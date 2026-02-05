Военные выступают в школах перед детьми – это очень нужно и правильно, и это огромный плюс, который мы получили от СВО. Но в той же школе ученик может безнаказанно оскорбить учителя, высмеяв его маленькую зарплату, – и ему ничего не будет.0 комментариев
В ИКИ заявии о равной значимости Луны и Арктики для России
Научный руководитель ИКИ РАН Зеленый заявил о равной значимости Луны и Арктики
В течение ближайших семи-восьми лет Луна может стать для России не менее значимой областью соперничества и освоения, чем Арктика, учитывая перспективу использования лунных ресурсов, заявил научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН Лев Зеленый.
Стратегическое лидерство России на Луне имеет такое же значение для страны, как и первенство в Арктическом регионе, заявил научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый на форуме «Робототехника, интеллект машин и механизмов».
По его словам, в ближайшие семь-восемь лет станет ясно, что доступ к лунным ресурсам окажет решающее влияние на мировой паритет, передает ТАСС.
Зеленый подчеркнул, что особый интерес к Луне обусловлен наличием редкоземельных металлов, таких как железо и алюминий. При этом он отметил: «Для человека Луна – это радиация, отсутствие магнитного поля, малая гравитация и громадные перепады температур. Конечно, здесь будущее за роботами». Зеленый добавил, что именно автоматизированные технологии позволят развивать лунные программы в условиях высоких рисков для человека.
В мае 2025 года «Роскосмос» и Китайская национальная космическая администрация подписали меморандум о строительстве электростанции для Международной научной станции на Луне. В «Роскосмосе» подчеркнули, что станция станет площадкой для фундаментальных космических исследований и отработки технологий длительной беспилотной эксплуатации, с перспективой дальнейшего присутствия человека на Луне.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе Россия объявила о планах запустить автоматическую станцию «Луна-30» с двумя луноходами в 2036 году.
В конце прошлого года «Роскосмос» выбрал участок для строительства будущей лунной базы. Первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что лунная станция с ядерной энергетической установкой откроет России новые возможности для исследования космоса.