Если сирийцы так же легко сдадут и Хомс, придется задуматься об эвакуации наших баз в Тартусе и Хмеймиме. А помочь бармалеям теперь желания у многих прибавится.2 комментария
Pantone выбрал Mocha Mousse цветом 2025 года
Pantone назвал шоколадный Mocha Mousse согревающим и богатым цветом 2025 года
Mocha Mousse стал цветом 2025 года по версии Pantone, представляя собой оттенок, пропитанный богатством и роскошью, который переосмысляет привычные понятия о коричневом.
Институт Pantone выбрал цвет 2025 года, сообщает ТАСС. Им стал шоколадный оттенок Mocha Mousse 17-1230. Эта вариация отражает стремление института представить коричневый в новом свете, подчеркивая его богатство и согревающие качества.
Директор института Леатрис Эйземан отметила, что Mocha Mousse расширяет традиционное восприятие коричневого цвета. Она указала, что этот оттенок переходит от скромного и приземленного к устремленному и роскошному. Это позволяет по-новому взглянуть на коричневый, делая его более привлекательным для различных сфер.
Pantone Color Institute, исследовательский центр компании Pantone, занимается изучением влияния цвета на различные отрасли. С 2000 года институт ежегодно определяет главный цвет, влияющий на моду, дизайн интерьера, рекламу и кино.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2023 году цветом года по версии Pantone был оттенок фуксии Viva Magenta, а в 2024 году - оттенок персикового цвета Peach Fuzz (персиковый пушок)