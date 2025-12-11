  • Новость часаПутин об освобождении Северска: Сказал и сделал. Мужчина
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Провальные британские бронемашины придется осваивать Украине
    Рютте призвал Европу готовиться «сражаться с русскими»
    Азаров: Я мог убедить Януковича подавить госпереворот силой
    Обманутая мошенниками пианистка Адфельдт решила вернуть себе проданную квартиру
    Герасимов сообщил о ведении уличных боев за Гуляйполе
    Путин объявил о введении семейной выплаты в дополнение к другим мерам поддержки
    Путин заявил об индексации на 7,6% страховых пенсий с 1 января
    В Восточной Европе возмутились новой стратегией нацбезопасности США
    Грузия предложила Туркменистану свою территорию для транзита газа
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Цинизм США может сработать на благо России

    Запад как коллективная сущность проиграл войну с Россией. Но Соединенные Штаты, отделив себя от «коллективного Запада» и сбросив европейский балласт, все еще намерены выйти из этой войны в статусе победителя или как минимум выгодоприобретателя.

    2 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Западные сказочники оказались в плену придуманного мира

    История с российскими активами – это пример магического подхода к реальности: Россия побеждает на поле боя и добивается успеха в развитии, но Запад раскручивает тему, что Москва терпит поражение, а значит, должна платить – и ожидает, что реальность подстроится под его хотелки.

    4 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Евросоюз должен быть разрушен

    Лучшее, что получилось у Евросоюза – это Шенгенское соглашение, которое когда-то значительно облегчило жизнь обычных людей. А больше – ничего. Все остальное – боль и катастрофа.

    19 комментариев
    11 декабря 2025, 17:07 • Новости дня

    Сенатор США Грэм призвал захватывать российские танкеры с нефтью

    Сенатор США Грэм призвал захватывать российские танкеры с нефтью
    @ Mattie Neretin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) предложил применять захват танкеров, как у побережья Венесуэлы, к российским судам из так называемого теневого флота.

    Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм, внесенный в России в перечень террористов и экстремистов, призвал к захвату российских нефтяных танкеров, которые он назвал частью «теневого флота». Об этом он написал в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Он поддержал недавний захват нефтяного танкера у побережья Венесуэлы Соединенными Штатами, отметив, что полностью одобряет действия президента США Дональда Трампа.

    Грэм в своей публикации заявил: «Эта модель может быть легко перенесена на незаконный теневой танкерный флот (России)». По его мнению, подобное решение станет эффективным средством борьбы с обходом санкций через альтернативные схемы поставок энергоносителей.

    Американский президент Дональд Трамп подтвердил задержание танкера у берегов Венесуэлы военными США и заявил о наличии весомых причин для такого решения.

    Глава МИД России Сергей Лавров выразил надежду, что власти США разъяснят основания задержания танкера с венесуэльской нефтью у побережья Венесуэлы.

    Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес назвал захват танкера американскими военными пиратством и поддержал позицию Венесуэлы.


    10 декабря 2025, 20:56 • Новости дня
    Во Франции арестовано имущество Google по иску его российской дочерней компании
    Во Франции арестовано имущество Google по иску его российской дочерней компании
    @ Beata Zawrzel/NurPhoto/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Суд Парижа вынес приказ об аресте 100% акций Google France. Документ подлежит немедленному исполнению и связан с предстоящим рассмотрением заявления российского ООО «Гугл» в отношении Google International LLC.

    Google International LLC выступает материнской структурой как для российского, так и для французского подразделения. В России продолжается процедура банкротства ООО «Гугл». Ранее Арбитражный суд Москвы обязал материнскую компанию вернуть незаконно выведенные перед банкротством дивиденды в размере 112 млн евро, что стало основанием для обращения в суд Франции о приведении российского решения в исполнение, сообщает РЕГНУМ .

    Российский суд установил, что дивиденды были выведены должником намеренно – с целью избежать расчета с кредиторами. Арест во Франции выступает обеспечительной мерой, призванной предотвратить возможное банкротство Google France до завершения рассмотрения заявления российского подразделения.

    Как отметил Артур Зурабян, партнер ведущего это дело адвокатского бюро ART DE LEX, в рамках дела о банкротстве оспариваются и другие операции. Речь идет о выводе средств из России после 2018 года по ряду сделок на общую сумму более 140 млрд руб. (1,8 млрд долларов США). Поскольку у Google отсутствуют активы на территории РФ, российские судебные решения после их принятия также могут быть направлены на исполнение в других странах.

