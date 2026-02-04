Российская армия в январе получила свыше 10 тыс. единиц вооружений

Tекст: Елизавета Шишкова

По словам министра, в первый месяц 2026 года в армию поступило значительное количество техники и боеприпасов. Белоусов подчеркнул: «В январе уже поступило более 10 тыс. единиц вооружений и около 2 млн средств поражения», передает ТАСС.

Он отметил, что добиться таких показателей удалось благодаря слаженной работе предприятий оборонно-промышленного комплекса с самого начала года. Министр также добавил, что важную роль сыграло взаимодействие с Минобороны, Минпромторгом, Минфином и опорным банком.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Андрей Белоусов заявил, что план комплектования Вооруженных сил России на 2025 год перевыполнен.