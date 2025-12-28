Ракета «Союз-2.1б» с 52 спутниками стартовала с космодрома Восточный

Tекст: Ольга Иванова

Ракета «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 52 спутниками стартовала с космодрома Восточный, сообщает РИА «Новости». В составе полезной нагрузки находятся спутники «Аист-2Т» под номерами один и два, а также еще пятьдесят аппаратов. Прямая трансляция запуска ведется в эфире «Роскосмоса».

Через девять минут двадцать четыре секунды после старта на орбиту будет выведен разгонный блок «Фрегат» с группой спутников. Его двигатель должен быть включён почти сразу, а затем повторно – ещё через пятьдесят минут. «Аисты-2Т» окажутся на целевой орбите через один час четыре минуты восемнадцать секунд после запуска.

Эти аппараты предназначены для стереоскопической съемки поверхности Земли и создания объемной модели планеты. В число выводимых на орбиту спутников входят разработки МГТУ имени Баумана, МАИ, ДВФУ и АмГУ. Среди них также находится первый экспериментальный спутник «Марафон IoT», созданный для отработки новых технологий интернета вещей.

Ранее в Роскосмосе сообщили, что пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома Плесецк на расчетную орбиту прошел штатно, космический аппарат выведен на целевую орбиту.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в сентябре ракета-носитель «Союз-2.1б» успешно стартовала с космодрома Плесецк. С космодрома Плесецк в ноябре произвели успешный запуск ракеты-носителя легкого класса «Ангара-12» с космическими аппаратами.