Кремль спросили о переговорах по Украине в Абу-Даби

Песков: В Абу-Даби в среду пройдут трехсторонние переговоры

Tекст: Вера Басилая

Время начала консультаций России, США и Украины в рамках рабочей группы по вопросам безопасности определяется представителями делегаций на месте, передает ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, работа начнется в среду, но точное время старта регулируется участниками в зависимости от их готовности. Он уточнил, что переговоры проходят в трехстороннем формате.

Песков добавил, что Кремль не планирует публикаций по итогам встречи в Абу-Даби.

«Ждать сообщений пока не нужно. Мы не планируем какие-то сообщения давать», – отметил Песков.

Он также подчеркнул, что переговоры по украинскому урегулированию в любом случае будут продолжаться в течение сегодняшнего дня. В Москве не получают постоянной информации о стадиях консультаций в ОАЭ, добавил представитель Кремля.

Ожидается, что переговоры пройдут также и 5 февраля с участием делегаций России, США и Украины в столице ОАЭ.

В Абу-Даби стартовали переговоры по ситуации на Украине, которые проходят в нескольких форматах и полностью закрыты для СМИ.

Было принято решение провести переговоры России и Украины в Абу-Даби в закрытом формате.