Новый год мы встретили с непривычным ощущением: слово «триллион» перестало звучать как гипербола и стало повседневной единицей разговора о реальности. 2025-й раз за разом приносил «впервые триллион» (а иногда и «впервые несколько триллионов») то в технологиях, то в торговле, то в потреблении. Именно так ощущается смена эпохи.2 комментария
Кремль спросили о переговорах по Украине в Абу-Даби
Песков: В Абу-Даби в среду пройдут трехсторонние переговоры
Вопрос о времени старта трехсторонних переговоров по безопасности между Россией, США и Украиной в Абу-Даби будет решаться делегациями на месте, второй раунд встречи продолжится в среду, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Время начала консультаций России, США и Украины в рамках рабочей группы по вопросам безопасности определяется представителями делегаций на месте, передает ТАСС.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, работа начнется в среду, но точное время старта регулируется участниками в зависимости от их готовности. Он уточнил, что переговоры проходят в трехстороннем формате.
Песков добавил, что Кремль не планирует публикаций по итогам встречи в Абу-Даби.
«Ждать сообщений пока не нужно. Мы не планируем какие-то сообщения давать», – отметил Песков.
Он также подчеркнул, что переговоры по украинскому урегулированию в любом случае будут продолжаться в течение сегодняшнего дня. В Москве не получают постоянной информации о стадиях консультаций в ОАЭ, добавил представитель Кремля.
Ожидается, что переговоры пройдут также и 5 февраля с участием делегаций России, США и Украины в столице ОАЭ.
В Абу-Даби стартовали переговоры по ситуации на Украине, которые проходят в нескольких форматах и полностью закрыты для СМИ.
Было принято решение провести переговоры России и Украины в Абу-Даби в закрытом формате.