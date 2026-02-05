Новый год мы встретили с непривычным ощущением: слово «триллион» перестало звучать как гипербола и стало повседневной единицей разговора о реальности. 2025-й раз за разом приносил «впервые триллион» (а иногда и «впервые несколько триллионов») то в технологиях, то в торговле, то в потреблении. Именно так ощущается смена эпохи.6 комментариев
Москвичам пообещали снег с пятницы по понедельник
Небольшой снег пройдет в московском регионе с пятницы по понедельник, высота снежного покрова может вырасти на 4 см, рассказала ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.
По ее словам, с пятницы по понедельник в московском регионе ожидаются осадки в виде небольшого снега, передает ТАСС. Макарова пояснила, что за этот период снежный покров может увеличиться на два-четыре сантиметра.
По словам Макаровой, снежные осадки будут наблюдаться ежедневно, но их интенсивность останется незначительной: «Да, можно говорить об увеличении снежного покрова, но каждый день небольшой снег. И это порядка двух-четырех сантиметров за эти дни».
Как писала газета ВЗГЛЯД, снегопады в столице увеличили число дорожно-транспортных происшествий почти в полтора раза.
Синоптики сообщили о наступлении тридцатиградусных морозов в Подмосковье.
Специалисты прогнозируют дальнейшее усиление морозов в Московском регионе.