Четвертая за сутки вспышка класса Х произошла на Солнце
На Солнце 2 февраля зарегистрировали четвертую за сутки вспышку высшего класса X, но скорость ее роста оказалась ниже по сравнению с ночной.
На Солнце 2 февраля зафиксирована четвертая за сутки вспышка высочайшего класса X, сообщает Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
По данным специалистов, балл новой вспышки пока не определен, однако ее сила растет медленнее по сравнению с ночной вспышкой.
Ученые объясняют происходящее тем, что вчерашних всплесков класса M уже недостаточно для вывода избыточной энергии, поступающей на поверхность светила. Теперь Солнце переходит к более мощным вспышкам категории X, которые считаются самыми сильными.
Подобная активность может повлиять на космическую погоду, что важно для работы спутников и радиосвязи на Земле.
Напомним, на Солнце прошлой ночью зафиксировали супервспышку уровня X81.
Ученые обратили внимание на необычно большое количество мощных вспышек на Солнце за одни сутки.
Накануне вторая в 2026 году вспышка максимального класса Х была зарегистрирована на Солнце.