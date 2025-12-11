Запад как коллективная сущность проиграл войну с Россией. Но Соединенные Штаты, отделив себя от «коллективного Запада» и сбросив европейский балласт, все еще намерены выйти из этой войны в статусе победителя или как минимум выгодоприобретателя.0 комментариев
Глава правительства Болгарии объявил о досрочной отставке кабмина
Премьер-министр Болгарии Росен Желязков объявил о добровольной отставке правительства на фоне крупных акций протеста.
Перед голосованием по вотуму недоверия в парламенте глава кабинета заявил, что власти слышат требования общества и считают важным поддержать гражданскую инициативу, передает ТАСС.
«Наша коалиция обсудила события последнего времени. Нет сомнений, что в парламенте наше правительство получило бы поддержку и вотум недоверия не был бы успешным. Но наше желание – быть на уровне требований общества. Власть зависит от народа, и мы слышим голоса протестующих, должны быть на высоте их требований. Об отставке правительства говорили и молодые, и старые, эта гражданская энергия должна быть поддержана. Уведомляю, что перед голосованием по вотуму недоверия правительство подает в отставку», – отметил Желязков, трансляцию его выступления вело Болгарское национальное телевидение.
В сентябре противники евро потребовали отставки правительства в Болгарии.