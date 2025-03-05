Стало известно о возможной продаже штаб-квартир ФБР и Минюста США

Американская администрация включила штаб-квартиры ФБР и Минюста в список на продажу

Tекст: Мария Иванова

Администрация Трампа включила штабы Федерального бюро расследований и Министерства юстиции США в список объектов, которые могут быть проданы, сообщаетс ТАСС. Этот перечень, составленный Администрацией общих служб США, включает более 440 объектов, таких как гаражи, офисные здания и загородные дома.

В официальном пояснении ведомства указано, что многие из этих объектов не играют ключевой роли в работе правительства. Заявлено следующее: «Их продажа гарантирует, что доллары налогоплательщиков больше не будут тратиться на пустующие или малоиспользуемые помещения федеральных ведомств».

Здание ФБР имени Эдгара Гувера было построено в 1975 году, а Минюст занимает здание площадью 110 тыс. кв. м, построенное в 1935 году. Кроме того, в перечень включено и построенное в 1899 году историческое здание главного почтамта, которое сдано в аренду компании Дональда Трампа и после ремонта стало гостиницей Trump International Hotel. В 2022 году права на аренду были проданы, и на его месте открыт отель Waldorf Astoria.

Также в список попала штаб-квартира Американского общества Красного Креста и другие федеральные здания. На фоне государственного долга США более 36,5 трлн долларов администрация назначила Илона Маска куратором нового ведомства для проверки государственных бюджетных расходов с целью сократить их на 2 трлн долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Илон Маск распорядился о переводе сотрудников Федеральной торговой комиссии в бывший офис USAID в Вашингтоне после заявления о закрытии агентства.

На Всемирном правительственном саммите в Дубае Илон Маск заявил о планах упразднить ряд федеральных ведомств США для сокращения бюджетных расходов.

Между тем руководство ФБР, Пентагона и национальной разведки США велело своим сотрудникам игнорировать требование главы департамента эффективности государственного управления Илона Маска отчитываться об их работе за неделю, пишет The New York Times.