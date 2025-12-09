  • Новость часаСМИ сообщили о завершении освобождения Северска силами российской армии
    Членство в НАТО помогает Финляндии стирать с лица земли древний народ
    Трамп: Обама заставил Украину отказаться от окруженного океаном Крыма
    Российский бизнес подал иск к ЕС на 53 млрд евро
    Касперская предложила ограничить использование ИИ в образовании
    Путин вручил «Золотую звезду» героям спецоперации за подвиги на фронте
    Трамп потребовал выборов президента Украины
    Сийярто сообщил о переезде оператора «Турецкого потока» в Венгрию
    Еврокомиссия начала расследование против Google AI
    В Ивановской области разбился транспортный самолет Ан-22
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв США унижают Европу на пользу России

    Сегодняшние унижения со стороны США станут для поколения европейских политиков, с которым Россия будет иметь дело в будущем, такой же важной школой жизни, какой Вторая мировая война была для тех, кто мог налаживать диалог с СССР во второй половине XX века.

    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Брюссель строит круговую поруку вокруг воровства российских денег

    Неискушенный наблюдатель может задаться вопросом: какая связь между решением об изъятии российских активов и обороной ЕС? Самая что ни на есть прямая.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Белый дом затеял контрреволюцию

    «Американская империя», разрушение глобализма и «мир через силу» – вот три главных заявления новой доктрины администрации Трампа. Это, очевидно, отражает реальные взгляды Трампа и звучит достаточно интересно.

    9 декабря 2025, 16:12 • Новости дня

    Трамп отказался признать выгоду обновленной нацстратегии США для России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп отверг заявления о том, что новая стратегия национальной безопасности США выгодна России, передает Politico.

    В ходе разговора журналистка Politico отметила, что некоторые пункты стратегии можно считать «видением Трампа для Европы», на что Трамп ответил, что не ставит перед собой такую цель и ориентируется на усиление европейских партнеров Соединенных Штатов, передает РИА «Новости».

    «У меня нет видения для Европы. Все, что я хочу видеть, – это сильную Европу», – сказал он.

    Ранее Кремль выразил одобрение обновленной стратегии нацбезопасности США.

    9 декабря 2025, 14:48 • Новости дня
    Трамп потребовал выборов президента Украины

    Трамп: Украине пора провести президентские выборы

    Трамп потребовал выборов президента Украины
    @ Bonnie Cash/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп заявил, что настало время проведения президентских выборов на Украине.

    По словам Трампа, украинский народ заслуживает право на подобный выбор, а власти страны якобы используют ситуацию с конфликтом, чтобы выборы не проводить. «Прошло много времени. Все не особо хорошо... Думаю, сейчас самое время провести выборы. Они используют войну, чтобы не проводить выборы, но я думаю, что у украинского народа должен быть такой выбор», – заявил Трамп журналистке издания Politico, передает РИА «Новости».

    Трамп также отметил, что на сегодня переговорная позиция России сильнее, чем у Украины. Он подчеркнул: у России нет сомнений в преимуществах на переговорах, и на данный момент ситуация складывается не в пользу Киева.

    Кроме того, американский президент выразил мнение, что Владимиру Зеленскому придется принять условия урегулирования, так как, по словам Трампа, он «проигрывает». Трамп добавил, что Зеленский должен «взять себя в руки» и начать движение в этом направлении.

    Ранее сообщалось, что среди ключевых тем американско-украинских переговоров во Флориде обсуждаются сроки проведения выборов. СМИ сообщали, что американский план урегулирования украинского конфликта предусматривает, что Украина проведет выборы через 100 дней после его утверждения.

    9 декабря 2025, 01:01 • Новости дня
    Полянский обвинил Европу в подрыве мирных усилий России и США

    Tекст: Денис Тельманов

    Представители европейских стран, поддерживающие власти на Украине, препятствуют диалогу Москвы и Вашингтона о мирном урегулировании, несмотря на недавние контакты в Кремле и планы США. Об этом заявил первый зампостпреда России в ООН Дмитрий Полянский.

    Европейские союзники Владимира Зеленского «заняты торпедированием» мирных инициатив, которые предпринимают власти России и США по урегулированию ситуации на Украине, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, передает РИА «Новости».

    По его словам, украинское руководство пытается любой ценой удержаться у власти, пренебрегая правами человека, а европейские партнеры Киева всеми способами стараются не допустить провала антироссийского проекта.

    Полянский на заседании Совбеза ООН подчеркнул, что европейские страны подрывают «дух Анкориджа» и мешают продвижению диалога Москвы и Вашингтона. «История станет им за это безжалостным судьей», – заявил дипломат.

