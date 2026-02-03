Активная область на Солнце за сутки поставила рекорд вспышек

Активная область на Солнце за сутки увеличила площадь на 50% и дала 18 вспышек

Tекст: Мария Иванова

Активная область на Солнце за минувшие сутки увеличилась в размерах на 50% и установила новый рекорд по числу мощных вспышек, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

По данным ученых, за сутки было зафиксировано 18 сильных вспышек по московскому времени и 19 – по всемирному. Эти показатели стали вторыми по количеству за десятилетие, уступив только рекорду, установленному 29 декабря 2024 года, когда произошло 23 события.

Специалисты отмечают, что с сегодняшнего дня и до середины пятницы, 6 февраля, активный солнечный центр будет находиться в зоне прямого воздействия на Землю. В этом положении, при возникновении сильных вспышек и выбросов массы, плазменные облака могут ударить по магнитосфере Земли практически фронтально. Обычно такие явления происходят редко – около 10% всех крупных солнечных событий направлены именно к Земле.

За прошлый 2025 год такие фронтальные удары по Земле наблюдались лишь дважды: 1 июня и 12 ноября. В текущем году уже отмечено одно подобное событие – магнитная буря 20-21 января, вызвавшая сильнейший радиационный шторм XXI века после прямого удара вспышки X1.9 18 января.

Эксперты подчеркивают, что подобные события невозможно предсказать заранее. «Все такие события являются чёрными лебедями», – отмечается в сообщении лаборатории. Анализ графиков активности, динамики или любых изменений на Солнце не позволяет выявить приближение подобных вспышек, так как даже перед одной из крупнейших вспышек в истории никаких явных признаков не было.

Ранее ученые заявили о «стерильности» вспышки Х8.1 на Солнце.

Накануне на Солнце ночью зафиксировали супервспышку уровня X81. Тогда за сутки на Солнце произошла четвертая вспышка класса Х.