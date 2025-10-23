Россия запланировала развернуть первые элементы лунной станции к 2034 году

Tекст: Мария Иванова

Россия начнет развертывание первых элементов Международной научной лунной станции (МНЛС) на Луне в 2033 и 2034 годах, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщения 36-й международной научно-техническую конференции «Экстремальная робототехника», проходящую в Петербурге.

Для доставки оборудования будут использованы две унифицированные посадочные платформы с луноходами и инфраструктурными элементами.

Как рассказал начальник отдела ЦНИИмаш Константин Райкунов, одним из ключевых объектов будущей МНЛС станет лунная электростанция. «Она позволит работать космическому оборудованию не только лунным днем, но и лунной ночью, когда все космические аппараты переходят в режим, фактически, выживания», – отметил он. Во время лунной ночи, которая длится 14 земных суток, аппараты будут экономить энергоресурсы, а с наступлением дня смогут вновь получать энергию, обогреваться и выполнять научные задачи.

В период с 2032 по 2034 годы Россия также планирует вывести на орбиту Луны аппарат «Луна-Ресурс-2» и доставить на станцию радиомаяки. По словам Райкунова, этот аппарат существенно расширит возможности связи благодаря увеличенному сроку службы – не менее пяти лет. Радиомаяки обеспечат централизованную и высокоточную посадку на сложном рельефе южного полюса Луны, что повысит как плотность размещения объектов, так и их безопасность.

МНЛС – это совместный российско-китайский проект, цель которого к 2036 году создать на Луне комплекс экспериментально-исследовательских средств. Станция будет включать системы перелета между Землей и Луной, долговременную инфраструктуру на лунной поверхности, средства перемещения и автоматические научные комплексы, а также наземные поддерживающие системы. Главная цель проекта – изучение и освоение Луны для мирных задач.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские ученые провели анализ лазерного спекания лунного реголита для строительства на Луне. Такой подход позволяет избежать необходимости доставки строительных материалов с Земли.

Кроме того в России была запатентована космическая система с искусственной гравитацией.

Россия намерена отправить к Луне семь станций до 2036 года.