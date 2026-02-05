Маска и сотрудников Госдепа решили допросить по делу о ликвидации USAID

Axios: Маск и ряд сотрудников Госдепа будут допрошены по делу о ликвидации USAID

Tекст: Мария Иванова

Американский миллиардер Илон Маск, а также ряд сотрудников Госдепартамента США будут вызваны в суд для дачи показаний по делу о ликвидации Агентства США по международному развитию (USAID), передает Axios.

По информации портала, слушания связаны с массовыми исками сотрудников агентства, которые оспаривают сокращение его финансирования, отмечает ТАСС.

После инаугурации Дональда Трампа ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), в котором Маск принимал активное участие, инициировало масштабную проверку бюджетных расходов, что привело к временной приостановке деятельности USAID и подготовке его реорганизации.

Окружной судья Теодор Чуан заявил: «Не было альтернативы, кроме как вызвать Маска для дачи показаний». Он пояснил, что невозможно было получить необходимую информацию из документов или от менее влиятельных чиновников. Ранее суд установил, что Маск принял решение о ликвидации USAID, не имея на это полномочий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ФБР переехало в бывшее здание USAID.

Между тем глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев обвинил Агентство США по международному развитию в формировании так называемой «машины либеральной цензуры».