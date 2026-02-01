  • Новость часаЭксперт сказал, как меры Маска повлияют на Starlink на российских дронах
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия вернется на Луну с помощью атомной энергии и Китая
    Опубликовано видео уничтожения истребителей F-16 и Су-27 ВСУ российскими дронами
    Распри Каллас и фон дер Ляйен сочли реальной угрозой ЕС
    Трамп призвал к аресту Обамы
    Российские войска освободили Зеленое в Харьковской области
    Маск сообщил о мерах SpaceX против доступа России к Starlink
    Путин позвонил Наине Ельциной
    Иран признал вооруженные силы ЕС террористическими группировками
    Украина попросила у ЕС 1,5 трлн долларов
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Понятия «совесть» в России и на Западе разные

    Стыдить наших западных партнеров бессмысленно. Для них совесть – это пустой звук, даже с точки зрения лингвистики. Мы, конечно, тоже можем ее отменить. Но, согласитесь, не хочется.

    9 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев В Финляндии что-то сломалось

    Я вот не люблю дурацких анекдотов про медлительность представителей северных народов, но, похоже, до таких, как Стубб, не дойдет реальность, даже если русские танки возьмут под охрану монумент русскому царю Александру в центре Хельсинки.

    18 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Совет мира – попытка торговать чужим прошлым и будущим

    Совет мира – про что угодно, но только не про Газу и населяющих ее жителей. Похоже, Газа – лишь мотив для американского истеблишмента и Трампа как его фронтмена опробовать пересборку всей мировой дипломатии.

    3 комментария
    1 февраля 2026, 16:16 • Новости дня

    Синоптик пообещал москвичам температуру чуть ниже климатической нормы в феврале

    Tекст: Ольга Иванова

    В феврале температура воздуха в Москве и области ожидается около или немного ниже климатических значений, особенно в начале месяца, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    Температура воздуха в феврале в столичном регионе будет около и немного ниже климатической нормы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца. По его словам, «по долгосрочному прогнозу погоды февраль в Центральной России, в целом, будет около и даже чуть ниже климатической нормы за счет аномально холодного старта, который будет практически нивелирован относительно теплым финалом».

    В первую пятидневку месяц начнется с заметных холодов: температурный фон в Москве окажется на семь-12 градусов ниже нормы. Во второй пятидневке показатели приблизятся к средним значениям, хотя сохранятся небольшие отрицательные отклонения.

    Далее, во второй декаде февраля температура станет близкой к обычным значениям, а местами даже немного превысит их. Ночью в Москве нормой считается минус 11,1 градуса, днем – минус 4,2 градуса. В последней декаде месяца средняя температура составит от минус двух до минус трех градусов при норме минус 4,8 градуса, что сделает завершение зимы относительно теплым.

    Тишковец подчеркнул, что февраль сохранит все черты зимнего месяца с точки зрения метеорологии. По его словам, «февраль – это обещание весны, завернутое в метель», за что в народе его прозвали «лютень».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале февраля в Московском регионе установятся низкие температуры и не ожидаются снегопады из-за влияния антициклона.

    30 января 2026, 18:04 • Новости дня
    На ближайшие 48 часов погода в Москве опередит по суровости Хабаровск

    На выходных в Москве будет холоднее, чем в Хабаровске

    На ближайшие 48 часов погода в Москве опередит по суровости Хабаровск
    @ MAXIM SHIPENKOV/POOL/ТАСС

    На предстоящие выходные (31 января – 1 февраля ) в обоих городах прогнозируются серьезные морозы, однако в Москве будет холоднее, чем в Хабаровске, из-за более низких дневных температур и сильного северного ветра.

    Несмотря на то что ночные температуры в городах почти идентичны (до минус 23 градуса), утром в воскресенье в Москве ожидается до минус 19 градусов, в то время как в Хабаровске будет около минус 14 градусов, согласно прогнозу погоды.

