Над Россией запечатлели «кровавую» Луну
Жители разных российских регионов смогли наблюдать необычное явление – полную сентябрьскую Луну, окрасившуюся в оранжево-красный цвет.
Полная сентябрьская Луна оранжевого цвета, называемая кукурузной, наблюдалась из разных уголков страны, передает РИА «Новости».
Начало полного лунного наблюдалось с Дальнего Востока, Урала, Северного Кавказа, а также из Москвы, Крыма, Сибири, Чечни и областей Центральной России.
В Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН отметили, что Луна вернется к обычному облику только около 22.56 мск, а после затмения продолжит светить еще несколько часов. По расчетам астрономов, полное затмение стартовало в 19.26, в 20.31 Луна оказалась полностью в земной тени и окрасилась в красный цвет, а с 21.53 начала выходить из тени.
Директор астрономической лаборатории Иркутского госуниверситета Сергей Язев пояснил, что солнечный свет, проходя сквозь земную атмосферу, отклоняется и попадает внутрь конуса земной тени, слегка подсвечивая Луну.
По его словам, голубая часть спектра рассеивается в атмосфере, а красная проходит почти без изменений, поэтому Луна на время затмения приобретает красноватый, иногда багровый оттенок.
Ранее сообщалось, что в ночь на 7 сентября над Евразией прошло редкое полнолуние, получившее название Кукурузная Луна благодаря североамериканской традиции.
До этого астрономы сообщали, что в сентябре цвет Луны может измениться.