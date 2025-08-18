Ученые анонсировали парад планет на небе северного полушария предстоящей ночью

Ученые ИКИ РАН анонсировали парад планет предстоящей ночью

Tекст: Мария Иванова

Парад планет можно будет увидеть на небе северного полушария в ночь на 19 августа, сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН в своем Telegram-канале.

Меркурий, Венера, Юпитер и Луна выстроятся в заметную линию над восточным горизонтом. Согласно информации ученых, наблюдать явление можно на всей территории России примерно за час до восхода Солнца по местному времени.

Венера и Юпитер находятся рядом уже около двух недель, а Меркурий присоединился к ним только несколько дней назад. Луна окажется в нужной позиции лишь этой ночью – уже во вторник ее положение изменится и парад закончится.

Для наблюдения полного парада требуется дождаться появления Меркурия, который взойдет примерно за полтора часа до рассвета. В Москве оптимальное время для этого – около 4 утра.

Эксперты подчеркивают, что подобные астрономические события часто сопровождаются недостоверными сообщениями о видимости дальних планет, которые на деле не различимы невооруженным глазом. Предстоящей ночью можно будет наблюдать только Луну, Меркурий, Венеру и Юпитер, а Сатурн будет виден на юго-западе. Марс же останется под горизонтом в момент парада.

Для того чтобы увидеть Меркурий, потребуется открытый горизонт, поскольку он будет находиться невысоко – не более 5 градусов над горизонтом. Остальные три небесных тела будут хорошо заметны даже жителям городов.

Кроме того, в эту ночь Земля проходит через метеорный поток Персеидов, что дает шанс увидеть падающие звезды.