    Из-за влажности и северного ветра московские морозы могут ощущаться значительно суровее хабаровских, которые обычно сопровождаются более сухим воздухом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на пятницу температура воздуха в Москве опустилась до минус 16 градусов, а в отдельных районах Подмосковья достигла минус 19. Январь стал самым снежным в Москве за последние 200 лет.

    Комментарии (6)
    29 января 2026, 19:17 • Новости дня
    Эксперт по ЖКХ назвал норматив очистки снега на тротуарах до асфальта

    Эксперт Степура: Снег на тротуарах должны начать убирать после выпадения двух сантиметров

    Эксперт по ЖКХ назвал норматив очистки снега на тротуарах до асфальта
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Уборка снега на пешеходных тротуарах должна начинаться сразу же, как выпало два сантиметра снега. До асфальта очистка призводится уже после завершения снегопада, сказал газете ВЗГЛЯД член Общероссийского «Народного фронта», создатель и руководитель проекта «Дом-и-двор.РФ», эксперт ЖКХ Павел Степура. При этом он подчеркнул, что данные правила невыполнимы в случае аномальных снегопадов.

    «Уборка снега сильно зависит от конкретных условий. Например, в центре города, где высокая стесненность строений и много стальных кровель, сложность всегда будет выше. Наиболее эффективна механизированная уборка. Поэтому чем шире улицы, проезды и тротуары, тем проще проводить уборку снега», – говорит Степура.

    Нормативы, продолжает он, как правило, рассчитаны на обычные снегопады. Он подчеркивает, что в Московском регионе, например, сейчас наблюдаются обильные и аномальные снегопады.

    «Но в любом случае основные принципы уборки снега остаются теми же: в первую очередь убирают выходы из многоквартирных домов, основные пешеходные тротуары и проходы, остановки общественного транспорта, пешеходные переходы на улицах. Уборка снега на пешеходных тротуарах должна начинаться сразу же, как выпало два сантиметра снега. До асфальта очистка производится уже после того, как снегопад завершился», – заключил Степура.

    На ваш взгляд
    Как вы оцениваете качество уборки снега в вашем районе этой зимой?







    Результаты

    Ранее в парке техники Московской железной дороги появилась новейшая универсальная снегоочистительная машина с возможностью круглосуточной работы на заснеженных участках.

    Комментарии (4)
    1 февраля 2026, 11:04 • Видео
    Ход переговоров: Зеленский хамит и увиливает

    Первого февраля в ОАЭ должна пройти важная встреча между переговорными группами России и Украины. Поведение Владимира Зеленского в целом показывает, чего можно ждать от этих переговоров и зачем они ему нужны.

    Комментарии (0)
    31 января 2026, 16:00 • Новости дня
    В Москве арестован обвиняемый в убийстве пяти человек вафельницей 30 лет назад

    В Москве арестован подозреваемый в убийстве пяти человек вафельницей 30 лет назад

    В Москве арестован обвиняемый в убийстве пяти человек вафельницей 30 лет назад
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столице был заключен под стражу мужчина, которого подозревают в жестоком убийстве пяти человек с применением вафельницы почти тридцать лет назад, сообщили в СК России.

    Мужчина, обвиняемый в убийстве пяти знакомых в 1995 году в Москве, был арестован по решению суда, сообщает столичный главк СК России. В пресс-службе уточнили, что мера пресечения была избрана по ходатайству следователей Следственного комитета.

    По данным следствия, обвиняемый в ходе ссоры в состоянии алкогольного опьянения напал на своих знакомых, используя молотки, нож и вафельницу, после чего скрылся с места преступления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве спустя десять лет после жестокого убийства женщины и девочки на улице Шаболовке задержали подозреваемого.

    Ранее в Москве задержали обвиняемого в восьми заказных убийствах в Оренбургской области в 2013-2020 годах. А житель Москвы за убийство женщины вместе с приятелем при распитии алкоголя 25 лет назад уже получил 18 лет колонии.


