Синоптик пообещал москвичам температуру чуть ниже климатической нормы в феврале

Tекст: Ольга Иванова

Температура воздуха в феврале в столичном регионе будет около и немного ниже климатической нормы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца. По его словам, «по долгосрочному прогнозу погоды февраль в Центральной России, в целом, будет около и даже чуть ниже климатической нормы за счет аномально холодного старта, который будет практически нивелирован относительно теплым финалом».

В первую пятидневку месяц начнется с заметных холодов: температурный фон в Москве окажется на семь-12 градусов ниже нормы. Во второй пятидневке показатели приблизятся к средним значениям, хотя сохранятся небольшие отрицательные отклонения.

Далее, во второй декаде февраля температура станет близкой к обычным значениям, а местами даже немного превысит их. Ночью в Москве нормой считается минус 11,1 градуса, днем – минус 4,2 градуса. В последней декаде месяца средняя температура составит от минус двух до минус трех градусов при норме минус 4,8 градуса, что сделает завершение зимы относительно теплым.

Тишковец подчеркнул, что февраль сохранит все черты зимнего месяца с точки зрения метеорологии. По его словам, «февраль – это обещание весны, завернутое в метель», за что в народе его прозвали «лютень».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале февраля в Московском регионе установятся низкие температуры и не ожидаются снегопады из-за влияния антициклона.