У берегов Крыма обнаружили аномальный айсберг

В Черном море у Крыма зафиксировали редкое ледяное поле

Tекст: Ольга Иванова

Крупное скопление дрейфующего льда было обнаружено у побережья Крыма в Черном море с помощью спутников дистанционного зондирования, передает ТАСС.

По данным дирекции особо охраняемых природных территорий ФГБУ «Заповедный Крым», ледяное поле протяжённостью около 7 км зафиксировали в районе заказника «Малое филлофорное поле», где оно оказалось прижато к Бакальской косе на северо-западе полуострова.

Замдиректора по науке «Заповедного Крыма» Сергей Крюков подчеркнул, что речь идет не о классических айсбергах, а о дрейфующем льде, формирующемся непосредственно в Черном море. По его словам, для появления таких ледяных полей необходимы продолжительные морозы, а северные ветры способствуют скоплению льда в крупные массивы.

Крюков отметил, что лед в Каркинитском заливе образуется не каждую зиму. Появление таких крупных ледяных полей – явление редкое для этих широт и имеет значение как климатический индикатор.

Исследователь напомнил, что дрейфующий лед влияет на береговую линию: он может разрушать или наоборот защищать побережье от волновой эрозии. Эти процессы необходимо учитывать при проведении природоохранных и берегозащитных мероприятий.