    Комментарии (2)
    31 января 2026, 13:20 • Новости дня
    Арестован забивший до смерти мужчину в метро Москвы

    Арестован забивший до смерти мужчину в метро Москвы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Подозреваемый признал, что не помнит события преступления, так как накануне распивал спиртные напитки вместе с погибшим, сообщили в прокуратуре.

    Мужчина, избивший человека до смерти в подземном переходе у станции «Площадь Ильича» в Москве, арестован. Прокуратура столицы сообщила в своем Telegram-канале, что 34-летнему уроженцу города Елец предъявили обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть.

    По данным следствия, ночью 28 января в вестибюле станции метро обвиняемый нанес 41-летнему мужчине множественные удары руками и ногами по голове и туловищу. Полученные травмы оказались смертельными, пострадавший скончался на месте.

    По словам самого обвиняемого, он познакомился с погибшим накануне и вместе с ним распивал спиртное. Мужчина заявил, что не помнит деталей произошедшего позже преступления. Прокуратура Московского метрополитена держит дело и привлечение подозреваемого к ответственности на особом контроле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в квартире на улице Братеевской в Москве обнаружили тело ребенка с признаками утопления. Ранее в Люберцах в Московской области задержали женщину, подозреваемую в убийстве трех человек после ссоры и поджога квартиры.

    А до этого глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании убийства на стройке Москвы, совершенного после конфликта приезжих рабочих из-за зарплаты.


    Комментарии (5)
    30 января 2026, 14:06 • Новости дня
    Лед с крыши в Москве убил женщину

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столице с крыш одного из многоэтажных домов упал кусок льда, который убил проходившую мимо женщину, сообщил источник в экстренных службах.

    Инцидент произошел в пятницу, женщина умерла после падения льда на нее, сказал собеседник РИА «Новости».

    В декабре 2023 года мужчина в Люберцах погиб от глыбы льда, которая упала ему на голову. С ним вместе пострадали еще несколько человек.

    Комментарии (0)
    1 февраля 2026, 04:25 • Новости дня
    Гидрометцентр объяснил сильные морозы без снега в Московском регионе

    Tекст: Катерина Туманова

    Начало последнего месяца зимы отметится в Московском регионе низкими температурами и отсутствием снегопадов из-за антициклона, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

    «Нет, снегопадов не будет, потому что антициклон формируется над Кольским полуостровом, давление будет повышаться, поэтому температуры очень низкие. Хорошо выраженные морозы прогнозируются, это приведет к тому, что уже в ближайшую ночь температура в Москве в спальных районах –20... –22 градуса. Вот только в центре будет минус 17-18, что тоже совсем не жарко», – сообщил он ТАСС.

    По словам синоптика, дневные температуры по региону прогнозируются –12...–17 градусов, в Москве –13... –14 градусов, осадков почти не ожидается.

    В воскресенье, 1 февраля, местами будет небольшой снег. Ночные температуры в Москве достигнут –20... –22, по области –25 градусов.

    Вильфанд предупредил, что морозная погода будет сопровождаться северным ветром 6-11 м/с, что усиливает холод.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, климатолог рассказала о токсичных снежных сугробах в городах. В ЦФО ввели оранжевый уровень опасности из-за морозов. Посол Бурунди Жозеф Нкурунзиза рассказал о трудной зиме в Москве.

    Комментарии (0)
    31 января 2026, 14:15 • Новости дня
    Тело задушенной девушки обнаружили в квартире на юго-востоке Москвы
    Тело задушенной девушки обнаружили в квартире на юго-востоке Москвы
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В квартире на улице Совхозной в Москве обнаружили тело девушки с признаками удушения, одной из ключевых версий следствия считается убийство, сообщили в ГСУ СК по Москве.

    Тело девушки с признаками насильственной смерти было найдено 31 января в квартире на улице Совхозной на юго-востоке Москвы. Пресс-служба ГСУ СК по Москве сообщила, что у погибшей диагностировали следы удушения, передает РИА «Новости».

