Военные выступают в школах перед детьми – это нужно и правильно, и это огромный плюс, который мы получили от СВО. Но в той же школе ученик может оскорбить учителя, высмеяв его маленькую зарплату, – и ему ничего не будет.6 комментариев
Названа дата и место похорон актрисы Ольги Чиповской
Похороны заслуженной артистки Ольги Чиповской, скончавшейся на 68-м году жизни, состоятся 9 февраля на Хованском кладбище в Москве.
Заслуженную артистку России Ольгу Чиповскую похоронят на Хованском-Северном кладбище в Москве в понедельник, 9 февраля, передает РИА «Новости». Об этом агентству рассказал источник из окружения актрисы, уточнив дату и место прощания.
Ольга Чиповская родилась в 1958 году и окончила театральное училище имени Щукина. Сразу после выпуска она вошла в труппу Театра Вахтангова, где актриса сыграла множество ярких ролей, включая Соланж в «Лето в Ноане», а также участвовала в спектаклях «Принцесса Турандот», «За двумя зайцами…» и «Филумена Мартурано».
В 2021 году Чиповская была удостоена медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, отметили в театре.
Как писала газета ВЗГЛЯД, церемония прощания с заслуженной артисткой России Ольгой Чиповской состоится в Театре Вахтангова в понедельник, 9 февраля. Ольга Чиповская ушла из жизни в четверг.