Ракета «Союз-2.1б» стартовала с Плесецка с военными спутниками
Космические войска успешно запустили ракету «Союз-2.1б» с военными спутниками
В Архангельской области произведен запуск ракеты «Союз-2.1б» с космическими аппаратами для нужд Министерства обороны России.
Запуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» был успешно проведен с космодрома Плесецк, сообщило Минобороны в Max.
Старт произошел 5 февраля в 21 час 59 минут по московскому времени. В ходе миссии космические аппараты были выведены для выполнения задач в интересах Министерства обороны России.
В декабре Космические войска запустили ракету «Союз-2.1а» с установленным на ней космическим аппаратом.
Позже ракета «Союз-2.1б» с 52 спутниками стартовала с космодрома Восточный.