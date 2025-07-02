ФБР переехало в бывшее здание USAID

Штаб-квартира ФБР переехала в бывшее здание USAID

Tекст: Мария Иванова

ФБР объявило о переезде своей штаб-квартиры в Вашингтоне в здание, ранее занимаемое Агентством США по международному развитию (USAID), передает РИА «Новости». Решение было принято после почти 20 лет поисков подходящего помещения. Официально новым адресом станет комплекс имени Рональда Рейгана в центре города.

Директор ФБР Кэш Патель назвал это событие «историческим моментом». Комиссар Администрации общих служб Майкл Питерс отметил, что переезд позволит сэкономить для бюджета миллиарды долларов, которые могли бы быть потрачены на новое строительство.

Как пишет The New York Times, здание освободилось после того, как USAID съехало с этой площадки. Процесс закрытия агентства был инициирован в начале февраля после критики со стороны Илона Маска, который тогда возглавлял департамент государственной эффективности США. Маск называл USAID «преступной организацией» и заявлял, что президент Дональд Трамп поддерживает его идею о закрытии агентства.

В дальнейшем госсекретарь Марко Рубио сообщил о планах полностью проверить работу USAID и пересмотреть программы помощи в соответствии с новой внешней политикой. В феврале ведомство начало масштабные сокращения персонала, что может привести к увольнениям тысяч сотрудников, в том числе работающих за границей. USAID планирует организовать для сокращенных сотрудников перелеты обратно в США и обеспечить им временный доступ к своим ресурсам и дипломатическим каналам до возвращения на родину.

Ранее Трамп предложил урезать бюджеты Госдепа, USAID и ФБР.

Сообщалось, что новая американская администрация рассматривает продажу штаб-квартир ФБР и Минюста США для сокращения государственных расходов.

Между тем в штаб-квартире ФБР обнаружили скрытую комнату, где хранились документы и жесткие диски.