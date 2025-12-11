Сенатор США Грэм призвал захватывать российские танкеры с нефтью

Tекст: Елизавета Шишкова

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм, внесенный в России в перечень террористов и экстремистов, призвал к захвату российских нефтяных танкеров, которые он назвал частью «теневого флота». Об этом он написал в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

Он поддержал недавний захват нефтяного танкера у побережья Венесуэлы Соединенными Штатами, отметив, что полностью одобряет действия президента США Дональда Трампа.

Грэм в своей публикации заявил: «Эта модель может быть легко перенесена на незаконный теневой танкерный флот (России)». По его мнению, подобное решение станет эффективным средством борьбы с обходом санкций через альтернативные схемы поставок энергоносителей.

Американский президент Дональд Трамп подтвердил задержание танкера у берегов Венесуэлы военными США и заявил о наличии весомых причин для такого решения.

Глава МИД России Сергей Лавров выразил надежду, что власти США разъяснят основания задержания танкера с венесуэльской нефтью у побережья Венесуэлы.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес назвал захват танкера американскими военными пиратством и поддержал позицию Венесуэлы.