    Арест активов Google во Франции – не единственный случай. В мае 2025 года Верховный суд ЮАР также наложил арест на имущество Google LLC на территории страны по аналогичному основанию. Российская компания инициировала процедуры признания и исполнения судебных решений в более чем десяти юрисдикциях.

    Следующий этап – рассмотрение заявления ООО «Гугл» по существу в суде Парижа. В случае удовлетворения иска взыскание может быть обращено на арестованное имущество, а средства направлены на погашение требований российских кредиторов.

    Ранее Еврокомиссия начала антимонопольное расследование против Google AI.

    Комментарии (13)
    9 декабря 2025, 01:01 • Новости дня
    Полянский обвинил Европу в подрыве мирных усилий России и США

    Tекст: Денис Тельманов

    Представители европейских стран, поддерживающие власти на Украине, препятствуют диалогу Москвы и Вашингтона о мирном урегулировании, несмотря на недавние контакты в Кремле и планы США. Об этом заявил первый зампостпреда России в ООН Дмитрий Полянский.

    Европейские союзники Владимира Зеленского «заняты торпедированием» мирных инициатив, которые предпринимают власти России и США по урегулированию ситуации на Украине, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, передает РИА «Новости».

    По его словам, украинское руководство пытается любой ценой удержаться у власти, пренебрегая правами человека, а европейские партнеры Киева всеми способами стараются не допустить провала антироссийского проекта.

    Полянский на заседании Совбеза ООН подчеркнул, что европейские страны подрывают «дух Анкориджа» и мешают продвижению диалога Москвы и Вашингтона. «История станет им за это безжалостным судьей», – заявил дипломат.

    Ранее Владимир Путин провел в Кремле встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, прибывшим для обсуждения американского плана по урегулированию на Украине. Как рассказал Путин, Вашингтон представил России 27 пунктов, разделенных на четыре пакета, предложив обсуждать их поэтапно.

    В конце ноября США объявили о подготовке собственных предложений по урегулированию, а Москва подтвердила готовность к диалогу и участие в дискуссионной платформе в Анкоридже.

    По словам Путина, план США мог бы лечь в основу итоговых договоренностей, однако пока документ подробно с Россией не обсуждается, поскольку США не получили согласия от Киева.

    Президент России также выразил мнение, что Украина и ее союзники до сих пор испытывают иллюзии относительно боевых успехов и рассчитывают нанести Москве поражение на поле боя. По его словам, такая позиция обусловлена отсутствием объективных данных о ситуации на линии фронта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил о необходимости разобраться с европейским законодательством, которое влияет на американский агробизнес.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что Соединенные Штаты 9 декабря получат обновленный мирный план, созданный совместно с европейскими лидерами и сокращенный до 20 пунктов.

    Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что европейские государства располагают «козырями в рукаве» для урегулирования ситуации на Украине и стремятся к единому подходу с США.

    Комментарии (3)
    11 декабря 2025, 16:30 • Видео
    Мерц стал худшим

    Канцлер Германии Фридрих Мерц стал самым ненавидимым канцлером в истории страны, за исключением Адольфа Гитлера, однако и это не точно. Бунтуя против него, граждане Германии в буквальном смысле борются за свое будущее.

    Комментарии (0)
    9 декабря 2025, 22:22 • Новости дня
    «Рейтинг недружественных правительств» показал перемены в антироссийской враждебности
    «Рейтинг недружественных правительств» показал перемены в антироссийской враждебности
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Германия, Британия, Латвия – так выглядит тройка наиболее недружественных по отношению к России правительств в ноябре, согласно ежемесячному «Рейтингу недружественных правительств», составленному редакцией газеты ВЗГЛЯД. В целом враждебность государств коллективного Запада к Москве в сравнении с октябрем выросла, однако есть и позитивные тенденции: Вашингтон и Прага постепенно переосмысляют диалог с Москвой.

    Согласно «Рейтингу недружественных правительств» газеты ВЗГЛЯД за ноябрь, страны ЕС и НАТО стали относиться к России более враждебно. На это указывают ряд действий европейских государств: среди них запрет на выдачу новых многоразовых виз для граждан РФ, подписание антироссийской резолюции в ООН и продолжение поддержки Украины.

