Белоусов сообщил о перевыполнении плана набора в армию по контракту

Белоусов: План комплектования ВС России в 2025 году перевыполнен
План комплектования, установленный на этот год для Вооруженных сил России, был перевыполнен, заявил министр обороны страны Андрей Белоусов на итоговой коллегии ведомства.
«На военную службу по контракту добровольно поступило почти 410 тысяч граждан», – подчеркнул он, отдельно отметив командование и личный состав объединенной группировки за профессионализм и стойкость, передает ТАСС.
По словам Белоусова, две трети новых контрактников составили молодые люди в возрасте до 40 лет, а более трети из них имеют высшее или среднее специальное образование. Министр выразил благодарность представителям военных округов, полномочным представителям президента и главам регионов за успешное исполнение работы по комплектации.
Глава Минобороны отметил, что теперь ВС России необходимо сосредоточить усилия на привлечении молодежи до 35 лет для работы с беспилотными системами. «Основные усилия сосредоточить на привлечении молодых людей в возрасте до 35 лет, которые более восприимчивы к новейшим технологиям и скоростям. С этой целью начали применять новую форму контракта с хорошими мотивирующими условиями», – заявил министр.
В июле лицам без гражданства разрешили служить по контракту в ВС России.