифицировать доказательства для достижения политических целей. Подробности

    Зеленский вновь выгнал украинцев на мороз

    В ответ на террористические атаки ВСУ Россия возобновила удары по энергетической инфраструктуре противника. В Киеве, Харькове и других областях – массовые отключения тепла и света. По мнению экспертов, Владимир Зеленский, спровоцировавший эту эскалацию, теперь использует гуманитарную катастрофу для затягивания переговоров и шантажа Запада. Подробности

    Киевский режим подъедает своих основателей

    На Украине застрелен полицией один из тех людей, чьи провокации и преступления привели к государственному перевороту в 2014 году – и в итоге к основанию киевского режима. Что это за человек и почему его судьба – как и многих других ветеранов Майдана и ВСУ – является примером того, как режим в итоге уничтожает своих основателей? Подробности

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    • Россия и США пресекли маневр Зеленского

      Попытка Владимира Зеленского нажаловаться президенту США на президента России провалилась. Дональд Трамп подтвердил, что Владимир Путин сдержал свое слово насчет так называемого энергетического перемирия. Просто Киеву пресекли попытку маневра, поэтому Зеленский и бесится. В чем была суть маневра?

    • Переговоры Путина и Си: главное

      «В отношениях России и Китая любое время года – это весна», – заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином по видеосвязи. О чем договорились два лидера?

    • Роль черной магии в диктатуре Зеленского

      Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала о нравах, которые царили в украинской власти в период строительства диктатуры. Так, по ее словам, некогда всесильный глава офиса президента Андрей Ермак активно практиковал черную магию.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Великий пост в 2026 году: даты, что можно есть, что запрещено и как правильно соблюдать

      Великий пост, который в 2026 году начнется 23 февраля, – это важнейшее время в православном календаре. Для верующих это не просто период ограничений в еде, а возможность для глубокого духовного обновления, молитвы и внутренней работы. Однако тем, кто впервые решится на этот путь или только начинает знакомиться с церковными традициями, часто бывает непросто разобраться. С чего начать? Что можно и нельзя есть? Как правильно соблюдать пост, чтобы это пошло на пользу и душе, и телу?

    • Правила перевозки детей в автомобиле в 2026 году: требования, штрафы и изменения

      Перевозка детей в автомобилях до определенного возраста требует соблюдения специальных правил, в том числе установки особого оборудования (кресел). Что говорит на эту тему закон, какие наказания предусмотрены за его нарушение и как выбрать подходящее устройство для перевозки ребенка?

    • Дополнительный отпуск 2026: кому положен по закону и сколько дней можно получить

      Некоторые категории работников имеют, помимо основного, дополнительный ежегодный отпуск. Кто именно пользуется таким правом, сколько дней добавляется к отдыху и какой денежной компенсацией в некоторых случаях эта льгота может быть заменена?

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