    Ранее Владимир Путин провел в Кремле встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, прибывшим для обсуждения американского плана по урегулированию на Украине. Как рассказал Путин, Вашингтон представил России 27 пунктов, разделенных на четыре пакета, предложив обсуждать их поэтапно.

    В конце ноября США объявили о подготовке собственных предложений по урегулированию, а Москва подтвердила готовность к диалогу и участие в дискуссионной платформе в Анкоридже.

    По словам Путина, план США мог бы лечь в основу итоговых договоренностей, однако пока документ подробно с Россией не обсуждается, поскольку США не получили согласия от Киева.

    Президент России также выразил мнение, что Украина и ее союзники до сих пор испытывают иллюзии относительно боевых успехов и рассчитывают нанести Москве поражение на поле боя. По его словам, такая позиция обусловлена отсутствием объективных данных о ситуации на линии фронта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил о необходимости разобраться с европейским законодательством, которое влияет на американский агробизнес.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что Соединенные Штаты 9 декабря получат обновленный мирный план, созданный совместно с европейскими лидерами и сокращенный до 20 пунктов.

    Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что европейские государства располагают «козырями в рукаве» для урегулирования ситуации на Украине и стремятся к единому подходу с США.

    8 декабря 2025, 21:00 • Видео
    Маск обещает России армию для войны с ЕС

    «Если Россия сделает это, если начнет большую войну за освобождение Европы, она получит наших Optimus. Миллионы Optimus будут в распоряжении Владимира Путина», – заявил самый богатый человек мира Илон Маск. Что это с ним?

    9 декабря 2025, 14:48 • Новости дня
    Дробницкий назвал единственный путь для Трампа победить «либеральный зоопарк» в Европе

    Дробницкий: Трамп победит либеральные элиты только, если начнет репрессии

    Дробницкий назвал единственный путь для Трампа победить «либеральный зоопарк» в Европе
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    После обнародования новой Стратегии нацбезопасности США ключевой вопрос заключается в том, удастся ли ее воплотить в жизнь. Все силы американского политического мейнстрима и глобального евроатлантического либерализма будут брошены на то, чтобы документ остался на бумаге, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее Дональд Трамп заявил о движении Европы в плохом направлении.

    «У идеологического раскола между США и Европой долгая история. Так, в XIX веке Америка считала европейские страны вырожденными, коррумпированными и погрязшими во многих грехах и неприятностях. Тогда же впервые появился лозунг «Америка прежде всего» (America First)», – напомнил американист Дмитрий Дробницкий.

    Он указал, что Дональд Трамп в ходе своего первого президентского срока пытался направить Штаты на этот курс американской исключительности. «Возрождение идеологии America First требовало отстранения от Западной Европы как одного из идеологических центров современного империализма. Другое дело, что каждый раз и глобально-либеральный политический мейнстрим внутри Штатов, и союзники по НАТО мешали реализации задумки политика», – уточнил собеседник.

    «После возвращения Трампа в Белый дом напряжение возросло: неприязнь к Европе, недовольство странами континента проявлялось открыто», – добавил эксперт, напомнив мюнхенскую речь вице-президента США Джей Ди Вэнса, где он резко раскритиковал руководства европейских государств. Поэтому содержание Стратегии нацбезопасности США относительно Европы – вовсе не неожиданность, это новое издание американского консерватизма, отметил Дробницкий.

    Политолог допускает, что разработкой документа занимались люди, не связанные с секретариатом Белого дома, иначе бы текст «слили в прессу» задолго до официальной публикации. «В Стратегии сформулирован целый ряд тезисов, который отвечает позиции «Америка прежде всего». Так, Европа в документе представлена как некий либеральный зоопарк. Старый свет ушел куда-то не туда. На этом фоне США будут заниматься прежде всего собой и Западным полушарием», – указал собеседник.

    «На этом фоне неудивительно, что Стратегия вызвала раздражение у европейских политиков. Ключевой вопрос теперь заключается в том, удастся ли ее воплотить в жизнь. Для этого американскому лидеру потребуются соответствующие законодательные акты, а также лояльные действия государственного аппарата. Однако ничего из вышеуказанного на сегодняшний день не наблюдается», – рассуждает аналитик.

    «Более того, все силы американского политического мейнстрима и глобального евроатлантического либерализма будут брошены на то, чтобы документ остался всего лишь на сайте Белого дома», – прогнозирует Дробницкий. В этой связи американист упомянул представленный Палатой представителей законопроект об оборонном бюджете, приоритеты которого противоречат описанному в Стратегии.

