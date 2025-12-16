В Европе постановка индивидуального разума каждой из стран под контроль коллективного интереса ведет к коллективному помешательству. Суть его в том, что имитация полностью заменила собой реальную жизнь и стала подлинным интересом европейских политических элит.0 комментариев
Мантуров заявил о будущем запуске лунной станции на ядерной энергетике
Первый вице-премьер Денис Мантуров в ходе программы «100 проектов будущего России» в национальном центре «Россия» заявил, что лунная станция с ядерной энергетической установкой откроет России новые возможности для исследования космоса.
Создание лунной станции на базе ядерной энергоустановки откроет новые горизонты для освоения дальнего космоса, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров в ходе программы «100 проектов будущего России» в национальном центре «Россия», ппередает РИА «Новости».
По его словам, «прорывы в изучении дальнего космоса увязаны с проектом создания лунной станции на ядерной энергетической установке«, и эта инновация станет одной из ключевых тем для обсуждения.
Мантуров также подчеркнул стратегическую важность проекта по созданию российской орбитальной станции. По мнению первого вице-премьера, это позволит стране сохранить лидирующие позиции в пилотируемой космонавтике и продолжить развитие отрасли.
Он отдельно отметил необходимость увеличивать выпуск спутников разного назначения и разработки собственной ракеты с возвращаемой первой ступенью. Такая технология сделает выведение космических аппаратов на орбиту экономически более выгодным и технологически продвинутым для России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Китай ведут совместную разработку электростанции для Международной научной лунной станции.
Россия решила отправить на Луну обсерваторию с аналогом Wi-Fi пятого поколения.
Первые элементы лунной станции, включая электростанцию и луноходы, появятся на Луне после двух миссий в 2033 и 2034 годах.