    Первую строчку в рейтинге заняла Германия с показателем в 85 баллов. Ее позиция объясняется серией недружественных военно-политических действий: поставка комплексов Patriot Украине, увеличение финансовой поддержки Киева, а также участие в военных учениях НАТО Freezing Winds в Финском заливе.

    Лидер рейтинга в октябре, Британия, пустилась на второе место, набрав 80 очков. Тем не менее страна сохранила главенство в сфере санкционного давления на Россию. В ноябре Лондон ввел ограничения в отношении нескольких компаний РФ, а также активно призывал к передаче замороженных активов Украине.

    Тройку лидеров замыкает Латвия (75 баллов). Эта прибалтийская страна направила ВСУ 21 БТР, а также передавала деньги в пользу инициативы по закупке вооружений для Киева PURL. Четвертое место разделили Франция и Швеция. Оба государства в ноябре договорились с Украиной о поставках истребителей Rafale и Gripen.

    Пятыми в рейтинге оказались Литва, Финляндия и Эстония, набравшие по 65 очков. Все перечисленные страны в той или иной мере осуществляли финансовую поддержку ВСУ.

    США стали чуть более дружественными по отношению к России, и как результат потеряли два места в таблице: если в октябре они занимали четвертую строчку, то теперь с результатом в 60 баллов на шестом месте. Их «соседом» стала Испания.

    Больше всего государств расположились на седьмой позиции. Так, по 55 очков набрали Дания, Италия, Канада, Польша и Чехия. Ниже с показателем в 50 баллов идут Нидерланды, Португалия и Словения, отличившиеся в военном плане лишь участием в учениях НАТО. Тем не менее все эти страны выступили соавторами антироссийской резолюции в ООН.

    На девятом месте расположились Ирландия, Болгария и Бельгия (40 очков), все еще препятствующая другим членам ЕС использовать замороженные активы РФ для поддержки Украины. Замыкают десятку четыре государства: Румыния, Норвегия, Греция и впервые попавшая в рейтинг Австралия. Все эти страны набрали по 35 баллов.

    Топ-10 главных недоброжелателей России в ноябре покинули Венгрия, Люксембург, Мальта, Новая Зеландия и Хорватия. Наименее же «недружественными» оказались Багамские Острова, Лихтенштейн, Монако, Республика Корея, Сан-Марино и Тайвань, получившие лишь пять очков.

    Наиболее резкий рост индекса показали страны, активизировавшие военную поддержку ВСУ и участие в учениях НАТО – в частности, Германия, Испания, Латвия и Швеция. Параллельно значительно выросло число правительств, чьи действия были расценены как демонстративно враждебные на дипломатическом уровне: максимальный балл в этой категории теперь присвоен сразу 15 правительствам, что значительно больше показателей октября.

    Комментарии (5)
    8 декабря 2025, 23:46 • Новости дня
    Трамп напомнил о прекращении финансирования Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп напомнил журналистам, что США больше не оказывают финансовую поддержку Киеву, а прилагают усилия для прекращения гибели людей на Украине по гуманитарным причинам.

    Трамп заявил, что Соединенные Штаты хотят положить конец гибели людей на Украине, передает РИА «Новости».

    В ходе встречи с журналистами на круглом столе по вопросам поддержки американских фермеров он отметил: «Там гибнет много людей, и я хочу, чтобы это прекратилось».

    Позже глава Белого дома подчеркнул, что США больше не оказывают Киеву финансовую помощь, но продолжают уделять внимание гуманитарным аспектам кризиса, чтобы попытаться урегулировать конфликт.

    Трамп также указал, что предыдущая американская администрация во главе с Джо Байденом предоставила Киеву 350 млрд долларов, тогда как нынешние власти США сосредоточились на вопросах гуманности и времени на политическое урегулирование. Президент отметил: «Я им ничего не дал».

    По его словам, сейчас штатам важно понять, можно ли остановить убийства на Украине и добиться мирного решения ситуации дипломатическим путем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил, что девятого декабря США получат обновленный мирный план, подготовленный совместно с европейскими лидерами и сокращенный до двадцати пунктов.

    Москва заявила, что не знает результатов переговоров между Вашингтоном и Киевом, которые прошли во Флориде.

    Зеленский также рассказал, что для реализации программы PURL на Украине потребуется 15 млрд долларов в 2026 году, а на текущий год пока не хватает 800 млн долларов.

