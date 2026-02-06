Ученые зафиксировали мощный взрыв на обратной стороне Солнца

ИКИ РАН зафиксировал сильный взрыв в активном центре на обратной стороне Солнца

Tекст: Мария Иванова

Мощный взрыв был зафиксирован на обратной стороне Солнца, сообщает Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

По данным ученых, он произошел в активном центре, который, скорее всего, не доживет до момента, когда станет видимым с Земли.

Как отмечают специалисты, сейчас активные центры на Солнце существуют примерно неделю. К Земле через несколько дней могут выйти только «обломки» – остаточные явления, не представляющие угрозы.

Область 4366, находящаяся напротив Земли, имеет примерно сутки, чтобы накопить энергию для еще одного всплеска, либо затухнуть окончательно. «Бензин кончился», – подчеркнули в лаборатории, добавив, что ситуация не вызывает беспокойства.

Ранев пятницу ученые сообщили, что группа солнечных пятен № 4366 может стать самой большой за последние 11 лет.

накануне ученые заявили о начале новой магнитной бури на Земле.

На Солнце 3 февраля зафиксировали вспышку наивысшего класса. Тогда активная область на Солнце за сутки поставила рекорд по числу вспышек.