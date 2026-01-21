На фоне энергетического кризиса и провалов ВСУ на фронте политические позиции Зеленского слабеют. В такой ситуации репрессии – один из способов удержать власть. Но есть ли для этого у офиса Зеленского силовой и правоохранительный ресурс?0 комментариев
Ученые сообщили о кульминации парада трех планет в среду
ИКИ РАН: Кульминация парада Меркурия, Венеры и Марса произойдет в среду
Вечером в среду жители Земли смогут понаблюдать редкое астрономическое явление – Меркурий, Венера и Марс выстроятся у Солнца на небесной сфере на минимальном расстоянии друг от друга.
Кульминация парада трех планет – Меркурия, Венеры и Марса – произойдет сегодня вечером, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН. Наблюдатели смогут увидеть редкую конфигурацию небесных тел в 18.48 по московскому времени, когда планеты выстроятся вблизи Солнца.
По данным ученых, Меркурий соединится с Солнцем на небе по долготе на расстоянии около двух градусов. В это время Марс и Венера станут своеобразной горизонтальной осью в крестообразном расположении, находясь примерно в трех градусах от Солнца: Венера будет слева, Марс – справа. Такая уникальная картина сохранится примерно сутки.
Эксперты отмечают, что это первое из шести подобных соединений всех трех планет на такое же или меньшее расстояние в новом тысячелетии.
Следующее подобное сближение ожидается только в июне 2235 года, когда планеты вновь сойдутся у Солнца, но уже образуют почти прямую линию Солнце–Марс–Венера–Меркурий.
