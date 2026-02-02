Ученые заявили о «стерильности» вспышки Х8.1 на Солнце

Если бы вы в каком-нибудь 1990 году спросили специалистов, кто является мировым лидером в производстве редкоземов, они бы вам не моргнув глазом ответили: конечно же, США. На втором месте, само собой, СССР. Как же так получилось, что спустя тридцать лет почти монополистом стал Китай?5 комментариев
Плазма после ночной солнечной вспышки Х8.1 практически не покинула поверхность Солнца, что снижает риск геомагнитных бурь на Земле, сообщили ученые.
«Стерильность» вспышки Х8.1, произошедшей на Солнце в ночь на 2 февраля, подтверждена, передает Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Ученые отмечают, что большая часть плазмы после взрыва осталась на поверхности светила, а незначительный объем вещества, покинувший Солнце, пройдет мимо нашей планеты.
Лаборатория подчеркивает, что Земля может быть слегка затронута краем плазменного облака, но серьезного воздействия на геомагнитную обстановку не ожидается. «Основная масса плазмы осталась на Солнце», – говорится в сообщении.
Ученые также предполагают, что оставшаяся на поверхности звезды плазма может быть выброшена в ближайшее время в ходе следующей крупной вспышки, и подобное событие возможно уже в понедельник.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на Солнце произошла четвертая за сутки вспышка класса Х.
Ученые обратили внимание на необычно большое количество мощных вспышек на Солнце за одни сутки.