    «Что будет делать администрация Трампа? Наложит ли она вето на проект бюджета и преодолеет ли тогда его Конгресс?», – задается вопросами собеседник. По его оценкам, речь пойдет не только о законодательных баталиях. Администрацию Трампа попытаются раскачать и через историю с лодкой в Карибском море.

    Впрочем, у команды президента США есть варианты «встречного наступления». В этом смысле коррупционные скандалы неспроста гремят в Европе. Речь идет и о воровстве на Украине, и о делах против бывшей главы евродипломатии Федерики Могерини и экс-генсека дипслужбы ЕС Стефано Саннино. «Я думаю, что это не последние скандалы», – добавил политолог.

    «Обе стороны – консерваторы и либералы – пытаются победить. Но ни одна из них не может системно переиграть другую. Примирить их тоже невозможно: одержать верх может только один, другой же должен отступить или быть убран с политической арены. Поэтому и стоит ожидать новых порций «грязного белья», – прогнозирует аналитик.

    «Повторю, глобальные либеральные элиты пойдут на что угодно, чтобы ни в коем случае Стратегия не стала претворяться в жизнь. Если Трамп хочет переломить ситуацию, то ему следует воспользоваться опытом Гарри Трумэна и перейти к репрессиям. До сих пор президент США действовал мягко, и его попытки кого-то «прижать», заканчивались фиаско», – напомнил он.

    «Другими словами, пока Трамп не перейдет к действиям, ничего не сдвинется. Более того, никакие разборки с Европой, никакие мирные процессы на Украине не имеют шанса на успех, пока глава Белого дома не начнет репрессии внутри Штатов, потому что подавляющее большинство политического класса и федерального госаппарата не лояльны ему и против того, что написано в Стратегии», – заключил Дробницкий.

    Ранее Дональд Трамп выразил беспокойство из-за политического курса, которого придерживаются страны ЕС. «Мы хотим сохранить Европу Европой. Европа идет в плохом направлении. Это очень плохо, очень плохо для людей. Мы не хотим, чтобы Европа так сильно менялась», – сказал президент США.

    На минувшей неделе ЕС оштрафовал соцсеть X (ранее Twitter, заблокирован в России) на 120 млн евро, обвинив ее в нарушении закона о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA). Основная претензия Брюсселя – «синяя галочка» верификации, вводящая в заблуждение аудиторию соцсети, поскольку ее может получить абсолютно любой человек всего лишь за семь евро в месяц.

    Произошедшее вызвало значительное негодование у американского руководства. Так, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что штраф со стороны ЕК является не просто атакой на Х, но «нападением со стороны иностранных правительств на все американские технологические платформы и народ Штатов». Илон Маск призвал упразднить ЕС и вернуть полный суверенитет его странам-участницам. По его оценке, это поможет национальным правительствам «лучше представлять интересы собственных народов».

    Интересно, что конфликт из-за X произошел на фоне беспрецедентного падения уровня отношений между Вашингтоном и Брюсселем. Так, издание Bloomberg пишет, что недавно опубликованная Стратегия национальной безопасности США содержит «сигнал» для Европы: Старый Свет рискует быть уничтоженным в случае, если он не изменит свою культуру и сложившуюся политику.

    Европейские страны в Стратегии представлены как приходящие в упадок державы, которые утратили суверенитет в пользу Евросоюза, а их правительства обвиняются в подавлении демократических процессов. В свою очередь ЕС «подрывает политическую свободу и суверенитет», сказано в документе.

    Европе грозит «цивилизационное стирание» из-за миграции. «В долгосрочной перспективе более чем вероятно, что не позднее чем через несколько десятилетий некоторые члены НАТО станут большинством неевропейцев. Таким образом, остается открытым вопрос, будут ли они рассматривать свое место в мире или свой союз с Соединенными Штатами так же, как те, кто подписал Хартию НАТО», – говорится в документе.

    Одним из приоритетов США в отношениях с Европой в Стратегии указана необходимость обеспечить самостоятельность Европы, чтобы она могла действовать как «группа объединенных суверенных государств, в том числе берущих на себя основную ответственность за свою обороноспособность». Целью политики Вашингтона в регионе названо «поощрение в европейских странах сопротивления их нынешней траектории развития».

    Новая Стратегия США фиксирует кардинальные изменения в трансатлантических отношениях при Трампе, говорят эксперты The Guardian. Неудивительно, что Европа оказалась страшно возмущена позицией Вашингтона. Так, глава Евросовета Антониу Кошта, комментируя Стратегию, заявил, что в Евросоюзе не должны допустить вмешательства во внутренние дела извне. «США не могут решать вместо европейских граждан, какие стороны являются хорошими, а какие – плохими», – приводит его слова «Интерфакс».