    Следствие предварительно установило, что смертельные повреждения девушке мог нанести ее знакомый, рганизована доследственная проверка по признакам преступления по статье «Убийство».

    В настоящее время в квартире продолжают работать следователи и криминалисты, выясняются обстоятельства произошедшего.

    Ранее в Москве обнаружили тела мужчины и женщины после пожара в квартире.

    В квартире на улице Братеевской в Москве нашли тело ребенка с признаками утопления.

    В Люберцах в Московской области задержали женщину, подозреваемую в убийстве трех человек после ссоры и поджога квартиры.

    Комментарии (0)
    30 января 2026, 15:59 • Новости дня
    Синоптики спрогнозировали в Европе сильные холода и осадки

    Метеорологи предупредили о сильных осадках и холодах в феврале в Европе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Всемирная метеорологическая организация предупредила о скором распространении холодного арктического воздуха и сильных осадках на большей части Европы, включая север России.

    Страны Европы и европейский север России в ближайшие недели окажутся под воздействием холодного арктического воздуха и значительных осадков, пишет ТАСС. Всемирная метеорологическая организация (ВМО) сообщила, что арктический холод распространится особенно в Северной и Северо-Восточной Европе, включая Норвегию, Швецию, Финляндию, Эстонию, Латвию, Литву и север Беларуси.

    ВМО пояснила, что уже в январе ослабленный полярный вихрь стал причиной проникновения холодного воздуха в средние широты, что вызвало резкое похолодание в Северной Америке, Европе и Азии и спровоцировало сильные снежные бури. В заявлении организации говорится: «В ближайшие недели арктический холодный воздух снова распространится, особенно в Северной и Северо-Восточной Европе».

    Эксперты ВМО добавили, что полярный вихрь представляет собой поток холодного воздуха и ветров, который в обычных условиях закручивается вокруг Северного полюса. При ослаблении этого вихря арктический воздух устремляется на юг, а потоки более теплого воздуха перемещаются в Арктику.

    Организация отметила, что с 1950 года глобальная частота и интенсивность сильных холодов снизились, а средние зимние температуры повысились. Несмотря на это, глобальные климатические изменения продолжают способствовать возникновению экстремальных погодных явлений и периодических похолоданий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, резкие морозы в странах ЕС уже привели к росту цен и напряженности на газовых рынках. Суточный отбор газа из подземных хранилищ достиг исторических максимумов, а запасы снизились до 58,9 млрд куб. метров.

    Также сильный снегопад стал причиной закрытия границы Франции с Бельгией для грузовиков и остановки поездов между Бельгией и Нидерландами.


    Комментарии (0)
    30 января 2026, 22:07 • Новости дня
    Климатолог рассказала о токсичных снежных сугробах в городах
    Климатолог рассказала о токсичных снежных сугробах в городах
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Снег в городах накапливает реагенты, частицы износа шин и тормозов, тяжелые металлы и другие примеси, рассказала газете ВЗГЛЯД климатолог, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН Наталья Талинина. Однако, по ее словам, высота сугробов никак не ухудшает экологическую обстановку – количество загрязняющих веществ определяется не объемом снега, а интенсивностью человеческой деятельности.

    «Многоснежие – важный гидрологический фактор, который в период схода снега превращается в значимый сигнал для природных систем. Прежде чем говорить о его последствиях, важно отдельно упомянуть ситуацию в крупных городах, например в Москве. В столице действует около 48 снегоплавильных пунктов, как государственных, так и частных. Они рассчитаны на нынешние объемы осадков, поэтому большая часть выпавшего снега будет собрана и направлена именно туда. Эти пункты оснащены системами очистки талых вод, что предотвращает попадание дорожных реагентов и других загрязняющих веществ в почву», – говорит Талинина. 

