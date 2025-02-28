Маск распорядился о переезде Федеральной торговой комиссии в здание офиса USAID

Маск приказал перевести сотрудников Федеральной торговой комиссии в здание бывшего офиса USAID в Вашингтоне

Tекст: Мария Иванова

Маск, возглавляющий Департамент эффективности государственного управления США (DOGE), распорядился о переводе сотрудников Федеральной торговой комиссии США (FTC) в здание, ранее занимаемое Агентством США по международному развитию (USAID). Это решение связано с планами по ликвидации USAID, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Сотрудникам FTC сообщили о том, что они должны покинуть свои офисы в ближайшие месяцы и переехать в освободившееся здание. Вывески с головного офиса USAID в Вашингтоне были сняты, вход был закрыт, а сотрудникам агентства, подвергшимся сокращению, выделили 15 минут на сбор личных вещей.

По данным источников, которые приводит агентство, неожиданное распоряжение поступило от DOGE. На момент решения штаб-квартира FTC размещалась в другом правительственном здании неподалеку. В прошлом году завершился срок аренды помещения, в котором размещается большая часть из 1,3 тыс. сотрудников FTC, однако аренда была продлена до 2027 года.

Илон Маск ранее критиковал USAID, называя его «преступной организацией» и заявляя, что агентство стало прибежищем для «радикально левых марксистов».

Как писала газета ВЗГЛЯД, бывшая сотрудница Службы цифровых технологий США Эми Глисон возглавила ведомство DOGE, связанное с Илоном Маском.

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что программы USAID не заслуживают финансирования со стороны налогоплательщиков и должны быть закрыты, так как не приносят видимой пользы. На Всемирном правительственном саммите в Дубае Илон Маск также заявил о планах упразднить ряд федеральных ведомств США для сокращения бюджетных расходов.