    8 декабря 2025, 23:46 • Новости дня
    Трамп напомнил о прекращении финансирования Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп напомнил журналистам, что США больше не оказывают финансовую поддержку Киеву, а прилагают усилия для прекращения гибели людей на Украине по гуманитарным причинам.

    Трамп заявил, что Соединенные Штаты хотят положить конец гибели людей на Украине, передает РИА «Новости».

    В ходе встречи с журналистами на круглом столе по вопросам поддержки американских фермеров он отметил: «Там гибнет много людей, и я хочу, чтобы это прекратилось».

    Позже глава Белого дома подчеркнул, что США больше не оказывают Киеву финансовую помощь, но продолжают уделять внимание гуманитарным аспектам кризиса, чтобы попытаться урегулировать конфликт.

    Трамп также указал, что предыдущая американская администрация во главе с Джо Байденом предоставила Киеву 350 млрд долларов, тогда как нынешние власти США сосредоточились на вопросах гуманности и времени на политическое урегулирование. Президент отметил: «Я им ничего не дал».

    По его словам, сейчас штатам важно понять, можно ли остановить убийства на Украине и добиться мирного решения ситуации дипломатическим путем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил, что девятого декабря США получат обновленный мирный план, подготовленный совместно с европейскими лидерами и сокращенный до двадцати пунктов.

    Москва заявила, что не знает результатов переговоров между Вашингтоном и Киевом, которые прошли во Флориде.

    Зеленский также рассказал, что для реализации программы PURL на Украине потребуется 15 млрд долларов в 2026 году, а на текущий год пока не хватает 800 млн долларов.

    9 декабря 2025, 15:05 • Новости дня
    Трамп: Обама заставил Украину отказаться от окруженного океаном Крыма
    Трамп: Обама заставил Украину отказаться от окруженного океаном Крыма
    @ REUTERS/Jonathan Ernst

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший президент США Барак Обама принудил власти на Украине отказаться от Крымского полуострова в пользу России, заявил действующий глава Белого дома Дональд Трамп газете Politico.

    По его словам, именно решение администрации Обамы стало ключевым фактором, приведшим к изменению статуса Крыма, передает ТАСС.

    «Каждый раз, когда я смотрю на эту карту, я говорю: «О, этот Крым такой красивый. Вау!». Он со всех сторон окружен океаном. Есть только небольшой участок суши, чтобы добраться до основной [его] части. Я имею в виду, Крым огромный. <…> Он со всех четырех сторон окружен океаном в самой теплой части. Там лучшая погода, все самое лучшее <…>. А Обама заставил их отказаться от Крыма. Это было», – заявил Трамп Politico.

    Крым расположен в северной части Черного моря и с северо-востока омывается Азовским морем.

    Ранее Трамп исключил возвращение Крыма Украине.

    9 декабря 2025, 00:25 • Новости дня
    Трамп заявил о движении Европы в плохом направлении
    Трамп заявил о движении Европы в плохом направлении
    @ Will Oliver/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США высказал обеспокоенность курсом ЕС и призвал Брюссель к осторожности, отдельно отметив штраф для платформы X (ранее Twitter, заблокирована в России) как тревожный сигнал.

    В ходе встречи с представителями сельскохозяйственной отрасли в Белом доме Дональд Трамп резко раскритиковал политический курс Евросоюза, передает ТАСС.

    Трамп заявил: «Мы хотим сохранить Европу Европой. Европа идет в плохом направлении. Это очень плохо, очень плохо для людей. Мы не хотим, чтобы Европа так сильно менялась».

    Отдельно американский президент раскритиковал решение Еврокомиссии оштрафовать платформу X.

    По словам Трампа, штрафные меры против X являются неприятным решением Брюсселя, которое, по его мнению, несправедливо, и Европа должна действовать предельно осмотрительно в подобных вопросах.

    5 декабря, Еврокомиссия оштрафовала X на 120 млн евро за нарушение европейских цифровых правил. Представитель Еврокомиссии Тома Ренье пояснил, что X обвиняют в нарушении норм транспарентности, а система платной синей верификации вводит пользователей в заблуждение, поскольку верификацию могут приобрести все желающие без достаточной проверки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил о необходимости разобраться с европейским законодательством, негативно влияющим на американский агробизнес.

    Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что европейские государства располагают «козырями в рукаве» для урегулирования ситуации на Украине и стремятся к единому подходу с США.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что 9 декабря США получат обновленный мирный план, подготовленный совместно с европейскими лидерами и сокращенный до двадцати пунктов.

