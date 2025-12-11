Платформа Pinterest представила тренды 2026 года

Tекст: Катерина Туманова

«Ближе к концу года Pinterest представил свой последний отчёт «Pinterest прогнозирует 2026», в котором рассматривается то, что «ещё не стало трендом». Среди них – холодный синий цвет, стили Glamoretti и Poetcore, а также красота Scent Ctacking, Vamp Romantic и Glitch Glam», – пишет портал WWD.

По данным Pinterest, во всех категориях будут доминировать холодные оттенки синего. Холодный синий – это межкатегорийный тренд, который «никого не щадит».

«Для поколения Z и миллениалов будут актуальны такие стили, как пальто холодных оттенков и аксессуары в ледяных тонах. Количество запросов «эстетика ледника» выросло на 35 %, «ледяной синий» – на 50%, «матовый макияж» – на 150%, а «ледяные синие свадебные платья» – на 55%», – сказано в материале.

В сфере моды и красоты основными тенденциями на 2026 год станут «Броучед», «Экстра Селестиал», «Гламоретти», «Глитчи Глэм», «Хаки Кодид», «Ласерд Ап», «Поэткор», «Вамп Романтик» и «Уайлдеркинд».

Чтобы соответствовать тренду «брошь», мужчины поколения бэби-бумеров и миллениалов будут дополнять свои наряды винтажными булавками, хрустальными брошами и семейными реликвиями, чтобы сохранить наследие и переосмыслить его. Количество поисковых запросов в Pinterest по теме «брошь для мужского костюма» выросло на 90%, по теме «максималистские аксессуары» – на 105%, а по теме «эстетика брошей» – на 110%.

Поколение Z и миллениалы отправляются в межгалактическое путешествие с Extra Celestial. Опалесцирующие тени для век и космические силуэты, словно сошедшие со страниц научно-фантастических фильмов, будут в моде. Пользователи Pinterest ищут «эстетику инопланетного ядра» (рост на 80%), «опалесцирующий» (рост на 115 %), «макияж в стиле инопланетян» (рост на 140%) и «нежный влажный макияж» (рост на 115%).

Декаданс снова в моде – для самых максималистичных эстетиков «Гламоретти» предлагает сшитые на заказ костюмы, скульптурные плечи, воротники-стойки и массивные украшения. Потребители ищут «массивные ремни», спрос на которые вырос на 65%, «мешковатые костюмы», спрос на которые вырос на 90%, «жакеты с высоким воротником», спрос на которые вырос на 60%, «золотые манжеты», спрос на которые вырос на 50%, и «роскошь 80-х», спрос на которую вырос на 225%.

Суть в том, что стремление к красоте не всегда приводит к успеху. Поклонники «Глитчи Глэм» делают нелепый маникюр в разных стилях, используют двухцветные помады и тени для век нескольких оттенков. Количество поисковых запросов в Pinterest по темам «эксцентричный макияж» выросло на 100%, «странные образы с макияжем» – на 115%, «ногти разных цветов на каждой руке» – на 125%, «асимметричные брови» – на 85%, а «авангардный макияж» – на 270%.

Вдохновлённые страстью к путешествиям, представители поколения Z и миллениалы выбирают хаки не только как цвет, но и как общую палитру. Потребители ищут шорты-бермуды, уличную одежду для активного отдыха и жилеты с карманами, чтобы выглядеть так, будто они собираются на сафари или в поход по пустыне. «Брюки со складками» ищут чаще на 30%, «повседневную рубашку» – на 45%, «мужской полевой костюм» – на 65 %, «эстетство палеонтолога» – на 35 %, а «коричневую льняную рубашку» – на 100%.

Кружевные салфетки возвращаются, но они не будут лежать на бабушкиной мебели. Межкатегорияльный тренд «Кружевная отделка» будет представлен на куртках-бомберах, банданах и чехлах для телефонов. Люди чаще ищут «кружевные ногти» (рост на 215%), «кружевной пояс» (рост на 55%), «кружевную бандану» (рост на 105 %), «кружевную куклу» (рост на 105%) и «кружевной макияж» (рост на 120 %).

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, москвичи рассказали о своих предпочтениях при выборе одежды. Институт цвета Pantone определил нейтральный белый цвет Cloud Dancer («Облачный танцор») в качестве главного оттенка 2026 года.