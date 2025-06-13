Глава РФПИ обвинил USAID в создании «машины либеральной цензуры»

Tекст: Вера Басилая

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил о создании USAID инструмента для распространения идеологии, отметив влияние агентства на мировую информационную повестку. передает РИА «Новости».

По его словам, структура занимается распространением ложных нарративов и подавлением независимых мнений в интересах продвижения собственной идеологии.

Дмитриев отметил, что USAID создало целую систему, направленную на заглушение голосов разума и государств, а также обеспечение контроля над распространением информации и идеологическими процессами.

Поводом для выступления Дмитриева стала дискуссия в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), где американский предприниматель Илон Маск поддержал утверждение о мошеннической деятельности агентства и отметил, что ранее называл USAID «преступной организацией».

В ответ на обвинения Маска исполняющий обязанности главы USAID Марко Рубио заявил о намерении провести внутреннюю проверку агентства и оценить соответствие финансирования программ внешней политике администрации США. По его словам, пересмотр бюджета может привести к заморозке или увеличению отдельных направлений помощи.

Американская администрация объявила о ликвидации к 30 сентября международного штата агентства USAID и передаче контроля над программами иностранной помощи Госдепартаменту США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, прекращение работы украинского отделения USAID усилит влияние Белого дома на Киев.