    9 декабря 2025, 15:00 • Новости дня
    Трамп заявил о неспособности Европы справиться с конфликтом на Украине

    Трамп: Европа не справляется с конфликтом на Украине

    Трамп заявил о неспособности Европы справиться с конфликтом на Украине
    @ Bonnie Cash/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американский президент Дональд Трамп выразил мнение, что руководство европейских стран недостаточно эффективно реагирует на продолжающийся конфликт на Украине.

    Как указал Трамп в интервью Politico, ситуация на Украине остается «большой проблемой» для европейских стран. Он прямо сказал: «Это большая проблема для Европы. И они с ней не справляют должным образом», передает РИА «Новости».

    Трамп также выразил мнение, что конфликт на Украине мог перерасти в третью мировую войну, если бы он не занял пост главы государства. «Я думаю, что сейчас этого, вероятно, не произойдет. Я думаю, если бы я не был президентом, у вас могла бы быть третья мировая война», – отметил политик.

    Кроме того, президент США прокомментировал заявления сына, Дональда Трампа-младшего, который предположил, что нынешний глава Белого дома может дистанцироваться от Украины. Трамп пояснил, что это заявление «не верно, но и не совсем неверно», подчеркнув неоднозначность собственной позиции по этому вопросу.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Россия по-прежнему готова обсуждать ситуацию на Украине за столом переговоров, однако эта возможность была отвергнута Киевом и странами Европы.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как дальше может развиваться переговорный трек по Украине.

    9 декабря 2025, 04:48 • Новости дня
    Жена соратника Ермака купила таунхаус под Вашингтоном

    РИА «Новости»: Жена соратника Ермака купила таунхаус под Вашингтоном

    Tекст: Денис Тельманов

    Супруга Артема Колюбаева приобрела просторный таунхаус стоимостью более 600 тыс. долларов неподалеку от Вашингтона спустя полтора года после переезда в США.

    Супруга Артема Колюбаева, давнего соратника экс-главы офиса украинского президента Андрея Ермака, в сентябре 2023 года приобрела таунхаус в тридцати минутах езды от Белого дома, отмечает РИА «Новости».

    Недвижимость стоимостью 603,5 тыс. долларов расположена в тихом районе, дом имеет площадь 168 кв. м, три спальни, современные кухню и ванные, а также благоустроенный двор.

    Во дворе дома корреспонденты агентства заметили Volvo XC60 2025 года выпуска, стоимость которого в США превышает 50 тыс. долларов. На окнах дома были заметны частично опущенные жалюзи.

    До недавнего времени Катерина Колюбаева называла себя беженкой, столкнувшейся с трудностями после событий февраля 2022 года, однако спустя 18 месяцев она приобрела собственное жилье в престижном пригороде.

    Артем Колюбаев считается одним из близких друзей Ермака и многократно фигурировал в журналистских расследованиях о финансах окружения бывшего главы офиса президента.

    В 2023 году он публично отвергал подозрения в незаконной деятельности и не раз заявлял о непричастности к госслужбе, называя публикации СМИ попыткой создать сенсацию.

    Уход Ермака с поста главы офиса президента стал следствием коррупционного скандала, в рамках которого украинские антикоррупционные органы провели масштабные проверки ряда высокопоставленных лиц и компаний, включая «Энергоатом» и бизнесмена Тимура Миндича.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Украины Юлия Свириденко принимала участие в тайном совещании по смещению Андрея Ермака с поста главы офиса Владимира Зеленского.

    В доме бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака во время обыска нашли куклу вуду и множество оккультных предметов.

    Украинские пограничники получили официальное письмо с указанием не выпускать уволенного Андрея Ермака за границу.

    8 декабря 2025, 23:51 • Новости дня
    Трамп сообщил о передаче Украине большей части закупаемого в США оружия НАТО

    Трамп: НАТО передает большую часть закупаемого в США оружия Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    США реализуют странам НАТО военную технику без скидок, при этом значительная часть поставок впоследствии направляется на Украину, заявил Дональд Трамп.

    США теперь продают вооружение странам НАТО по полной стоимости, а не передают его напрямую Украине, передает РИА «Новости».

    Дональд Трамп заявил, что большая часть приобретаемого НАТО оборудования в итоге попадает на Украину.

    По его словам, НАТО получает вооружение из США и далее распределяет его, причем основным получателем становится Украина.

    Президент подчеркнул, что американская сторона перестала отправлять Киеву оружие напрямую.

    «Теперь мы продаем НАТО оборудование по полной цене, а НАТО забирает это оборудование и, вероятно, передает его Украине. Полагаю, оно может передавать его и другим, но в основном оно передает его Украине, и они работают с Украиной в плане распределения оборудования, ракет», – сказал Трамп.