    Комментарии (5)
    9 декабря 2025, 00:25 • Новости дня
    Трамп заявил о движении Европы в плохом направлении
    Трамп заявил о движении Европы в плохом направлении
    @ Will Oliver/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США высказал обеспокоенность курсом ЕС и призвал Брюссель к осторожности, отдельно отметив штраф для платформы X (ранее Twitter, заблокирована в России) как тревожный сигнал.

    В ходе встречи с представителями сельскохозяйственной отрасли в Белом доме Дональд Трамп резко раскритиковал политический курс Евросоюза, передает ТАСС.

    Трамп заявил: «Мы хотим сохранить Европу Европой. Европа идет в плохом направлении. Это очень плохо, очень плохо для людей. Мы не хотим, чтобы Европа так сильно менялась».

    Отдельно американский президент раскритиковал решение Еврокомиссии оштрафовать платформу X.

    По словам Трампа, штрафные меры против X являются неприятным решением Брюсселя, которое, по его мнению, несправедливо, и Европа должна действовать предельно осмотрительно в подобных вопросах.

    5 декабря, Еврокомиссия оштрафовала X на 120 млн евро за нарушение европейских цифровых правил. Представитель Еврокомиссии Тома Ренье пояснил, что X обвиняют в нарушении норм транспарентности, а система платной синей верификации вводит пользователей в заблуждение, поскольку верификацию могут приобрести все желающие без достаточной проверки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил о необходимости разобраться с европейским законодательством, негативно влияющим на американский агробизнес.

    Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что европейские государства располагают «козырями в рукаве» для урегулирования ситуации на Украине и стремятся к единому подходу с США.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что 9 декабря США получат обновленный мирный план, подготовленный совместно с европейскими лидерами и сокращенный до двадцати пунктов.

    Комментарии (6)
    11 декабря 2025, 14:41 • Новости дня
    Карлсон назвал Россию самым выгодным союзником для США

    Карлсон: Россия лучше всего подходит на роль самого близкого союзника США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский журналист Такер Карлсон высказал мнение, что Россия могла бы быть самым близким и выгодным союзником для Соединенных Штатов.

    Заявление Карлсона появилось в видеоролике, опубликованном в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает ТАСС.

    «Если смотреть исключительно через призму того, что хорошо для Соединенных Штатов с учетом слогана America First, то наиболее очевидным вариантом стала бы Россия», – заявил он. По словам Карлсона, Россия обладает огромными запасами полезных ископаемых, а также значительными ресурсами нефти, газа и золота.

    Журналист особо отметил, что России принадлежит самая крупная армия на европейском континенте и значительные производственные мощности. По его мнению, именно Россия могла бы предоставить реальную помощь США во время конфликта, а также место для размещения американских авиабаз.

    Ранее Карлсон назвал президента России Владимира Путина самым популярным лидером в мире. Он также назвал Путина самым эффективным лидером современности.

    Комментарии (9)
    9 декабря 2025, 04:48 • Новости дня
    Жена соратника Ермака купила таунхаус под Вашингтоном

    РИА «Новости»: Жена соратника Ермака купила таунхаус под Вашингтоном

    Tекст: Денис Тельманов

    Супруга Артема Колюбаева приобрела просторный таунхаус стоимостью более 600 тыс. долларов неподалеку от Вашингтона спустя полтора года после переезда в США.

    Супруга Артема Колюбаева, давнего соратника экс-главы офиса украинского президента Андрея Ермака, в сентябре 2023 года приобрела таунхаус в тридцати минутах езды от Белого дома, отмечает РИА «Новости».

    Недвижимость стоимостью 603,5 тыс. долларов расположена в тихом районе, дом имеет площадь 168 кв. м, три спальни, современные кухню и ванные, а также благоустроенный двор.

    Во дворе дома корреспонденты агентства заметили Volvo XC60 2025 года выпуска, стоимость которого в США превышает 50 тыс. долларов. На окнах дома были заметны частично опущенные жалюзи.

    До недавнего времени Катерина Колюбаева называла себя беженкой, столкнувшейся с трудностями после событий февраля 2022 года, однако спустя 18 месяцев она приобрела собственное жилье в престижном пригороде.

    Артем Колюбаев считается одним из близких друзей Ермака и многократно фигурировал в журналистских расследованиях о финансах окружения бывшего главы офиса президента.

    В 2023 году он публично отвергал подозрения в незаконной деятельности и не раз заявлял о непричастности к госслужбе, называя публикации СМИ попыткой создать сенсацию.

