Назван главный цвет 2026 года
Институт цвета Pantone выбрал главным для 2026 года нейтральный белый
Институт цвета Pantone определил нейтральный белый цвет Cloud Dancer («Облачный танцор») в качестве главного оттенка 2026 года.
Объявление о выборе нового оттенка опубликовано на сайте института, передает РИА «Новости».
В заявлении Pantone подчеркивается, что PANTONE 11-4201 Cloud Dancer – это возвышенный белый, который служит символом успокаивающего влияния в обществе, переосмысляющем ценность спокойного размышления.
Цвет отличается волнистым белым тоном, ассоциируется с безмятежностью и вдохновляет на истинное расслабление, творческое мышление и инновации. В институте убеждены, что именно такая палитра наиболее актуально отражает социальные тенденции будущего года.
Напомним, институт цвета Pantone назвал шоколадный цвет Mocha Mousse цветом 2025 года.
В 2024 году Pantone выбрал главным цветом Peach Fuzz (персиковый пушок).
В 2023 году институт цвета определил оттенок фуксии Viva Magenta как цвет года.