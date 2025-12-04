Ученые ИКИ РАН анонсировали редкое сближение Солнца, Венеры и Марса

Ученые ИКИ РАН сообщили о редком сближении Солнца, Венеры и Марса на Рождество

Tекст: Мария Иванова

Редкое астрономическое явление ожидается на небе в начале января, передает Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

По словам ученых, Солнце, Венера и Марс практически сольются в одну точку на небе, формируя «солнечный парад планет» – событие, которое не наблюдалось с осени 2019 года.

Сначала к Солнцу приблизилась Венера, преодолев отметку менее 10 градусов два дня назад. В четверг на аналогичное расстояние подошел Марс. А к кануну Рождества – в ночь с 6 на 7 января – обе планеты окажутся всего в 2-3 градусах друг от друга и от Солнца, визуально создавая эффект «Вифлеемской звезды».

В это же время к планетам присоединится и Меркурий, который завершает разворот в своей орбите и догоняет Солнце на небе. Апогей такого сближения состоится 22 января, когда все три планеты с Солнцем сформируют почти правильный ромб.

Следующее подобное построение будет только в сентябре 2038 года. А нынешнее сближение на угол около 3 градусов может оказаться единственным в этом столетии.