    Она рассказывает, что основное последствие многоснежия – увеличение запаса влаги. Весной это может привести к интенсивному половодью, особенно в случае резкого потепления. В первую очередь это отразится на реках региона, а не на городских ливневых системах. Дренажные системы, безусловно, могут быть перегружены, однако значительная часть городского снежного запаса будет утилизирована, а не растает естественным образом.

    «Многоснежная зима способствует увлажнению почвы, что благоприятно для сельского хозяйства при условии постепенного таяния снега. Если же температура резко перейдет в положительные значения, произойдет быстрое таяние, и основной объем воды уйдет поверхностным стоком, усиливая половодье на реках. Летом последствия могут проявиться в виде более высокого уровня грунтовых вод», – предупреждает эксперт.

    Если говорить о риске подтоплений в городах, то он, безусловно, существует, продолжает собеседница. Он будет выше в случае, если снег не будет своевременно убираться, а ливневая канализация окажется засоренной. Однако и здесь ключевыми факторами остаются скорость потепления, интенсивность таяния и оставшийся объем снежного покрова.

    «Что касается экологических последствий, городской снег действительно накапливает загрязняющие вещества: реагенты, частицы износа шин и тормозов, тяжелые металлы и другие примеси. Однако это хроническая проблема. Количество загрязняющих веществ определяется не объемом снега, а уровнем автомобилизации и интенсивностью человеческой деятельности. Поэтому само по себе большое количество снега существенно экологическую обстановку не изменяет, хотя и может усиливать уже существующий негативный эффект», – рассуждает Талинина.

    Специалист также отмечает, что многоснежная зима не является аномалией, а представляет собой проявление естественной климатической изменчивости. Разные годы характеризуются разными режимами, в том числе зимними. Ключевым фактором, определяющим последствия, является не столько объем накопленного снега, сколько режим его таяния. Именно он будет определять влияние накопленных запасов на природные и городские системы.

    Ранее специалисты центра погоды «Фобос» сообщили, что на конец января на Дальнем Востоке и в Сибири зафиксированы самые высокие сугробы в России.

    Комментарии (0)
    31 января 2026, 19:19 • Новости дня
    Станцию МЦК «Нижегородская» закрыли после проседания платформы

    Tекст: Вера Басилая

    Часть платформы на станции «Нижегородская» в Москве просела, поэтому поезда МЦК временно проходят мимо без остановок, обеспечивая безопасность пассажиров.

    Движение поездов МЦК через станцию «Нижегородская» временно организовано без остановок, передает РИА «Новости».

    Решение принято после того, как накануне была зафиксирована просадка части платформы, однако габарит пути при этом сохранился. В МЖД сообщили, что все защитные механизмы сработали штатно, обеспечив целостность конструкции и безопасность пассажиров.

    На месте создан межведомственный штаб, работает комиссия ОАО «РЖД». Сейчас ведется разработка восстановительных мероприятий с привлечением проектных институтов и строительных организаций ОАО «РЖД». Посадка и высадка пассажиров на станции «Нижегородская» временно не осуществляется, пересадка на МЦК в составе транспортного хаба также закрыта.

    Пассажирам рекомендовано пользоваться станциями Большой кольцевой и Некрасовской линий метро, МЦД-4, а также автобусными маршрутами от «Таганской» и «Рязанского проспекта». На станции и прилегающей территории дежурят сотрудники ЦОМП, которые помогают выбрать альтернативные маршруты, а информирование пассажиров организовано на станциях и в поездах метро, МЦК и МЦД. О возобновлении остановки поездов на станции «Нижегородская» будет объявлено дополнительно. Движение на МЦК осуществляется в штатном режиме.

    Комментарии (0)
    31 января 2026, 09:35 • Новости дня
    Тридцатиградусный мороз зафиксировали минувшей ночью в Подмосковье

    Минувшей ночью в Клину зафиксировали мороз минус 30,1 градуса

    Tекст: Мария Иванова

    В подмосковном Клину минувшей ночью температура опустилась до минус 30 градусов, что почти на 12 градусов ниже климатической нормы для этого времени года.

