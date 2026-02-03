Активная область на Солнце за сутки поставила рекорд вспышек

Обсуждаемый запрет на анонимную регистрацию в сетях означает отмену презумпции невиновности – теперь вы находитесь под подозрением изначально, до того, как вы что-либо написали. На вас с самого начала смотрят как на крайне сомнительную личность, которая еще должна очень постараться, чтобы эти подозрения рассеять.3 комментария
Активная область на Солнце за минувшие сутки увеличилась в размерах на 50% и установила новый рекорд по числу мощных вспышек, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.
По данным ученых, за сутки было зафиксировано 18 сильных вспышек по московскому времени и 19 – по всемирному. Эти показатели стали вторыми по количеству за десятилетие, уступив только рекорду, установленному 29 декабря 2024 года, когда произошло 23 события.
Специалисты отмечают, что с сегодняшнего дня и до середины пятницы, 6 февраля, активный солнечный центр будет находиться в зоне прямого воздействия на Землю. В этом положении, при возникновении сильных вспышек и выбросов массы, плазменные облака могут ударить по магнитосфере Земли практически фронтально. Обычно такие явления происходят редко – около 10% всех крупных солнечных событий направлены именно к Земле.
За прошлый 2025 год такие фронтальные удары по Земле наблюдались лишь дважды: 1 июня и 12 ноября. В текущем году уже отмечено одно подобное событие – магнитная буря 20-21 января, вызвавшая сильнейший радиационный шторм XXI века после прямого удара вспышки X1.9 18 января.
Эксперты подчеркивают, что подобные события невозможно предсказать заранее. «Все такие события являются чёрными лебедями», – отмечается в сообщении лаборатории. Анализ графиков активности, динамики или любых изменений на Солнце не позволяет выявить приближение подобных вспышек, так как даже перед одной из крупнейших вспышек в истории никаких явных признаков не было.