    Трамп добавил, что схема передачи вооружения через альянс позволяет Вашингтону поддерживать Украину, продавая оружие союзникам, которые впоследствии снабжают Киев необходимой техникой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что США больше не оказывают финансовую поддержку Киеву. Власти Италии заявили о нежелании участвовать в программе закупки американского оружия для Украины.

    В то же время украинские СМИ сообщают, что американские власти планируют увеличить объемы военной помощи Украине к 25 декабря.

    Владимир Зеленский заявил, что для реализации программы PURL Украине потребуется 15 млрд долларов в 2026 году, при этом на текущий год еще не хватает 800 млн долларов.

    8 декабря 2025, 22:16 • Новости дня
    Песков: Россия пока не знает результаты переговоров США и Украины во Флориде

    Tекст: Вера Басилая

    Москва в данный момент не знает результатов переговоров между Вашингтоном и Киевом, состоявшихся во Флориде, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Москва пока не располагает информацией о результатах переговоров между США и Украиной во Флориде, об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС. По словам Пескова, для Москвы важно дождаться завершения переговоров и выяснить их итоги, чтобы определить дальнейшие шаги по линии внешней политики.

    Он также подчеркнул, что эти данные являются важными для России в рамках оценки перспектив возможной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа до конца года.

    Ранее Дмитрий Песков отметил, что стороны, участвующие в урегулировании конфликта на Украине, все яснее осознают важность конфиденциальности переговоров.

    Дональд Трамп заявил о разочаровании тем, что Владимир Зеленский пока не ознакомился с предложением США по урегулированию конфликта на Украине.

    Песков также подчеркнул, что для Кремля важно понять результаты переговоров, проведенных США с представителями Украины после встречи Владимира Путина с делегацией из Вашингтона.

    9 декабря 2025, 01:08 • Новости дня
    Пушков сообщил о росте противоречий между США и Европой

    Tекст: Денис Тельманов

    Разногласия между Соединенными Штатами и Евросоюзом выходят за рамки украинского вопроса, заявил сенатор Алексей Пушков.

    Между США и странами Евросоюза растет число противоречий по самым разным вопросам, рассказал российский сенатор Алексей Пушков, передает РИА «Новости». По его словам, это уже не только разногласия по событиям на Украине, которые отразились в новой Стратегии национальной безопасности США, но и вопросы торговли, тарифной политики, споры о базовых ценностях и различные подходы к отношениям с Москвой.

    Пушков особо подчеркнул, что сегодня к этим разногласиям добавился конфликт вокруг европейской цензуры, которую либеральные круги в ЕС распространяют и на американские платформы. В этой связи сенатор обратил внимание, что в администрации бывшего президента США Дональда Трампа усиливается раздражение по поводу поведения евробюрократии в Брюсселе.

    По его мнению, если ситуация будет развиваться в том же русле, Евросоюз рискует стать для США не только бывшим союзником, но и противником, а при возвращении Трампа во власть – даже недругом, как это уже произошло в конфликте с Илоном Маском. Сенатор напомнил, что мировая история знает немало неожиданных политических перемен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил о необходимости разобраться с законодательством Европы, который негативно влияет на агробизнес в США.

    Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что государства Европы располагают «козырями в рукаве» для урегулирования ситуации на Украине и стремятся к единству с США.

    Владимир Зеленский сообщил, что 9 декабря США получат обновленный мирный план, созданный совместно с европейскими лидерами и сокращенный до 20 пунктов.

    8 декабря 2025, 23:41 • Новости дня
    Трамп пообещал изменить правила ЕС для американских фермеров

    Tекст: Денис Тельманов

    В ходе обсуждения поддержки фермеров Дональд Трамп заявил о необходимости разобраться с европейским законодательством, негативно влияющим на американский агробизнес.

    Во время круглого стола по вопросам поддержки американских фермеров, передает РИА «Новости», президент США Дональд Трамп пообещал разобраться с порядками Европейского Союза, которые, по его словам, вредят американским производителям.

    По сообщениям, поводом стали жалобы участника встречи на принятый в ЕС регламент по борьбе с обезлесением, который, как утверждается, навязывается американцам.

    Трамп ответил на замечания, заявив: «Дайте мне пару абзацев или около того. Нам нужно провести подробное исследование, и я быстро добьюсь того, чтобы это изменили».

    Президент добавил, что правила ЕС преподносят новые сложности торговле и обходятся американской стороне в миллиарды долларов, несмотря на постоянную помощь Европе со стороны США.