    В ночь на 31 января в подмосковном Клину был зафиксирован тридцатиградусный мороз, передает ТАСС.

    По данным Гидрометцентра, температура воздуха опустилась до минус 30,1 градуса. В Москве самой холодной точкой стала главная метеостанция на ВДНХ – здесь столбики термометров показали минус 18,3 градуса, а в центре города, в районе гостиницы «Балчуг», – минус 16,5 градуса.

    В Гидрометцентре напомнили, что для Москвы и Подмосковья до 23/00 мск 3 февраля объявлен оранжевый погодный уровень опасности из-за аномальных холодов.

    «Это связано с аномально холодной погодой со среднесуточной температурой воздуха, которая ниже климатической нормы на 7-12 градусов», – сообщили специалисты. Среднесуточная температура в этот период обычно составляет минус 6-8 градусов.

    По прогнозам на последний день января, температура воздуха в столице ожидается на уровне минус 12-14 градусов, в Подмосковье – от минус 12 до минус 17 градусов. Ожидается северный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду, на дорогах возможно образование гололедицы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ближайшие двое суток погода в Москве обгонит по суровости Хабаровск.

    Высота сугробов в столице ранее достигла рекордных за тридцать лет отметок.

    Афанасьевские морозы снизили температуру в Москве.

    Комментарии (0)
    31 января 2026, 21:26 • Новости дня
    Посол Бурунди оценил погоду в Москве

    Посол Бурунди Жозеф Нкурунзиза рассказал о трудной зиме в Москве

    Tекст: Мария Иванова

    Дипломат из Бурунди Жозеф Нкурунзиза рассказал, что погодные условия в Москве переносятся нелегко, особенно этой зимой, однако он с коллегами постепенно к ним привыкает.

    Погода в Москве сейчас очень тяжела для тех, кто не привык к суровому климату, однако со временем к ней можно адаптироваться, заявил посол Бурунди в России Жозеф Нкурунзиза, передает РИА «Новости».

    По словам дипломата, несмотря на непривычность таких условий, сотрудники посольства постепенно привыкают к холоду и снегу.

    «Это всё показывает, что мы можем работать и при таких условиях – в холоде, в снеге, хотя мы и не выросли в таких условиях, и они нам не привычны, мы адаптируемся, мы привыкаем, как и все россияне, которые здесь родились, в Москве», – отметил Нкурунзиза в эфире канала «Соловьев. Live».

    Он подчеркнул, что нынешняя зима особенно трудна: «В этом году, да, особенно тяжело. Температуры особенно низкие, если сравнивать, например, с прошлыми годами, которые я провёл здесь, в Москве». Несмотря на это, дипломат и его коллеги продолжают работать и привыкать к российским зимам.

    Жозеф Нкурунзиза также рассказал, что Россия и Бурунди плодотворно сотрудничают в сферах безопасности, здравоохранения, экономики и образования. Он подчеркнул важность образовательного направления, отметив, что ежегодно более ста студентов из Бурунди получают стипендии для обучения в России. По его словам, в российских вузах сейчас учится немало студентов из африканской страны.

    Дипломат отметил, что после саммита «Россия – Африка» в 2023 году Москва поставила Бурунди мобильную лабораторию для борьбы с инфекционными заболеваниями.

    Среди приоритетов сотрудничества он назвал экономику, а также вопросы безопасности и обороны, подчеркивая их важность для развития и стабильности Бурунди.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу во всех регионах Центрального федерального округа объявлен оранжевый уровень погодной опасности на фоне аномальных морозов.

    В Подмосковье минувшей ночью зафиксировали 30-градусный мороз. Причем в Москве ожидается, что погода опередит по суровости Хабаровск.

