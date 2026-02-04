Ученые предупредили о приближении в Земле слабых магнитных бурь

ИКИ РАН сообщил о слабых магнитных бурях на Земле в четверг

Tекст: Мария Иванова

К Земле в четверг начнут поступать первые возмущения, связанные с недавним всплеском солнечной активности, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

Несмотря на то, что за первые три дня февраля на Солнце зарегистрировано пять вспышек высшего класса X и около пятидесяти вспышек уровня M, магнитные бури на планете пока ожидаются слабыми.

Ученые объясняют это тем, что солнечные активные зоны только накануне вышли в геоэффективную область, и Землю затронут лишь края ранее ушедших выбросов плазмы. Основная масса солнечного вещества пройдет мимо Земли, что снижает вероятность серьезных последствий для нашей планеты.

Во вторник на Солнце впервые за последние дни произошла мощная вспышка класса X, но она не сопровождалась выбросом плазмы. В связи с этим, первый из четырех дней прямого воздействия активных зон на Землю прошел без угроз для планеты.

Особое внимание специалистов сейчас приковано к области 4366, которая продолжает увеличиваться в размерах и накануне превысила отметку в 1 тыс. миллионных долей полусферы – этого показателя в текущем цикле достигали лишь пять групп пятен. Лидером остается группа 3664, вызвавшая в мае 2024 года единственную за двадцать лет магнитную бурю высшего, пятого уровня.

В зоне максимальных рисков для Земли область 4366 останется еще около трех суток, отмечают в лаборатории.

Напомним, за предыдущие сутки активная область на Солнце установила рекорд по количеству вспышек.

Ученые ранее заявили о «стерильности» вспышки Х8.1 на Солнце.