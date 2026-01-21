Ученые сообщили о кульминации парада трех планет в среду

ИКИ РАН: Кульминация парада Меркурия, Венеры и Марса произойдет в среду

Tекст: Мария Иванова

Кульминация парада трех планет – Меркурия, Венеры и Марса – произойдет сегодня вечером, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН. Наблюдатели смогут увидеть редкую конфигурацию небесных тел в 18.48 по московскому времени, когда планеты выстроятся вблизи Солнца.

По данным ученых, Меркурий соединится с Солнцем на небе по долготе на расстоянии около двух градусов. В это время Марс и Венера станут своеобразной горизонтальной осью в крестообразном расположении, находясь примерно в трех градусах от Солнца: Венера будет слева, Марс – справа. Такая уникальная картина сохранится примерно сутки.

Эксперты отмечают, что это первое из шести подобных соединений всех трех планет на такое же или меньшее расстояние в новом тысячелетии.

Следующее подобное сближение ожидается только в июне 2235 года, когда планеты вновь сойдутся у Солнца, но уже образуют почти прямую линию Солнце–Марс–Венера–Меркурий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, астрономы сообщили о предстоящем редком параде планет.

Ученые ИКИ РАН анонсировали сближение Солнца, Венеры и Марса.