    Комментарии (0)
    30 января 2026, 15:48 • Новости дня
    СК возбудил дело после гибели женщины от глыбы льда в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столице проводится расследование по факту смерти женщины, на которую упал лед с крыши жилого дома на улице Хавская на юге города, сообщили в ГУ СК России по Москве.

    Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), было возбуждено Симоновским межрайонным следственным отделом следственного управления по Южному административному округу СК РФ по Москве.

    В сообщении пресс-службы столичного главка Следкома отмечается: «30 января произошло падение льда с крыши жилого дома на ул. Хавская, в результате чего погибла женщина».

    Следователи и криминалисты столичного СК сейчас продолжают осмотр места происшествия. Также проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств трагедии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в пятницу утром в Даниловском районе Москвы с крыши многоэтажки упал кусок льда, который убил женщину.

    До этого в декабре 2023 года в Люберцах мужчина погиб от глыбы льда, которая упала ему на голову, несколько человек также пострадали.


    Комментарии (0)
    29 января 2026, 16:46 • Новости дня
    Январь стал рекордно снежным в Москве за двести лет

    Январь 2026 года стал рекордно снежным в Москве за двести лет

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Январь в Москве отметился рекордным за 203 года количеством снега, а температура воздуха оказалась на полтора градуса ниже обычных показателей месяца.

    Метеорологическая обсерватория Московского государственного университета зафиксировала аномальное количество осадков в январе 2026 года, передает ТАСС.

    Представители университета заявили: «Уходящий январь – самый снежный в Москве за последние 203 года. Первый месяц 2026 года выдался в Москве холодным и аномально снежным. Причиной снегопадов стали проходящие над Московским регионом глубокие и обширные циклоны с обостренными атмосферными фронтами».

    По данным обсерватории, температура воздуха в январе была на полтора градуса ниже климатической нормы, которая составляет минус 6,2 градуса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве за ночь выпало почти 20% месячной нормы осадков. Снегопад повлиял на стоимость такси, которая увеличилась в несколько раз.

    Комментарии (0)
    29 января 2026, 21:52 • Новости дня
    Гидрометцентр назвал сроки окончания снегопада в Москве

    Гидрометцентр пообещал окончание снегопада в Москве к утру

    Tекст: Ольга Иванова

    Снегопад, обрушившийся на Москву и Подмосковье вечером понедельника, завершится до 03.00 по московскому времени, сообщили в Гидрометцентре РФ, сославшись на последние прогностические данные.

    По оценкам синоптиков, в ближайшие шесть часов в столице выпадет не более 0,1-0,5 мм осадков, а прирост снежного покрова составит всего 0,5 см, передает ТАСС.

    После окончания осадков новых снегопадов в Москве не ожидается как минимум до вечера пятницы, 30 января. Даже если снег появится, он будет незначительным и местами едва заметным.

    Температура предстоящей ночью в столице опустится до минус 14-16 градусов, по области прогнозируется до минус 19 градусов. В дневное время к концу рабочей недели ожидается переменная облачность и минус 12-14 градусов в Москве, а в Подмосковье – от минус 11 до минус 16. Ветер сохранится северный, 5-10 м/с, на дорогах возможна гололедица.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, январь в Москве отметился рекордным за 203 года количеством снега и температурой на полтора градуса ниже нормы. В столице за одну ночь выпало почти 20% месячной нормы осадков.

    Комментарии (0)
    Главное
    Госдолг Германии достиг исторического максимума
    Трамп пригласил Китай и Индию инвестировать в нефтяную отрасль Венесуэлы
    Немецкий концерн Bosch объявил о сокращении 20 тыс. рабочих мест
    Финская армия опровергла просьбы «жалеть» военных США на учениях в Арктике
    Грузия восстановила Академию госбезопасности
    Боксер Муртазалиев впервые проиграл бой и лишился титула чемпиона IBF
    Задержана администратор сауны после гибели подростков в Прокопьевске