    Экологические стандарты ЕС при торговле делают выход американских фермеров на европейский рынок зависимым от строгих требований, что увеличивает издержки и влияет на условия контрактов. Такие ограничения могут ограничивать экспорт сельскохозяйственной продукции из США и повышать ее стоимость для покупателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, торговое соглашение между Евросоюзом и США наносит серьезный ущерб европейскому сельскохозяйственному сектору. Евросоюз отказывается от российских удобрений, которые пользуются высоким спросом во всем мире.

    США увеличивают закупки российских удобрений на фоне санкционного давления. Европа рискует оказаться зависимой не только от американского СПГ, но и от американских удобрений. Брюссель в стремлении уйти от российской зависимости попадает под экономическое влияние Вашингтона.

    9 декабря 2025, 04:58 • Новости дня
    Политики Венгрии и Болгарии призвали Трампа защитить права меньшинств на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    В открытом письме к Дональду Трампу политики Венгрии и Болгарии потребовали обсуждать на мирных переговорах защиту культурных, языковых и экономических прав европейских меньшинств на Украине.

    Как передает ТАСС, лидеры венгерской партии «Наша родина» и болгарской партии «Возрождение», а также депутаты Европарламента направили открытое письмо президенту США Дональду Трампу.

    Они призвали его включить вопрос восстановления прав национальных меньшинств на Украине в повестку дня переговоров по украинскому урегулированию.

    Подписи под посланием Трампу поставили председатель венгерской партии «Наша родина» Ласло Тороцкаи, лидер болгарской партии «Возрождение» Костадин Костадинов, глава фракции в Европарламенте «Европа суверенных наций» болгарин Станислав Стоянов и венгерский евродепутат Жужанна Борвендег.

    В письме подчеркивается, что власти в Киеве систематически нарушают права европейских меньшинств в культурной, языковой и экономической сферах, осуществляют «насильственную украинизацию» и закрывают школы нацменьшинств.

    «Украина является родиной не только для украинцев и русских, но и для устойчивых и крупных общин болгар, венгров, поляков, румын, словаков и сербов. Все они проживали в определенных районах задолго до того, как возникла независимая Украина», – сказано в обращении Трампу.

    Подписанты отмечают поддержку плану Трампа по украинскому урегулированию, так как он учитывает права русской общины, однако просят также обратить внимание на нужды других европейских нацменьшинств.

    В письме отмечено, что последние три года представители перечисленных национальностей призывались воевать в армии, защищая государство, которое при этом нарушает их базовые права.

    Авторы обращаются к Трампу с просьбой включить вопросы прав меньшинств в повестку мирных переговоров и напоминают, что Украина стремится в Евросоюз, поэтому должна предоставить нацменьшинствам все необходимые гарантии, вплоть до автономии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что венгерская бизнес-делегация отправится в Москву для обсуждения экономического сотрудничества.

    Венгрия заблокировала на заседании послов Евросоюза вариант финансирования Киева за счет выпуска евробондов на сумму 90 млрд евро.

    Эксперт Центра фундаментальных прав Венгрии призвал европейцев прекратить финансовую помощь Украине после отказа Будапешта рассматривать выпуск еврооблигаций.

    9 декабря 2025, 15:52 • Новости дня
    Трамп: На Украине нет демократии

    Трамп заявил об отсутствии демократии на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    По мнению президента США Дональда Трампа, которое он выразил в интервью газете Politico, отсутствие выборов на Украине свидетельствует о том, что в стране нет демократии.

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что считает невозможным называть Украину демократической страной, передает ТАСС. В интервью изданию Politico он отметил, что на Украине давно не проводились выборы.

    По словам главы Белого дома, призывы Украины к поддержке демократии больше не соответствуют реальности, если в стране долго отсутствует возможность выбрать власть на выборах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее во вторник Трамп заявил, что пришло время провести президентские выборы на Украине, и обвинил власти страны в затягивании голосования из-за конфликта.

    Он также отметил, что правительства европейских стран слабо реагируют на продолжающуюся ситуацию на Украине. Американский лидер также утверждает, что бывший президент США Барак Обама заставил власти на Украине отказаться от Крыма в пользу России.


    9 декабря 2025, 09:32 • Новости дня
    Из США в Россию депортировали обвиняемого в мошенничестве россиянина

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Обвиняемого в крупном мошенничестве российского гражданина Заира Сямиуллина депортировали из Соединенных Штатов в Россию, сообщили в российской Генпрокуратуре.

    Сямиуллин, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере, депортирован из США, в Домодедово его задержали правоохранители, указали в надзорном ведомстве, передает РИА «Новости».

    Следствие предполагает, что Сямиуллин обманом убедил женщину-инвестора вложить более 123 млн рублей в бизнес-проекты по производству пищевой продукции и пластиковых труб в 2010 и 2012 годах. После получения денег мужчина скрылся и средства не вернул, в результате чего был объявлен в международный розыск.

