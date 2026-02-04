Новый год мы встретили с непривычным ощущением: слово «триллион» перестало звучать как гипербола и стало повседневной единицей разговора о реальности. 2025-й раз за разом приносил «впервые триллион» (а иногда и «впервые несколько триллионов») то в технологиях, то в торговле, то в потреблении. Именно так ощущается смена эпохи.2 комментария
Названо вероятное месте похорон сына Каддафи
Al Hadath: Сына Каддафи могут похоронить в Бени-Валиде к югу от Триполи
Семья бывшего ливийского лидера рассматривает вариант захоронения Сейфа аль-Ислама в городе Бени-Валид, расположенном южнее столицы страны, сообщил телеканал Al Hadath.
Сын бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам может быть похоронен в городе Бени-Валид, расположенном к югу от Триполи, передает ТАСС со ссылкой на канал Al Hadath.
Источники телеканала отмечают, что семья Каддафи примет окончательное решение о месте захоронения «в ближайшие часы». При этом точная дата похорон пока не называется.
Политическая команда погибшего сына Каддафи сообщила, что его тело было найдено и сейчас находится у представителей компетентных органов, которые проводят необходимую судебно-медицинскую экспертизу. О точном месте нахождения останков Сейфа аль-Ислама информации пока нет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Сейф аль-Ислам, сын бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи, был убит в городе Эз-Зинтан на западе страны.
Позднее стали известны подробности убийства сына Каддафи.