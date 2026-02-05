Ракета «Союз-2.1б» стартовала с Плесецка с военными спутниками

Космические войска успешно запустили ракету «Союз-2.1б» с военными спутниками

Tекст: Вера Басилая

Запуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» был успешно проведен с космодрома Плесецк, сообщило Минобороны в Max.

Старт произошел 5 февраля в 21 час 59 минут по московскому времени. В ходе миссии космические аппараты были выведены для выполнения задач в интересах Министерства обороны России.

В декабре Космические войска запустили ракету «Союз-2.1а» с установленным на ней космическим аппаратом.

Позже ракета «Союз-2.1б» с 52 спутниками стартовала с космодрома Восточный.

