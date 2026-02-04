Новый год мы встретили с непривычным ощущением: слово «триллион» перестало звучать как гипербола и стало повседневной единицей разговора о реальности. 2025-й раз за разом приносил «впервые триллион» (а иногда и «впервые несколько триллионов») то в технологиях, то в торговле, то в потреблении. Именно так ощущается смена эпохи.2 комментария
Российская армия в январе получила свыше 10 тыс. единиц вооружений
В январе в российские войска было поставлено свыше 10 тыс. новых единиц вооружения, а также почти два миллиона средств поражения, сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
По словам министра, в первый месяц 2026 года в армию поступило значительное количество техники и боеприпасов. Белоусов подчеркнул: «В январе уже поступило более 10 тыс. единиц вооружений и около 2 млн средств поражения», передает ТАСС.
Он отметил, что добиться таких показателей удалось благодаря слаженной работе предприятий оборонно-промышленного комплекса с самого начала года. Министр также добавил, что важную роль сыграло взаимодействие с Минобороны, Минпромторгом, Минфином и опорным банком.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Андрей Белоусов заявил, что план комплектования Вооруженных сил России на 2025 год перевыполнен.