Когда рефрижераторы с телами погибших солдат ВСУ прибыли на границу, украинская сторона отказалась их принимать. За 6 тыс. погибших Украина должна выплатить их семьям около 2 млрд долларов. Денег нет, но существует и политическое измерение проблемы.2 комментария
США сообщили о полном закрытии офисов USAID за рубежом
Стало известно о закрытии всех зарубежных представительств USAID к 30 сентября
Американская администрация объявила о ликвидации к 30 сентября международного штата агентства USAID, передав контроль над программами иностранной помощи Госдепартаменту США.
Издание The Guardian сообщило о решении США ликвидировать все зарубежные представительства USAID к 30 сентября, передает ТАСС. Госсекретарь США Марко Рубио поручил упразднить международный штат агентства и передать управление программами иностранной помощи Госдепартаменту. Директива затрагивает сотни сотрудников, подрядчиков и местный персонал более чем в 100 странах.
USAID ранее финансировало множество международных организаций, однако с 3 февраля его деятельность была фактически приостановлена, а правительство прекратило действие 83% программ агентства после внутренней проверки. Марко Рубио был назначен временным руководителем USAID.
Взамен Госдепартамент США создаст фонд A1OF с бюджетом в 2,9 млрд долларов, который, по словам Рубио, сможет быстро реагировать на кризисы и поддерживать работу с ключевыми партнерами, включая Индию и Иорданию. Также ожидается, что Евросоюз сосредоточится на проектах по продвижению демократии в странах третьего мира, частично замещая деятельность USAID.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдепартамент США рассматривает возможность сокращения или объединения 311 внутренних подразделений, что может привести к уменьшению штата примерно на 3,4 тыс. сотрудников.
Агентство по международному развитию США (USAID) прекратит трудовые отношения с работниками гуманитарных программ на Украине с 1 июля. На Украине уже уволены опорные главы направлений американского Агентства по международному развитию.
Как отмечалось, прекращение работы украинского отделения USAID усилит влияние Белого дома на Киев, из-за чего офис Зеленского будет более чутко реагировать на требования из Вашингтона.