    Уход Ермака с поста главы офиса президента стал следствием коррупционного скандала, в рамках которого украинские антикоррупционные органы провели масштабные проверки ряда высокопоставленных лиц и компаний, включая «Энергоатом» и бизнесмена Тимура Миндича.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Украины Юлия Свириденко принимала участие в тайном совещании по смещению Андрея Ермака с поста главы офиса Владимира Зеленского.

    В доме бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака во время обыска нашли куклу вуду и множество оккультных предметов.

    Украинские пограничники получили официальное письмо с указанием не выпускать уволенного Андрея Ермака за границу.

    Комментарии (0)
    8 декабря 2025, 23:51 • Новости дня
    Трамп сообщил о передаче Украине большей части закупаемого в США оружия НАТО

    Трамп: НАТО передает большую часть закупаемого в США оружия Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    США реализуют странам НАТО военную технику без скидок, при этом значительная часть поставок впоследствии направляется на Украину, заявил Дональд Трамп.

    США теперь продают вооружение странам НАТО по полной стоимости, а не передают его напрямую Украине, передает РИА «Новости».

    Дональд Трамп заявил, что большая часть приобретаемого НАТО оборудования в итоге попадает на Украину.

    По его словам, НАТО получает вооружение из США и далее распределяет его, причем основным получателем становится Украина.

    Президент подчеркнул, что американская сторона перестала отправлять Киеву оружие напрямую.

    «Теперь мы продаем НАТО оборудование по полной цене, а НАТО забирает это оборудование и, вероятно, передает его Украине. Полагаю, оно может передавать его и другим, но в основном оно передает его Украине, и они работают с Украиной в плане распределения оборудования, ракет», – сказал Трамп.

    Трамп добавил, что схема передачи вооружения через альянс позволяет Вашингтону поддерживать Украину, продавая оружие союзникам, которые впоследствии снабжают Киев необходимой техникой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что США больше не оказывают финансовую поддержку Киеву. Власти Италии заявили о нежелании участвовать в программе закупки американского оружия для Украины.

    В то же время украинские СМИ сообщают, что американские власти планируют увеличить объемы военной помощи Украине к 25 декабря.

    Владимир Зеленский заявил, что для реализации программы PURL Украине потребуется 15 млрд долларов в 2026 году, при этом на текущий год еще не хватает 800 млн долларов.

    Комментарии (0)
    9 декабря 2025, 19:32 • Новости дня
    WP: Уиткофф призывал Киев отказаться от Донбасса

    WP: Уиткофф в Женеве призывал Киев отказаться от Донбасса ради мира

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Спецпосланник США Стив Уиткофф на переговорах в Женеве призывал Киев отказаться от территориальных претензий на Донбасс ради мира, пишут американские СМИ.

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф на переговорах, проходивших в Женеве, предложил украинским представителям отказаться от территориальных претензий на Донбасс для достижения мира, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету The Washington Post.

    Источники издания отмечают, что Джаред Кушнер, зять президента США, занимал более сдержанную позицию в отношении территориальных уступок, придавая позиции Киева больше значения, чем Уиткофф.

    The Washington Post также сообщает, что именно Уиткофф лично пригласил Кушнера принять участие в своей недавней поездке в Москву. О подробностях этих контактов и реакции официальных лиц из Киева или Вашингтона издание не сообщает.

    О том, что США пытаются убедить Владимира Зеленского принять условия договора, включающие передачу России части украинских территорий, сообщили и источники Axios на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в свою очередь, Кремль отметил важность анализа итогов взаимодействия США и Киева после встречи президента России Владимира Путина с Уиткоффом.

    Зеленский ранее заявил, что Вашингтон получит обновленный мирный план, согласованный с европейскими лидерами и сокращенный до 20 пунктов.

    Комментарии (2)
    9 декабря 2025, 16:12 • Новости дня
    Трамп отказался признать выгоду обновленной нацстратегии США для России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп отверг заявления о том, что новая стратегия национальной безопасности США выгодна России, передает Politico.

    В ходе разговора журналистка Politico отметила, что некоторые пункты стратегии можно считать «видением Трампа для Европы», на что Трамп ответил, что не ставит перед собой такую цель и ориентируется на усиление европейских партнеров Соединенных Штатов, передает РИА «Новости».

    «У меня нет видения для Европы. Все, что я хочу видеть, – это сильную Европу», – сказал он.

    Ранее Кремль выразил одобрение обновленной стратегии нацбезопасности США.