    Продовольственный экспорт из России становится более маржинальным

    Россия наращивает экспорт маржинальных продуктов питания и расширяет географию поставок. На товары с высокой добавленной стоимостью впервые пришлась почти половина экспорта. А это значит, что Россия кормит мир не только зерном и пшеницей, но и готовыми продуктами. Почему это так важно? Подробности

    Перейти в раздел

    Планы Мерца о сильной Германии мешают Зеленскому

    Берлин переходит к жесткой внешнеполитической риторике. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц призывает Европу наращивать собственную силу, снижать зависимость от США и задуматься о совместном ядерном сдерживании. Эксперты считают, что эти заявления указывают на стремление немецкого лидера стать ключевым игроком в Европе. Для чего это Мерцу и как его амбиции отразятся на пути Украины в Евросоюз? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия вернется на Луну с помощью атомной энергии и Китая

    Озвучены новые подробности одной из самых масштабных космических программ России – целой серии экспедиций для изучения самого близкого к Земле небесного тела, Луны. Что станет наиболее сложным и уникальным в этой программе и почему лунную станцию Россия будет создавать вместе с Китаем? Подробности

    Перейти в раздел

    Погода добивает энергетику Украины вместо «Гераней»

    В субботу в большинстве регионов Украины и соседней Молдавии произошло отключение света из-за сбоя в энергосистеме. В городах остановилось метро, наблюдались проблемы с подачей воды и тепла. В Одесской области из-за холодов случился обрыв проводов. Эксперты отмечают, что масштабный блэкаут красноречиво свидетельствует о состоянии энергетической инфраструктуры Украины, ставшем результатом СВО и многолетнего недофинансирования. Подробности

    Перейти в раздел

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Ход переговоров: Зеленский хамит и увиливает

      Первого февраля в ОАЭ должна пройти важная встреча между переговорными группами России и Украины. Поведение Владимира Зеленского в целом показывает, чего можно ждать от этих переговоров и зачем они ему нужны.

    • США готовят нападение. Чем ответит Иран?

      США продолжают увеличивать военно-морскую группировку у иранских берегов и намекают на высокую вероятность удара. Власти Ирана заявляют, что будут защищаться, но в целом готовы к переговорам. Начнет ли Дональд Трамп новую войну?

    • У немцев закончились деньги на Украину

      Канцлер Германии Фридрих Мерц всех удивил, выступив по важному вопросу не на стороне руководства ЕС и Украины, а на стороне их критиков, например, венгров и словаков. А именно: заявил, что Украину не возьмут в ЕС к 2027 году и что особых условий для Киева не будет. Что это с ним?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • В чем уникальность российского маткапитала

      Материнский капитал – одна из самых востребованных мер поддержки семей в России. По сравнению с подобными программами в ряде других стран мира российская модель является уникальной.

    • Приметы погоды на февраль 2026 года: что предвещают морозы, снег и оттепели

      Февраль всегда считался на Руси месяцем-«переломом» – последней и часто самой коварной главой зимы. Его характер переменчив: сегодня лютует метель, а завтра пригревает солнце. Именно по нему наши предки с особым вниманием судили о том, какой будет грядущая весна и даже лето. Эти наблюдения, отточенные веками, складывались в короткие, емкие фразы, которые передавались из поколения в поколение. Вспомним эти народные подсказки и посмотрим, о чем может рассказать февраль 2026 года.

    • Лунный календарь на февраль 2026 года: лучшие дни для сада, стрижки, ухода за собой и финансов

      Февраль – месяц активной подготовки к весне. Садоводы начинают высевать рассаду, многие задумываются о смене имиджа, планируют крупные покупки и уделяют больше внимания здоровью. В этом планировании помогает лунный календарь – система, которая связывает различные виды активности с циклами Луны. Считается, что на растущую Луну хорошо начинать новые дела и все, что должно расти, а на убывающую – завершать проекты, проводить очищение и ухаживать за тем, что уже есть.

    Перейти в раздел

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации