США объявили о прекращении контрактов сотрудников USAID на Украине с 1 июля

Tекст: Вера Басилая

Соединенные Штаты с 1 июля начнут увольнение сотрудников Агентства США по международному развитию, работающих на Украине, передает ТАСС.

В документах на американском портале госзакупок указано, что речь идет о сотрудниках гуманитарных программ, среди которых старший советник по экономическому росту, технический советник по глобальной безопасности в здравоохранении, специалист по онлайн-тестированию в Национальное антикоррупционное бюро Украины, а также советник по ВИЧ/СПИД.

Часть из уволенных была нанята после победы Дональда Трампа на последних выборах президента США. Имена конкретных специалистов в документах не приводятся. В числе контрактов выделяется договор со старшим советником по коммуникациям, сумма выплат которому достигала 455 тыс. долларов.

В документе говорится: «Цель настоящей поправки – разорвать контракт в интересах правительства. Последний день работы и действия новой редакции контракта – 1 июля 2025 года». Такая формулировка является стандартной для ведомства, отвечающего за эффективность работы правительства США, которым руководит предприниматель Илон Маск. Работникам, уволенным по этому основанию, может быть причитается компенсация, но детали зависят от обстоятельств дела.

Ранее на Украине из-за прекращения программ поддержки USAID оказалось под угрозой закрытия более половины всех СМИ.

Администрация президента США Дональда Трампа предложила существенное сокращение бюджетов ряда ключевых ведомств, включая госдепартамент и USAID.

Глава DOGE Илон Маск ранее заявил, что американские госслужащие тратят государственные средства на аренду роскошных стадионов и отелей для частных вечеринок.