    Генпрокуратура уточнила, что депортация и задержание подозреваемого направлены на привлечение его к ответственности по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере.

    Ранее в понедельник чартерный рейс с примерно 50 депортированными гражданами России, Ирана и ряда арабских стран отправился из США с пересадками в Египте и Кувейте.

    Напомним, Соединенные Штаты приостановили предоставление убежища до введения тщательной проверки всех кандидатов.

    Россия превратила продажу подсанкционного СПГ в рутину

    Уже второй российский СПГ-проект начал продавать подсанкционный газ в Китай, причем в том же китайском терминале, что и первый продавец – «Арктик СПГ 2». Это все больше говорит о политических договоренностях на высшем уровне, нежели о коммерческих подвижках самих поставщиков, считают эксперты. Ждать снятия санкций от США по нашему СПГ – утопично. Подробности

    Евросоюз вступил с США в войну идеологий

    Еврокомиссия наложила штраф на соцсеть X (ранее Twitter, заблокирован в РФ) в размере 120 млн евро. Это событие вызвало шквал критики со стороны американских властей. По мнению экспертов, произошедшее обнажает глубокий идеологический раскол между США и ЕС. К чему приведет «цифровое» противостояние на Западе и почему лицом этого конфликта отчаянно стремятся стать европейские «Зеленые»? Подробности

    В России появилось новое поколение героев и защитников

    В России отмечается День Героев Отечества. Сегодня праздник приобрел еще большее значение, потому что 2025-й был объявлен Годом защитника Отечества. Как говорят участники СВО, ставшие Героями России, рассказы о подвигах резонируют в душах молодых людей, защитник – это не просто человек с оружием в руках, поэтому полученный боевой опыт необходимо передавать будущим поколениям. Подробности

    Членство в НАТО помогает Финляндии стирать с лица земли древний народ

    Финский премьер-министр Петтери Орпо вынужден приносить извинения целому народу – саамам, которые в результате деятельности государственных властей подверглись тотальной ассимиляции. Давление на саамов усилилось после вступления в Финляндии в НАТО и целой серии военных учений. Особенно цинично происходящее выглядит на фоне обвинений, которые в Хельсинки выдвигают против Москвы. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Маск обещает России армию для войны с ЕС

      «Если Россия сделает это, если начнет большую войну за освобождение Европы, она получит наших Optimus. Миллионы Optimus будут в распоряжении Владимира Путина», – заявил самый богатый человек мира Илон Маск. Что это с ним?

    • США изменили стратегию ради России

      Администрация президента США опубликовала новую стратегию национальной безопасности. В том, что касается отношений с Россией, она значительно отличается от предыдущей.

    • Кто «слил» переговоры Зеленского с Европой

      Расшифровка переговоров между лидерами стран ЕС и Владимиром Зеленским стала общедоступной, чему никто из них не обрадуется. Помимо прочего, европейцы обвиняют США в предательстве, но главный вопрос – кто организовал эту скандальную утечку.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Бесплатные и платные катки Москвы и Подмосковья зимой 2025-2026: цены и адреса

      Зима в Москве – это не только мороз и короткий световой день, но и волшебное время для активного отдыха. Катание на коньках под открытым небом стало неотъемлемой частью городской культуры, идеальным вариантом для свидания, семейного выходного или дружеских встреч в преддверии праздников. Актуальный гид на сезон 2025-2026 подскажет, как спланировать зимний отдых: топ самых популярных катков с ценами и расписанием, обзор бесплатных городских площадок, подборка вариантов в Подмосковье и практические советы для идеального катания.

    • Крещенский сочельник 2026: дата и суть дня, церковные традиции, народные приметы

      Крещенский сочельник, или навечерие Богоявления – это особый день приготовления к одному из главных православных праздников – Крещению Господню. В отличие от самого Крещения 19 января, которое отмечается торжественно, сочельник носит характер строгого воздержания и молитвенной сосредоточенности. Этот день важен для православных христиан как завершающий этап духовной подготовки, когда верующие вспоминают евангельские события, предшествовавшие выходу Христа на общественное служение.

    • Год Лошади 2026: что надеть на Новый год, какие цвета принесут удачу, а каких лучше избегать

      Новый 2026 год пройдет под покровительством энергичной и благородной Красной (Огненной) Лошади – мощного символа, несущего в себе заряд жизненной силы, страсти и стремления к свободе. В восточной традиции Лошадь олицетворяет стремительное движение вперед, трудолюбие, оптимизм и непокорный дух, а стихия Огня усиливает эти качества, добавляя им яркости, смелости и харизмы.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

