Ученые зафиксировали мощный взрыв на обратной стороне Солнца
ИКИ РАН зафиксировал сильный взрыв в активном центре на обратной стороне Солнца
На обратной стороне Солнца зафиксирован мощный взрыв, однако ученые считают, что потенциально опасный активный центр вскоре прекратит существование.
Мощный взрыв был зафиксирован на обратной стороне Солнца, сообщает Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
По данным ученых, он произошел в активном центре, который, скорее всего, не доживет до момента, когда станет видимым с Земли.
Как отмечают специалисты, сейчас активные центры на Солнце существуют примерно неделю. К Земле через несколько дней могут выйти только «обломки» – остаточные явления, не представляющие угрозы.
Область 4366, находящаяся напротив Земли, имеет примерно сутки, чтобы накопить энергию для еще одного всплеска, либо затухнуть окончательно. «Бензин кончился», – подчеркнули в лаборатории, добавив, что ситуация не вызывает беспокойства.
Ранев пятницу ученые сообщили, что группа солнечных пятен № 4366 может стать самой большой за последние 11 лет.
накануне ученые заявили о начале новой магнитной бури на Земле.
На Солнце 3 февраля зафиксировали вспышку наивысшего класса. Тогда активная область на Солнце за сутки поставила рекорд по числу вспышек.