    Комментарии (0)
    10 декабря 2025, 11:41 • Новости дня
    Лавров заявил о поиске Россией альтернатив доллару в расчетах

    Tекст: Вера Басилая

    России необходимо искать другие международные инструменты расчетов после ограничения доступа к доллару, что связано с политикой США в финансовой сфере, заявил глава МИД России Сергей Лавров на правительственном часе в Совете Федерации.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил на правительственном часе в Совете Федерации о вынужденном поиске Россией альтернатив доллару. По его словам, страна оказалась отрезана от расчетов в этой валюте и сталкивается с ее использованием как политического оружия. Лавров уточнил, что власти России рассматривают возможность запуска собственных международных платежных платформ, передает ТАСС.

    По словам Лаврова, решение об ограничениях было принято не Россией: «Президент  Путин реагировал на это замечание и сказал, что мы доллар не бросали, нас просто отрезали от доллара, опять же, злоупотребляя его положением как мировой резервной валюты и используя его в качестве политического оружия».

    Лавров также напомнил, что в период второго президентского срока Дональда Трампа американский лидер резко критиковал БРИКС из-за вызова «господству и доминированию доллара».

    Министр отметил, что Москва продолжит искать и внедрять новые инструменты расчетов, чтобы снизить зависимость от доллара в международной торговле.

    Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что расчеты между Россией и рядом партнеров все чаще осуществляются в национальных валютах, доля рубля в экспорте уже приблизилась к 57%.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что доля доллара в мировой торговле снижается. Национальные валюты используют все активнее в международных расчетах.

    Власти США заняли шестое место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    Комментарии (0)
    8 декабря 2025, 22:16 • Новости дня
    Песков: Россия пока не знает результаты переговоров США и Украины во Флориде

    Tекст: Вера Басилая

    Москва в данный момент не знает результатов переговоров между Вашингтоном и Киевом, состоявшихся во Флориде, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Москва пока не располагает информацией о результатах переговоров между США и Украиной во Флориде, об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС. По словам Пескова, для Москвы важно дождаться завершения переговоров и выяснить их итоги, чтобы определить дальнейшие шаги по линии внешней политики.

    Он также подчеркнул, что эти данные являются важными для России в рамках оценки перспектив возможной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа до конца года.

    Ранее Дмитрий Песков отметил, что стороны, участвующие в урегулировании конфликта на Украине, все яснее осознают важность конфиденциальности переговоров.

    Дональд Трамп заявил о разочаровании тем, что Владимир Зеленский пока не ознакомился с предложением США по урегулированию конфликта на Украине.

    Песков также подчеркнул, что для Кремля важно понять результаты переговоров, проведенных США с представителями Украины после встречи Владимира Путина с делегацией из Вашингтона.

    Комментарии (0)
    10 декабря 2025, 02:57 • Новости дня
    МИД заявил о смене взгляда США на роль Европы

    Tекст: Ольга Иванова

    Американская стратегия национальной безопасности отражает изменения в оценке роли Европы, считает директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников.

    Новая стратегия национальной безопасности США отражает более объективный подход к роли Европы в современных глобальных процессах, передает РИА «Новости». Об этом сообщил директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников.

    «Это более реалистичный взгляд на нынешнее место Европы», – заявил Масленников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп отверг заявления о выгодности новой стратегии национальной безопасности США для России.

    Ранее Кремль выразил одобрение обновленной стратегии нацбезопасности США.


    Комментарии (0)
    9 декабря 2025, 23:43 • Новости дня
    Бессент обсудил с премьером Украины санкции против «Лукойла» и «Роснефти»

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр финансов США Скотт Бессент и премьер-министр Украины Юлия Свириденко обсудили ограничения против крупнейших российских нефтяных компаний, включая меры в отношении «Лукойла» и «Роснефти».

    Глава минфина США Скотт Бессент рассказал, что обсудил с украинским премьер-министром Юлией Свириденко санкции Вашингтона против крупнейших российских нефтяных компаний, информирует РИА «Новости». По его словам, во время недавней встречи он обратил внимание на твёрдую позицию президента Дональда Трампа в вопросе достижения мира на Украине.

    Бессент отметил, что обсуждение мер против «Лукойла» и «Роснефти» заняло центральное место в их разговоре. Он указал, что минфин США уделяет особое внимание усилению давления на российский топливно-энергетический сектор.

