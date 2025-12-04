Ученые ИКИ РАН анонсировали редкое сближение Солнца, Венеры и Марса

Поведение всех четырех ключевых игроков дипломатического процесса (Украины, Европы, США и России) настолько предсказуемо, что возникает эффект тоннельного движения, когда сплетение четырех позиций ведет переговорный процесс к абсолютно закономерному финалу.0 комментариев
Ученые ИКИ РАН сообщили о редком сближении Солнца, Венеры и Марса на Рождество
В ночь на 7 января Солнце, Венера и Марс на небосводе окажутся настолько близко, что сформируют редкое явление, напоминающее Вифлеемскую звезду, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Редкое астрономическое явление ожидается на небе в начале января, передает Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
По словам ученых, Солнце, Венера и Марс практически сольются в одну точку на небе, формируя «солнечный парад планет» – событие, которое не наблюдалось с осени 2019 года.
Сначала к Солнцу приблизилась Венера, преодолев отметку менее 10 градусов два дня назад. В четверг на аналогичное расстояние подошел Марс. А к кануну Рождества – в ночь с 6 на 7 января – обе планеты окажутся всего в 2-3 градусах друг от друга и от Солнца, визуально создавая эффект «Вифлеемской звезды».
В это же время к планетам присоединится и Меркурий, который завершает разворот в своей орбите и догоняет Солнце на небе. Апогей такого сближения состоится 22 января, когда все три планеты с Солнцем сформируют почти правильный ромб.
Следующее подобное построение будет только в сентябре 2038 года. А нынешнее сближение на угол около 3 градусов может оказаться единственным в этом столетии.
