    Мнения
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Триллион как новая единица исторического времени

    Новый год мы встретили с непривычным ощущением: слово «триллион» перестало звучать как гипербола и стало повседневной единицей разговора о реальности. 2025-й раз за разом приносил «впервые триллион» (а иногда и «впервые несколько триллионов») то в технологиях, то в торговле, то в потреблении. Именно так ощущается смена эпохи.

    2 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Единственный способ эффективно противостоять Трампу

    Один потопленный американский эсминец, одна группа заложников-дипломатов, одни убытки в сотни миллиардов долларов из-за блокады международных торговых путей станут для президента США политической катастрофой.

    4 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа опошлила значение атомной бомбы

    Ядерное оружие – это не атрибут красивой жизни, и не способ самоутвердиться перед кем-либо. Будет очень здорово, если понимание этого вернется к Западу до того, как мы окажемся у грани всеобщей катастрофы.

    2 комментария
    4 февраля 2026, 12:26

    Российская армия в январе получила свыше 10 тыс. единиц вооружений

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В январе в российские войска было поставлено свыше 10 тыс. новых единиц вооружения, а также почти два миллиона средств поражения, сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

    По словам министра, в первый месяц 2026 года в армию поступило значительное количество техники и боеприпасов. Белоусов подчеркнул: «В январе уже поступило более 10 тыс. единиц вооружений и около 2 млн средств поражения», передает ТАСС.

    Он отметил, что добиться таких показателей удалось благодаря слаженной работе предприятий оборонно-промышленного комплекса с самого начала года. Министр также добавил, что важную роль сыграло взаимодействие с Минобороны, Минпромторгом, Минфином и опорным банком.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Андрей Белоусов заявил, что план комплектования Вооруженных сил России на 2025 год перевыполнен.

    3 февраля 2026, 11:12
    TWZ: В США начали отрабатывать уничтожение аналогов дронов «Герань»
    TWZ: В США начали отрабатывать уничтожение аналогов дронов «Герань»
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американские военные для подготовки пилотов к борьбе с беспилотниками задействовали экспериментальные самолеты, имитирующие барражирующие боеприпасы, пишет The War Zone.

    Военные США провели учения Sentry South 26.1, в ходе которых отрабатывали перехват целей, имитирующих иранские дроны-камикадзе «Шахед-136», который называют аналогом российских «Гераней», пишет The War Zone.

    Роль воздушных мишеней выполняли два легких композитных самолета Risen KX-2 частной компании KestrelX. Эти аппараты способны воспроизводить профиль полета крылатых ракет и беспилотников на малых высотах.

    Глава компании Дон Мосли отметил, что использование истребителей пятого поколения для имитации таких угроз обходится бюджету слишком дорого.

    «Настоящей угрозой, по моему мнению, где ценовой барьер супернизкий, являются вооруженные БПЛА, подобные тем, что мы видим на Украине», – заявил он.

    Опыт спецоперации на Украине показал острую необходимость специальной подготовки летчиков к борьбе с малозаметными дронами.

    Самолеты KestrelX отличаются низкой радиолокационной заметностью и большой продолжительностью полета, достигающей 12 часов. Они действовали над водой на высоте около 300 метров, затрудняя обнаружение бортовыми радарами истребителей.

    Пилоты ВВС США признали, что визуальная идентификация и наведение оружия на такие медленные цели представляют значительную сложность.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как в 2025 году Россия смогла переломить ход конфликта на Украине с помощью беспилотников.

    Комментарии (12)
    3 февраля 2026, 11:41
    TWZ: USS Preble уничтожил четыре дрона лазером HELIOS
    TWZ: USS Preble уничтожил четыре дрона лазером HELIOS
    @ U.S. Office of the Director/Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Эсминец USS Preble успешно уничтожил четыре беспилотника в ходе испытаний лазерной системы HELIOS, что подтверждает развитие технологий защиты надводных кораблей, пишет The War Zone.

    USS Preble использовал лазер HELIOS для поражения четырех дронов в ходе демонстрации, передает The War Zone. Об этом рассказал глава Lockheed Martin Джим Тайклет, отметив, что лазерная система позволила нейтрализовать угрозы без расхода традиционных ракет, сохранив их для более сложных целей.

    HELIOS представляет собой 60-киловаттный лазерный комплекс, способный уничтожать дроны и малые катера, а также ослеплять оптические сенсоры. Эта система интегрирована на USS Preble с 2022 года и пока остается единственной подобной установкой на флоте. На других эсминцах класса Arleigh Burke установлены менее мощные лазерные комплексы ODIN.

    Вице-адмирал Брендан Маклейн, командующий надводными силами Тихоокеанского флота США, подчеркнул на симпозиуме Surface Navy Association, что подобные испытания стали важным шагом в развитии перспективных платформ и систем вооружения. Он заявил: «Я намерен продвигать лазерные технологии для флота. Мечта о лазере на каждом корабле может стать реальностью».

    Точные детали прошедшей демонстрации, например, скорость переключения HELIOS между целями и условия испытаний, не раскрываются. Известно, что лазер может поражать только одну цель за раз, а эффективность его действия снижается с увеличением расстояния и при неблагоприятных погодных условиях.

    Несмотря на технические трудности, связанные с необходимостью охлаждения и защиты оптики, ВМС США продолжает развивать лазерные вооружения, рассчитывая на их преимущества в условиях массовых атак дронов и ограниченных запасов ракет. Как отмечают в Lockheed Martin, такие системы позволяют снизить расходы и повысить автономность кораблей при длительных миссиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВМС США приняли решение оснастить линкоры класса «Трамп» мегаваттными лазерными установками.

    Комментарии (3)
    3 февраля 2026, 15:00
    Роль черной магии в диктатуре Зеленского

    Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала о нравах, которые царили в украинской власти в период строительства диктатуры. Так, по ее словам, некогда всесильный глава офиса президента Андрей Ермак активно практиковал черную магию.

    Комментарии (0)
    3 февраля 2026, 16:40
    США провели учения в 60 км от Калининградской области
    США провели учения в 60 км от Калининградской области
    @ Tanner Seims/ZUMA Wire/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские военные выполнили маневры на польском полигоне Бемово-Писке с участием БМП Bradley, уделив внимание зимним условиям, отмечает западная пресса.

    Учения с участием боевых машин пехоты Bradley прошли на полигоне Бемово-Писке в Польше. Он находится примерно в 60 км от Калининградской области, сообщается ТАСС со ссылкой на журнал Military Watch Magazine.

    В ходе маневров военные США отрабатывали управление и поддержание правильной дистанции между машинами, а также скоординированное ведение огня. Особое внимание было уделено преодолению трудностей, связанных с изменением тяги, проблемами с двигателем и гидравликой, возникающими из-за зимних погодных условий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее солдаты НАТО жаловались на сложности с использованием оружия в арктической зоне из-за низких температур.

    До этого военные США проводили учения Sentry South 26.1 с отработкой перехвата целей, имитирующих иранские дроны-камикадзе «Шахед-136», которые называют аналогом российских «Гераней».

    При этом стало известно, что морпехи США останавливали учения на северо-востоке Японии четыре раза из-за появления медведей.


    Комментарии (2)
    3 февраля 2026, 15:28
    Солдаты НАТО пожаловались на отказы оружия в арктические морозы

    Инструкторы НАТО учат военных в Арктике спасать оружие от мороза и краж

    Солдаты НАТО пожаловались на отказы оружия в арктические морозы
    @ Cpl. Joshua Kumakaw/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Военнослужащие НАТО, проходящие обучение в северной Лапландии, сталкиваются с проблемами при эксплуатации оружия из-за сильных холодов, рассказали сами военные изданию Business Insider.

    Как пишет Business Insider, солдаты НАТО, размещенные в арктической зоне, жалуются на сложности с использованием оружия при низких температурах. Журналисты отмечают, что оружие быстро выходит из строя из-за морозов.

    В материале подчеркивается, что на специальном месячном курсе по выживанию в условиях Арктики для двадцати солдат инструкторы уделяют особое внимание тому, чтобы оружие оставалось сухим и готовым к работе. Инструктора учат не оставлять оружие вне палатки, поскольку в полевых условиях его могут украсть.

    Финская военнослужащая Лаура Ляхдекорпи рассказала изданию: «Стрелять из холодного оружия – непростая задача. Из-за толстых перчаток неудобно стрелять, но без них руки замерзают».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, финская армия опровергла сообщения о просьбах проявлять снисходительность к американским военным на совместных учениях Joint Viking в Арктике.

    Вице-спикер парламента Гренландии Бентиарак Оттосен поддержал открытие офиса НАТО на острове.

    Власти США предложили включить безопасность в Арктике в число ключевых задач НАТО наряду с контролем подводных кабелей и поставками минералов.

    Комментарии (0)
    3 февраля 2026, 15:14
    Швеция и Дания заказали для Украины комплекс ПВО Tridon Mk2

    Tекст: Денис Тельманов

    Шведский и датский министры обороны объявили о заказе зенитного комплекса Tridon Mk2 для Украины стоимостью более 301 млн долларов, поставки начнутся в течение года.

    Стокгольм и Копенгаген заказали для Киева у компании BAE Systems зенитный артиллерийский комплекс Tridon Mk2 на сумму 2,7 млрд крон, что превышает 301 млн долларов, передает ТАСС.

    Министр обороны Швеции Пол Йонсон на совместной пресс-конференции с датским коллегой Троэльсом Лундом Поульсеном пояснил, что данный комплекс способен сбивать беспилотники, крылатые ракеты и вертолеты.

    «Это очень успешная и быстро развивающаяся система от шведской оборонной промышленности», – заявил Йонсон.

    Производствово установок уже началось, а поставки будут осуществляться непосредственно на Украину. Срок поставки оценивается примерно в один год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок ВС России уничтожили три пусковые установки американской РСЗО HIMARS и три установки ЗРК С-300.

    Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин не может предоставить на Украину дополнительные ЗРК Patriot, поскольку ожидает поставки для собственных нужд.

    Комментарии (3)
    2 февраля 2026, 00:40
    Российские силовики узнали об ужасе командиров ВСУ перед лесами Сумской области

    Силовики РФ рассказали об ужасе командиров ВСУ перед лесами Сумской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинское командование серьёзно обеспокоено возможным переносом боёв в густые леса с оврагами северо-западнее Сум, что ограничит использование дронов, сообщили представители российских силовых структур.

    «В ВСУ опасаются, что перенос боевых действий на Сумском направлении из сел в густой лес с глубокими оврагами к северо-западу от Сум будет означать существенное усложнение украинской обороны», – рассказали силовики ТАСС.

    Источник объяснил, что в густом лесу ВСУ лишатся возможности массово применять дроны, а на расчеты БПЛА сделана ставка командования ВСУ из-за недостатком пехоты и бронетехники.

    В подобных условиях решающее значение получит артиллерия, которая, по словам источника, у ВС России значительно эффективнее.

    К тому же применение российскими военными бронетехники, тяжёлых огнеметов «Солнцепёк» и авиабомб ФАБ закрепляет преимущество над противником.

    Во словам информатора, закрепление российских войск в этих лесах к концу весны практически исключит возможность ВСУ вернуть утраченные позиции под плотной листвой.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Белую Березу в Сумской области. ВС России за январь освободили 24 населённых пункта в зоне СВО. ВСУ перебросили в Сумскую область растерявшую РСЗО HIMARS артбригаду.

    Комментарии (0)
    2 февраля 2026, 12:29
    РОЭ анонсировал мировую премьеру БТР-22 на выставке в Эр-Рияде

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новый российский бронетранспортер БТР-22 станет мировой премьерой на Международной выставке по обороне и безопасности World Defense Show 2026, которая пройдет с 8 по 12 февраля в Эр-Рияде (Королевство Саудовская Аравия), заявили в пресс-службе компании Рособоронэкспорт (входит в госкорпорацию «Ростех»).

    Мировая премьера новейшего российского бронетранспортера БТР-22 состоится на Международной выставке по обороне и безопасности World Defense Show 2026, которая пройдет с 8 по 12 февраля в Эр-Рияде, сообщает ТАСС.

    В пресс-службе Рособоронэкспорта отметили, что новая машина создана с учетом реального боевого опыта, отличается новой компоновкой, повышенной баллистической защитой и взрывоустойчивостью.

    БТР-22 в зависимости от потребностей заказчиков может быть оснащен как обитаемым боевым отделением от БТР-82А, так и дистанционно управляемым модулем «Баллиста» с 30-мм пушкой 2А42 и возможностью установки двух противотанковых управляемых ракет. Это существенно расширяет возможности машины по поражению бронетехники и укрепленных позиций.

    Также на выставке в Эр-Рияде впервые презентуют новую реактивную систему залпового огня «Сарма» с управляемыми реактивными снарядами, рассказал генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев. По словам представителей компании, «Сарма» отличается дальностью поражения до 120 км и высокой скоростью подготовки к стрельбе, а также точностью благодаря современной российской электронной компонентной базе.

    Система будет показана как часть единого разведывательно-ударного комплекса: вместе с ней представят БПЛА Supercam S350 для разведки и целеуказания, а также автоматизированный комплекс управления артиллерийским огнем «Планшет-А» на бронированном шасси «Атлет».

    Кроме того, впервые представят модернизированный гранатомет РПГ-29М, у которого в три раза снижена масса пускового устройства, установлен тепловизионный прицел и расширена номенклатура боеприпасов. В сегменте стрелкового оружия компания продемонстрирует автоматы Калашникова нового поколения – АК-15, АК-19 и их укороченные версии, ручной пулемет Лебедева РПЛ-20 и подствольный гранатомет ГП-46.

    Впервые в мире компания «Калашников» покажет барражирующий боеприпас контейнерного размещения «Рус-ПЭ» – это первый отечественный дрон-камикадзе такого типа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ростех анонсировал дебют реактивной системы залпового огня «Сарма» на выставке в Эр-Рияде.

    Рособоронэкспорт сообщил о запуске производства российского вооружения на Ближнем Востоке.

    Ростех показал в Саудовской Аравии новейшие беспилотники и системы радиоэлектронной борьбы.

    Комментарии (0)
    2 февраля 2026, 15:28
    Вертолеты Merlin ВМС Британии получили гидробуи для отслеживания подлодок

    Tекст: Денис Тельманов

    На авиабазе Кулдроз в Корнуолле вертолеты Merlin получили новые одноразовые гидроакустические буи в рамках модернизации на 40 млн фунтов.

    Вертолеты AgustaWestland AW101, стоящие на вооружении британских ВМС, получат современные гидроакустические буи для отслеживания подлодок, передает Telegraph.

    Буи представляют собой одноразовые устройства, оснащенные подводными микрофонами и радиопередатчиком для передачи данных оператору. Новое оборудование установят на вертолеты, базирующиеся на авиабазе Кулдроз в Корнуолле.

    Вертолеты Merlin уже оснащены торпедами Sting Ray и погружным гидролокатором, который позволяет находить подводные цели. По словам командира базы Кулдроз Джеймса Холла, данные вертолеты предназначены не только для отслеживания подводных лодок, но и для защиты британского ядерного арсенала. Всего британские ВМС располагают примерно 30 такими машинами.

    В декабре Британия и Норвегия подписали соглашение об оборонном сотрудничестве, предусматривающее совместное патрулирование морских пространств между Гренландией, Исландией, Британией и Норвегией для мониторинга подлодок ВМФ России.

    Документ также предполагает увеличение присутствия британской морской пехоты в северных регионах Норвегии и возможность создания там военной инфраструктуры.

    В последние годы Россия неоднократно заявляла о росте активности НАТО у западных границ и наращивании военного присутствия в Европе. Власти России подчеркивают, что не угрожают другим странам, но будут реагировать на действия, представляющие угрозу национальным интересам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Британии сообщили о двукратном увеличении числа происшествий с беспилотниками у военных объектов за последний год.

    Два военных самолета из Британии и США находились более часа в воздушном пространстве над Черным морем вблизи Крыма и Краснодарского края.

    Самолет ВВС США, предназначенный для обнаружения радиоактивных частиц, прибыл на британскую авиабазу в графстве Саффолк на фоне растущей напряженности с Ираном.

    Комментарии (0)
    2 февраля 2026, 21:07
    Силы ПВО сбили 12 украинских БПЛА над двумя областями России

    Tекст: Денис Тельманов

    В течение пяти часов дежурные силы ПВО ликвидировали девять беспилотников над Белгородской областью и три – над Курской.

    Силы противовоздушной обороны России уничтожили двенадцать украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской и Курской областями, передает ТАСС.

    Операция прошла второго февраля в период с пятнадцати до двадцати часов по московскому времени. В Министерстве обороны России уточнили, что девять БПЛА были сбиты над Белгородской областью, еще три – над Курской областью.

    Других подробностей в заявлении не приводится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, три мирных жителя получили ранения в результате атак беспилотников ВСУ в Белгородской области.

    Силы противовоздушной обороны России за четыре часа сбили 15 украинских беспилотников самолетного типа в разных регионах страны.

    Комментарии (0)
    4 февраля 2026, 11:33
    Польша столкнулась с проблемами при эксплуатации корейских танков К2

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Польская армия сталкивается с серьезными техническими проблемами при эксплуатации закупленных в Южной Корее танков К2 «Черная пантера», сообщает интернет-портал wPolityce.pl со ссылкой на военного эксперта Ярослава Вольского.

    Польская армия сталкивается с серьезными техническими трудностями при эксплуатации танков К2 «Черная пантера», поставленных из Южной Кореи, передает ТАСС со ссылкой на портал wPolityce.pl и эксперта Ярослава Вольского.

    По его словам, «двигатели [танка К2] рассыпаются как новогодние елки». Вольский отмечает, что начало эксплуатации в Польше оказалось сложным из-за проблем с топливом и смазочными материалами.

    Эксперт подчеркивает, что количество неисправностей вызывает серьезные опасения, особенно перегрев двигателей и их полный выход из строя. Одной из главных причин проблем Вольский называет недостаток опыта польских военных в обслуживании новых танков, а также отсутствие учебной техники, что приводит к неправильной эксплуатации и повреждениям моторов.

    Вольский добавляет, что танки Leopard 2A5/PL, закупленные в ФРГ, отличаются большей надежностью и простотой использования для польских военных.

    Напомним, что в июле 2022 года Польша и Южная Корея подписали соглашение на поставку около 1000 танков К2. В августе того же года был заключен контракт на сумму более 3 млрд долларов на первые 180 единиц, а к ноябрю 2025 года эта партия была полностью поставлена польской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший министр обороны Польши предсказал банкротство военного ведомства страны.

    Экономисты оценили убытки Польши от конфликта на Украине в миллиарды евро.

    Польские власти объявили о пятикратном увеличении производства артиллерийских снарядов.

    Комментарии (0)
    2 февраля 2026, 13:57
    Медведев: Россия в короткие сроки создала мощную линейку боевых беспилотников

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российская сторона в начале СВО отставала от украинской в производстве дронов, но сумела оперативно разработать полный спектр таких аппаратов, заявил зампред СБ Дмитрий Медведев.

    «Когда начались события специальной военной операции, беспилотники не были нашей сильной стороной, скажем по-честному», – заявил Медведев, передает ТАСС.

    По словам зампреда Совбеза, государству удалось оперативно наладить выпуск широкого спектра дронов. Сейчас армия обеспечена всем необходимым, включая разведывательные аппараты, коптеры, устройства самолетного типа и барражирующие боеприпасы.

    Медведев подчеркнул, что применение БПЛА необратимо трансформировало современную войну. Он отметил, что возврата к прежним тактическим подходам уже не будет, и теперь все страны стремятся наверстать упущенное в этой области.

    В ноябре Медведев отмечал, что Россия, вероятно, строит лучшие в мире беспилотники.

    Премьер Михаил Мишустин указывал, что страна втрое перевыполнила план по выпуску БПЛА.

    Комментарии (0)
    2 февраля 2026, 12:08
    «Алмаз-Антей» решил показать инновационные технологии для отрасли БАС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Концерн ВКО «Алмаз-Антей» представит основные достижения в области средств и технологий обеспечения полетов беспилотных воздушных судов (БВС), а также новые разработки для отрасли бесплилотных авиационных систем (БАС) в рамках 13-й Национальной выставки и форума инфраструктуры гражданской авиации (NAIS), сообщили в пресс-службе организации.

    Концерн ВКО «Алмаз-Антей» представит на 13-й Национальной выставке инфраструктуры гражданской авиации NAIS более 20 современных технологических новинок в сфере беспилотной авиации, передает ТАСС.

    В экспозиции будут образцы и макеты оборудования для органов Единой системы организации воздушного движения, а также средства наблюдения, идентификации и мониторинга движения беспилотных воздушных судов.

    Среди новинок концерн продемонстрирует современные светосигнальные устройства для аэродромов, систему дистанционного управления светосигнальным комплексом и решения для автоматизации аэропортовой деятельности. Все образцы созданы в России, что обеспечивает независимость от зарубежных поставщиков, отметили в пресс-службе компании.

    Также будет представлен диспетчерский пульт нового комплекса «Синтез-АР3», предназначенного для автоматизации управления воздушным движением в аэродромных и региональных центрах ЕС ОрВД. Разработка полностью отечественная и предназначена для контроля воздушной обстановки и планирования полетов.

    Особое внимание уделено унифицированной инфраструктуре связи, навигации и автоматизации для обеспечения полетов беспилотников. Заместитель гендиректора Дмитрий Савицкий подчеркнул, что концерн видит ускоренное развитие беспилотной авиации в России как приоритетную задачу из-за поручения президента РФ.

    Мероприятие NAIS состоится в Москве с 4 по 5 февраля и считается одной из ключевых российских площадок для развития авиаперевозок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Алмаз-Антей» поставил военным комплексы ПВО и специальную технику досрочно.

    Компания назвала главные преимущества системы ПВО С-400, среди которых высокая эффективность и способность работать по аэродинамическим и баллистическим целям.

    Концерн «Алмаз-Антей» решил показать станцию активных помех «Гардения» на выставке Aero India.

    Комментарии (0)
    2 февраля 2026, 06:50
    ВСУ в январе лишились 15 тыс. человек в зонах СВО «Север», «Юг» и «Запад»

    Tекст: Катерина Туманова

    ВСУ в январе потеряли убитыми и ранеными, в том числе иностранных наемников, 15 тыс. человек в зонах ответственности группировок «Север», «Юг» и «Запад», сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «В январе безвозвратные и санитарные потери противника составили около 15 тыс. украинских боевиков и наёмников», – сообщил он ТАСС.

    По его данным, наибольшее количество живой силы противника ликвидировано в зоне ответственности подразделений группировки войск «Запад» – 5 370 боевиков, действующей на Купянском, Боровском, Краснолиманском направлениях, а также на оккупированной вооруженными формированиями Украины части ЛНР.

    Южная группировка войск ликвидировала 4 770 боевиков, группировка войск «Север» – 4 690», подсчитал Марочко данные Минобороны России.

    Кроме того, в январе российские военные уничтожили девять танков, 159 орудий полевой артиллерии, 62 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 258 складов боеприпасов, горючего и материальных средств, почти 1,5 тыс. различных боевых машин украинских войск.

    «Ряд успехов ВС России достигли благодаря изменению тактики ведения боя и модернизации технических средств. В частности, наращивание беспилотных систем позволило увеличить возможности по обеспечению войск разведданными и нанесению более эффективных ударов», – сказал он.

    К тому же сократились потери при доставке грузов на линии боевого соприкосновения и минимизировались риски при наступательных действиях, указал Марочко.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ВСУ за январь 2026 года потеряли в зоне СВО более 38,5 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, следует из сводок Минобороны России. Аргентинские боевики собрались присоединиться к подразделению ВСУ. Российские силовики узнали об ужасе командиров ВСУ перед лесами Сумской области.

    Комментарии (0)
    3 февраля 2026, 08:21
    Роту боевых роботов создали в бригаде имени Александра Невского

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Рота наземных робототехнических комплексов (НРТК) для снабжения и огневой поддержки создана в разведывательно-штурмовой бригаде имени Александра Невского Добровольческого корпуса ВС РФ, выполняющей задачи в интересах группировки «Юг», рассказал начальник штаба бригады с позывным «Моряк».

    По его словам, рота наземных робототехнических комплексов для снабжения и огневой поддержки была создана в разведывательно-штурмовой бригаде имени Александра Невского Добровольческого корпуса ВС РФ, передает РИА «Новости». «Моряк» сообщил, что комплексы используются для подвоза боеприпасов, медицинского снабжения и ракетных систем, а также проходят постоянную апробацию и совершенствование.

    Старший инструктор по наземным робототехническим комплексам с позывным «Многоликий» рассказал, что на вооружении стоят три типа комплексов: «Челнок», «Омич-2» и «Курьер», которые могут быть как колесными, так и гусеничными, с вооружением или без него в зависимости от задач.

    Эти комплексы эксплуатируются на более чем 30 маршрутах, а за последние полгода совершили 350 рейсов, перевезя свыше 120 тонн боеприпасов и грузов. Время доставки грузов сократилось на 80%, а объем перевозок увеличился на 80%.

    Для огневого поражения противника используется «Курьер» первой версии, оснащенный пулеметом НСВТ и гранатометом АГС. Начальник учебного центра бригады с позывным «Азарт» отметил, что вся техника проходит обкатку на полигоне, экипажи проходят слаживание, а условия максимально приближены к боевым. По его словам, техника показывает себя идеально, внештатных ситуаций не зафиксировано.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские бойцы используют роботизированные комплексы «Курьер» для креативной доставки грузов в зоне спецоперации на Украине.

    Наземные дроны занимают новые ниши на поле боя, обеспечивая логистику и поддержку подразделений.

    Комментарии (0)
    4 февраля 2026, 09:25
    Белоусов поставил задачу бесперебойного производства и поставок вооружения

    Белоусов потребовал бесперебойного производства и поставок вооружения ВС России

    Tекст: Вера Басилая

    Министр обороны Андрей Белоусов поставил задачу обеспечить бесперебойное производство и поставки особо востребованных образцов вооружения, военной и специальной техники.

    Белоусов поставил задачу обеспечить бесперебойное производство и поставки особо востребованных образцов вооружения, военной и специальной техники, передает РИА «Новости».

    Соответствующее поручение было озвучено на совещании, где обсуждались вопросы оснащения группировок российских войск в зоне спецоперации на Украине, а также подводились итоги производства военной продукции за январь.

    Белоусов подчеркнул, что поддержание высокого темпа поставок критически важно для выполнения задач, стоящих перед армией. Он заявил, что в январе уже поступило более 10 тыс. единиц вооружений и около 2 млн средств поражения.

    По данным Минобороны, в 2026 году российские войска планируют получить более 310 тыс. единиц техники и около 21 млн средств поражения. Такой масштаб поставок должен покрыть потребности войск и обеспечить их необходимыми ресурсами для успешного выполнения задач в зоне спецоперации.

    СМИ писали, что российская армия показала способность адаптироваться и быстро восполнять запасы современной техники, что вызвало опасения на Западе.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что активное развитие беспилотных и роботизированных систем стало одной из главных тенденций в российских вооруженных силах в 2025 году.

    Комментарии (0)
    Европа оставила лазейку для российского газа

    Евросоюз одной рукой запрещает российский газ. А другой – увеличивает его закупку на фоне сильных холодов. «Если холодно, то можно» даже при полном запрете импорта газа из России. Европа юридически закрепила эту лазейку. Согласится ли Газпром на роль временного спасателя? Подробности

    Планы Мерца о сильной Германии мешают Зеленскому

    Берлин переходит к жесткой внешнеполитической риторике. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц призывает Европу наращивать собственную силу, снижать зависимость от США и задуматься о совместном ядерном сдерживании. Эксперты считают, что эти заявления указывают на стремление немецкого лидера стать ключевым игроком в Европе. Для чего это Мерцу и как его амбиции отразятся на пути Украины в Евросоюз? Подробности

    Зеленский вновь выгнал украинцев на мороз

    В ответ на террористические атаки ВСУ Россия возобновила удары по энергетической инфраструктуре противника. В Киеве, Харькове и других областях – массовые отключения тепла и света. По мнению экспертов, Владимир Зеленский, спровоцировавший эту эскалацию, теперь использует гуманитарную катастрофу для затягивания переговоров и шантажа Запада. Подробности

    Илон Маск выиграл у Гитлера по значимости для «дела Эпштейна»

    «Связи Макрона с Эпштейном названы угрозой для Франции». «В досье Эпштейна нашли Зеленского». «Норвежцы разочарованы наследницей престола из-за Эпштейна». «Трамп подаст в суд на наследников Эпштейна». «Клинтоны готовы дать показания». Заголовки такого рода – малая часть реакции на раскрытие архива самого влиятельного сутенера США. Что в нем самое важное? Подробности

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    • Роль черной магии в диктатуре Зеленского

      Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала о нравах, которые царили в украинской власти в период строительства диктатуры. Так, по ее словам, некогда всесильный глава офиса президента Андрей Ермак активно практиковал черную магию.

    • Распаковка файлов Эпштейна. Стыд и позор элиты

      Очередная порция опубликованных материалов по делу Джеффри Эпштейна, на частном острове которого мировая элита устраивала оргии с несовершеннолетними, перевозбудила не только Америку: скандал обсуждает весь мир.

    • Ход переговоров: Зеленский хамит и увиливает

      Первого февраля в ОАЭ должна пройти важная встреча между переговорными группами России и Украины. Поведение Владимира Зеленского в целом показывает, чего можно ждать от этих переговоров и зачем они ему нужны.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Как встать на биржу труда в 2026 году: список документов и порядок регистрации

      Потерявшие работу имеют право на государственное пособие – но чтобы его получить, необходимо соответствующим образом зарегистрироваться. Где и каким образом это сделать, каков размер пособия по безработице в 2026 году, при каких условиях выплаты могут быть прекращены и какие еще есть меры поддержки для безработных?

    • Лунный посевной календарь на февраль 2026: благоприятные дни, когда сажать рассаду

      Февраль – старт активного сезона для садоводов и огородников. В это время на подоконниках закладывается основа будущего урожая: высевается рассада теплолюбивых культур, зелени и цветов. Многие для планирования этих важных работ используют лунный посевной календарь. Это многовековой метод, который помогает соотнести агротехнические мероприятия с естественными циклами природы – фазами Луны и ее прохождением через знаки Зодиака. Считается, что такой подход позволяет оптимизировать энергию роста растений, делая рассаду более крепкой и устойчивой.

    • Магнитные бури в феврале 2026 года: точный прогноз по дням и опасные даты

      Февраль традиционно вызывает повышенный интерес у людей, чувствительных к изменениям космической погоды. Середина и конец зимы часто характеризуются нестабильной солнечной активностью, что отражается на геомагнитной обстановке Земли. Предварительные данные указывают на то, что в феврале 2026 года нас ждут как вполне спокойные периоды, так и дни с ощутимой геомагнитной нагрузкой. Этот прогноз поможет метеозависимым людям заранее подготовиться к потенциально сложным дням. Важно помнить, что прогноз является предварительным, основанным на моделях 25-го солнечного цикла, и может уточняться по мере приближения дат.

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