    В ноябре американский Минфин предоставил временные лицензии на сделки, связанные с продажей международного бизнеса «Лукойла», и операции с болгарскими структурами компании.

    «Лукойл» заявил о необходимости обеспечения непрерывной работы иностранных предприятий при смене собственника после продажи активов.


    Комментарии (0)
    10 декабря 2025, 10:56 • Новости дня
    Лавров заявил о наращивании Трампом санкций против России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп не только не отменяет уже существующие антироссийские санкции, а напротив, усиливает их, заявил глава МИД Сергей Лавров на правительственном часе в Совете Федерации.

    Дипломат подчеркнул, что Трамп обвинял своего предшественника Джо Байдена в подрыве доверия к доллару и «подталкивании стран БРИКС к поиску альтернативных платежных платформ», передает ТАСС.

    Лавров отметил, что в болезненной ситуации, сложившейся на международной арене, виноват не только Байден, и к текущему положению дел приводит политика, которую продолжает нынешний американский лидер. По словам министра, Россия неоднократно подчеркивала, что санкционное давление лишь стимулирует поиск новых решений.

    В ноябре Трамп заявил, что Вашингтон готовит новые жесткие ограничительные меры против России.

    Ранее США расширили санкционные списки против граждан России и ряда зарубежных компаний под предлогом борьбы с киберпреступностью. Постпред США при ООН Майк Уолтц пригрозил России усилением санкций за «несговорчивость».

    Комментарии (0)
    Главное
    Сенатор США Грэм призвал захватывать российские танкеры с нефтью
    Карлсон назвал Россию самым выгодным союзником для США
    Военных ВСУ после возвращения из самоволки начали отправлять в штурмовики
    В Финляндии назвали причину перевооружения Европы
    Глава правительства Болгарии объявил о досрочной отставке кабмина
    Мерц сообщил о передаче Трампу предложения о территориальных уступках Украины
    Актер Добронравов рассказал о желании дочерей связать жизнь с искусством

    Запад видит заговор в ослаблении юаня

    Европейская Торговая палата и американские МВФ захейтили китайский юань после того, как положительный торговый баланс Китая впервые превысил 1 трлн долларов. Запад видит целую теорию заговора в ослаблении китайской валюты. Более того, не стесняется указывать Пекину, что он должен делать, если не хочет усиления торговой войны. Однако экономисты показывают то, о чем западные страны умалчивают. Подробности

    Перейти в раздел

    В Европе появился новый лидер конфронтации с Россией

    Газета ВЗГЛЯД представляет ноябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». По сравнению с октябрем в первой десятке произошли серьезные изменения: Британия уступила лидерство Германии, показатели враждебности северных стран Европы резко выросли, а США и Чехия опустились на шестое и седьмое места соответственно. Какие еще тенденции показывает обновленный рейтинг? Подробности

    Перейти в раздел

    Как устранить минную угрозу для ВМФ России

    Для ВМФ России будут построены десятки новых тральщиков, обещают в руководстве Военно-морского флота. Почему корабли данного типа принципиально важны для обороны России, чем отличаются тральщики строящегося проекта 12700 и что еще можно сделать для наиболее эффективного противодействия минной угрозе? Подробности

    Перейти в раздел

    Настоящие лидеры Европы находятся в России и США

    Ведущие политики Европы на самом деле не являются главными игроками европейского континента. По крайней мере, такой парадоксальный вывод делают сами европейские СМИ, вынужденные признать, что на ЕС влияют прежде всего с Запада и Востока. В итоге рейтинг самых влиятельных людей Европы доказывает правоту и силу Москвы. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Мерц стал худшим

      Канцлер Германии Фридрих Мерц стал самым ненавидимым канцлером в истории страны, за исключением Адольфа Гитлера, однако и это не точно. Бунтуя против него, граждане Германии в буквальном смысле борются за свое будущее.

    • США все-таки подкинули Зеленскому денег

      В оборонном бюджете США на 2026 год, который утвердила Палата представителей, все-таки предусмотрены ассигнования на Украину, хотя ранее президент Дональд Трамп заявлял, что с финансированием Киева покончено. Как это понимать?

    • Лариса Долина «участвовала в спецоперации»

      Лариса Долина считала, что, продавая свою квартиру, участвовала в спецоперации по поимке преступников. В итоге ее дело стало определяющим для всей страны, поэтому вердикт Верховного суда по жалобе Полины Лурье стал важен для миллионов.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации